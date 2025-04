Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Hailee Steinfeld fornisce entusiasmanti aggiornamenti!

La trilogia animata di Miles Morales si appresta a giungere a un punto di arrivo: Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è finalmente vicino a diventare realtà. Dopo numerosi ritardi, sappiamo che il film uscirà nel giugno 2027 e scopriremo in che modo Miles e i suoi alleati affronteranno le conseguenze di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Ora, in una nuova intervista a MTV, Hailee Steinfeld (che nei film dà voce a Gwen Stacy) è stata interrogata sullo stato del film dopo che la Sony ha annunciato la data di uscita ufficiale al CinemaCon di quest’anno.

La Steinfeld ha in quest’occasione confermato di aver registrato le battute per il capitolo dello Spider-Verse, condividendo quanto segue: Sì! Siamo a buon punto! Ascolta, questo è il punto, devi fidarti del processo. Se c’è una cosa che ho imparato è che, se lo metti nelle loro mani, alla fine otterrai qualcosa di magistrale”. Dalle poche parole che la Steinfeld ha condiviso con MTV, è chiaro che le cose si stanno finalmente muovendo nella giusta direzione per l’uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, soprattutto se ora sono a un punto in cui sono finalmente in grado di registrare i dialoghi per i rispettivi personaggi.

Anche se i fan dovranno aspettare ancora un po’ per avere il trequel di Miles, ne varrà sicuramente la pena perché Spider-Man: Beyond the Spider-Verse promette di alzare il livello. Alla fine, il compito più grande per il team di produzione di Spider-Verse è l’animazione, poiché ogni film ha dato vita ad uno stile in costante evoluzione. Dato che ci sono state anche molte teorie sulla presenza di elementi live-action in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, questo potrebbe spiegare ulteriormente il motivo per cui è stata scelta la data di uscita del 2027. Con la Steinfeld di nuovo in cabina di registrazione, è lecito pensare che anche la maggior parte del cast stia registrando le proprie battute.

Di cosa parla Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?

Il film, come anticipato, affronterà le conseguenze del finale cliffhanger di Spider-Man: Across the Spider-Verse, con Miles Morales (Shameik Moore) bloccato in un universo alternativo con una versione più cattiva di se stesso (Jharrel Jerome). “Ecco cosa posso promettere, e l’ho detto a proposito del secondo quando eravamo nel mezzo: Phil Lord, Chris Miller, tutti, i produttori di questo film, i registi che porteranno… Quello che hanno fatto nel primo è che tutti i registi sono diventati produttori esecutivi. Quindi continuano ad aggiungersi. Quello che posso promettere è che non si fermeranno finché non sarà eccellente”, ha confermato a ComicBook.com l’attore di Peter B. Parker, Jake Johnson.

“E se questo significa che ci vuole un po’ più di tempo, se questo significa che è ancora più grande, se questo significa che è più lungo – non giocano secondo le regole di nessuno. Lavorano molto duramente. Come attori, siamo sempre scioccati quando ci chiamano per registrare l’ultimo film. Credo che sia stato un mese prima della proiezione, quando non riuscivamo a credere che stessimo ancora registrando. Quindi non hanno intenzione di mollare fino a quando non sarà grandioso e non ho altro che fiducia in loro. Ma per quanto riguarda la possibilità di svelare qualcosa [sulla storia], non posso farlo”.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse arriverà al cinema il 4 giugno 2027.