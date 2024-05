Star Wars: Skeleton Crew, un droide misterioso e i quattro giovani protagonisti sui gadget – leacked

I fan di Star Wars che hanno partecipato alla Star Wars Celebration dello scorso aprile a Londra hanno potuto dare un primo sguardo a Star Wars: Skeleton Crew. Tuttavia, più di un anno dopo, Lucasfilm non ha ancora pubblicato nessuno di questi contenuti online (incluso il trailer che confermava che Jude Law interpreta uno Jedi).

Quello che sappiamo è che la serie si svolge nello stesso periodo di The Mandalorian, e l’aspettativa è che si collegherà all’era della narrazione post-Ritorno dello Jedi. Resta da vedere quanto sarà importante per il franchise più ampio e l’eventuale film crossover di Dave Filoni.

Nel frattempo, alcuni gadget di Skeleton Crew trapelati – condivisi per la prima volta su SFFGazette.com – hanno offerto uno sguardo ai protagonisti dello show. Law non si vede da nessuna parte (abbiamo la sensazione che l’attore sia probabilmente la figura ammantata di mistero che guida i quattro giovani protagonisti), ma qui viene mostrato un nuovo droide che, per quanto ne sappiamo, non è mai stato visto prima nel franchise.

Parlando della serie, il produttore esecutivo e regista Jon Watts ha recentemente dichiarato: “Si tratta di un gruppo di ragazzi che trovano un misterioso segreto sul loro pianeta e si perdono accidentalmente nella galassia, e la storia parla di loro che cercano di ritrovare la via di casa. Non è necessario avere alcuna conoscenza preliminare di Star Wars per godertelo. Ma se lo fai, puoi godertelo a molti livelli”, ha aggiunto il regista, suggerendo che la serie sarà relativamente autonoma.

Anche se non c’è nulla di troppo rivelatore, è probabile che Lucasfilm inizi finalmente a creare entusiasmo intorno a Skeleton Crew dopo il lancio di The Acolyte il prossimo mese.

Star Wars: Skeleton Crew vanta un talentuoso team di registi, tra cui i registi premio Oscar Daniel Kwan e Daniel Scheinert, il duo dietro Everything Everywhere All at Once, e il regista di The Green Knight David Lowery. Watts e Ford saranno i produttori esecutivi di Star Wars: Skeleton Crew insieme a Jon Favreau e Dave Filoni, due delle menti di Star Wars dietro The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka.