Nel salto temporale di cinque anni tra la prima e la seconda stagione di The Last of Us, Ellie (Bella Ramsey) e Joel (Pedro Pascal) hanno trovato una nuova casa a Jackson, nel Wyoming, ma questo non ha salvato Ellie da un altro scontro con gli infetti.

Dopo che Joel ha ucciso molte Lucciole durante il finale della prima stagione di The Last of Us, Ellie ha dovuto fare i conti con la sua inspiegabile immunità. Un nuovo morso da parte di un infetto l’ha costretta a riflettere su quel giorno orribile. In un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant, Ramsey ha discusso dell’impatto che il morso ha avuto sul suo stato mentale.

Mentre Ellie pensava che fosse “più fastidioso” che angosciante, Ramsey crede che sia “molto gravoso” per lei, poiché il morso le ricorda tutto ciò che Joel ha potenzialmente fatto alle Luci.

“Penso che ci sia un continuo interrogativo nella sua testa su dove sia finita la prima stagione – ha detto Bella Ramsey – Sono sicura che essere morsa probabilmente riporti a galla molte cose. Penso che sia semplicemente qualcosa che si porta dietro e che ha fatto per tutta la vita, e penso che per lei sia più fastidioso che altro doverlo nascondere. Questa cosa è piuttosto bella, ma anche molto gravosa. È gravoso essere la potenziale cura. Ovviamente, non ha funzionato, ma sapere di avere questa cosa che deve tenere segreta, penso sia più che altro un po’ fastidioso.”

Cosa significa il morso per Ellie

Ellie è già stata morsa diverse volte

Sebbene Ellie sia stata morsa solo una volta in The Last of Us II, questo è il suo terzo morso nell’adattamento live-action. Nella prima stagione, si è guadagnata il secondo morso dopo che una persona infetta l’ha catturata davanti a Joel e Tess (Anna Torv). Il morso del supermercato è ora il terzo per Ellie, il che rende molto più difficile nascondere la sua immunità al resto degli abitanti di Jackson. Fortunatamente, è sull’addome, una parte del corpo che può facilmente nascondere, ma Ellie dovrà comunque fare i conti con la possibilità di essere scoperta.

In precedenza Ellie cancellava i morsi bruciando la pelle, ma i cittadini di Jackson potrebbero iniziare a chiedersi come mai Ellie continui a ustionarsi. Dal momento che la sua relazione con Joel è cambiata molto e si è fatta ostile, Ellie non ha nessuno a cui confidarsi sul suo stato emotivo instabile. Potrebbe anche tentare di vivere una vita semi-normale, ma la sua immunità è la prova che non sarà mai in grado di godersi nulla del genere.