Booster Gold: James Gunn svela lo stato dei lavori della serie Max

Sappiamo che la serie Booster Gold per Max è nelle primissime fasi di sviluppo, ma una recente voce afferma che il progetto potrebbe essere un po’ più avanti di quanto pensassimo. Secondo il report, le riprese sono previste per luglio e il ruolo principale è stato assegnato, anche se non è stato reso noto quale attore avrebbe ottenuto la parte.

Considerando che c’è stato praticamente silenzio radio sullo show da quando è stato annunciato per la prima volta, questo aggiornamento sembrava poco attendibile, e il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha ora smentito la voce.

Al regista dei Guardiani della Galassia e di The Suicide Squad è stato chiesto se “le voci secondo cui le riprese di Booster Gold cominceranno l’8 luglio sono vere? Sarà la prossima grande serie DCU dopo la seconda stagione di Peacemaker o sarà la serie di Amanda Waller”, il regista ha risposto: “Anche se stiamo ancora lavorando su Booster Gold, la produzione non è imminente e quella storia/post è completamente falsa.”

Un’altra voce sosteneva che Jody Hill sarebbe stato considerato come regista. Gunn non ha affrontato questo problema, ma ha precedentemente affermato che “la maggior parte” degli spettacoli basati su DCU in cantiere hanno già formato i propri team creativi.

Booster Gold è un personaggio dei fumetti creato da Dan Jurgens, pubblicato dalla DC Comics. La sua prima apparizione è in Booster Gold (prima serie) n. 1 (febbraio 1986).

È un supereroe, membro della Justice League proveniente dal XXV secolo. Peculiarità del personaggio è il fare il supereroe per professione, ovvero dedicarsi a imprese eroiche (sempre enfatizzate) a scopo di lucro, utilizzando numerosi sponsor e pubblicizzando dei prodotti. Booster è sempre accompagnato da Skeets, un robottino dorato sarcastico che lo punzecchia e prende in giro in continuazione. Era anche un grande amico di Ted Kord, il secondo Blue Beetle, insieme al quale ha dato vita a numerosi sketch comici durante la gestione di Keith Giffen e J.M. DeMatteis della Justice League International.