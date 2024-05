Your Friendly Neighborhood Spider-Man sarà ispirata alle storie di Steve Ditko

Dopo il finale della prima stagione di X-Men ’97, la terza stagione di What If…? sarà il prossimo progetto Marvel Animation. Gli aggiornamenti di Marvel Zombies sono stati pochi e rari, ma il dirigente dei Marvel Studios Brad Winderbaum ha condiviso nuovi dettagli su Eyes of Wakanda e Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

Quest’ultima serie è stata annunciata durante il Comic-Con di San Diego nel 2022, mentre la notizia dello spin-off di Black Panther è arrivata lo scorso dicembre. Abbiamo già sentito che la serie animata seguirà coraggiosi guerrieri incaricati di viaggiare per il mondo recuperando pericolosi manufatti di vibranio nel corso della storia del Wakanda. Grazie a ComicBook.com (tramite Toonado.com), ora abbiamo alcuni dettagli.

“Eyes of Wakanda è uno spettacolo del MCU”, ha confermato Winderbaum. “Questa è la storia di Wakanda raccontata attraverso War Dogs, ed è una delle migliori animazioni che abbiamo mai realizzato. Todd Harris ne è il creatore. È uno spettacolo davvero fantastico.”

Finora nessuna delle offerte animate dei Marvel Studios è stata ambientata sulla Terra-616, il che rende questo un cambiamento significativo. Resta da vedere l’importanza della serie per il MCU più ampio, in particolare visto che non ci sono ancora annunci relativi a un Black Panther 3.

Nel live-action, i War Dogs sono il servizio di intelligence centrale del Wakanda, incaricato di raccogliere informazioni in tutto il mondo per garantire la sicurezza del regno. Tra i membri degni di nota figurano N’Jobu, Zuri e Nakia. In altre parti dell’intervista, il dirigente ha condiviso grandi elogi per la serie precedentemente nota come Spider-Man: Freshman Year.

“Voglio dire, Friendly Neighbourhood Spider-Man è a dir poco fantastico”, ha scherzato Winderbaum. “Penso che sorprenderà davvero la gente. È molto simile a un taglio dell’era dei fumetti di Steve Ditko. È Peter Parker al liceo che cerca di far funzionare le cose, si prende cura di sua zia, è completamente al verde e deve essere un supereroe.”

“È essenzialmente Spider-Man, e ciò che ha fatto Jeff Trammell, il creatore di quello show, che penso che la gente adorerà, è stato costruire questo insieme di personaggi attorno a Peter di cui ti innamori.”

“Allo stesso modo, proprio perché si tratta di una narrazione di lunga durata, poiché quelle relazioni nascono quando la posta in gioco aumenta nella prima stagione, le cose sembrano davvero tragiche e pericolose, e piuttosto incredibili”, aggiunge. “Quindi, adoro quello spettacolo.”

Sfortunatamente, né Eyes of Wakanda né Your Friendly Neighborhood Spider-Man hanno un’uscita confermata. Vi terremo aggiornati!