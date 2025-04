Ben Affleck, ex Daredevil, dice che “non si scontrerebbe mai” con Il Punitore di Jon Bernthal

Ben Affleck è felice di riportare Jon Bernthal per il suo prossimo sequel d’azione, The Accountant 2, ma non vorrei mai avere nulla a che fare con il Frank Castle alias The Punisher interpretato da Bernthal in Daredevil: Rinascita. In una recente intervista con CinemaBlend, Affleck, che ha interpretato il giustiziere nel film Daredevil del 2003, ha parlato di come la Marvel si sia evoluta fino a diventare il titano del botteghino che conosciamo oggi.

Ha anche condiviso i suoi pensieri sulla serie più recente dello studio, The Accountant 2, che vede proprio il ritorno di Bernthal nei panni del Punitore. “Beh, il suo Punisher è buono”, ha detto Affleck. “Daredevil” è stata una storia interessante. Era prima che Kevin Feige assumesse la direzione della Marvel. Ha imposto una sorta di chiarezza di toni in quei film che hanno capito la cosa più difficile, ovvero: “Come si fa a bilanciare un film in cui ci sono persone che indossano un pigiama e hanno dei superpoteri e quanto lo si prende sul serio?”.

“Quanto umorismo c’è, e quanto si strizza l’occhio al pubblico, e come deve essere l’azione? È coinciso con il fatto che gli effetti visivi sono arrivati a un punto in cui potevano sembrare davvero convincenti”. Ben Affleck ha poi continuato affermando che: “Ha dato modo a grandi attori come lui di entrare in scena e di fare davvero bene. C’è un nuovo Daredevil, non l’ho ancora visto, ma di certo amo il personaggio, gli auguro il meglio, ma non mi scontrerei con il suo Punisher”.

Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita è su Disney+.