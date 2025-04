Rachel Brosnahan rivela come ha scoperto che sarebbe stata Lois Lane in Superman

In una conversazione con Good Housekeeping, Rachel Brosnahan ha rivelato la situazione comica in cui ha scoperto che sarebbe stata la prossima Lois Lane: in bagno.

“Ero in un bagno dell’Aritzia a SoHo. Il mio telefono ha squillato e diceva ‘James Gunn’. Non so perché ce lo avevo salvato, ma c’era. E pregavo che il water non si scaricasse alle mie spalle, ma non volevo perdere la chiamata. Da qualche parte nella mia testa sentivo che se avessi perso la chiamata non avrei ottenuto il lavoro. Così ho preso il telefono e lui mi ha semplicemente detto: ‘Ti piacerebbe essere la prossima Lois Lane?’. Ero molto emozionata e subito dopo nervosa. Avevo un compito arduo da svolgere.”

In effetti Bosnahan ha preso il posto di Amy Adams, che ha interpretato Lois Lane nei film del DC Extended Universe L’uomo d’acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League di Zack Snyder, di Erica Durance, che ha interpretato Lois in Smallville, di Margot Kidder, che ha interpretato Lois nei film originali di Superman, e di molte altre attrici che hanno interpretato il personaggio nei film d’animazione.

Brosnahan ha continuato raccontando il processo di audizione e le battute sul marito che interpreta Superman. “Ho registrato un videotape in soggiorno con mio marito. È davvero confuso sul perché non interpreti Superman dopo la sua eccellente lettura fuori campo”.

Nutre un grande affetto per il team che ha lavorato a Superman e per il loro apprezzamento anche per i fumetti. “Già dai test che abbiamo fatto a Los Angeles, era chiaro che si trattava di un team davvero speciale, composto da persone che adorano questo progetto, amano i fumetti – ed è proprio questo che si vuole dietro a questi personaggi e a queste proprietà iconiche.”

Il tono di Superman, quello della speranza, è qualcosa di cui Brosnahan ha bisogno in questo momento. “Sono entusiasta di poter proporre al mondo qualcosa di speranzoso in questo periodo difficile e tumultuoso. È pieno di speranza, ma anche divertente. Ha tutto ciò che ci si aspetta e si desidera da un grande film di supereroi, e poi anche tanta passione.”

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.