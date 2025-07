Booster Gold: la serie ha assunto il creatore di Our Flag Means Death

DC Studios e James Gunn porteranno la seconda stagione di Peacemaker al Comic-Con di San Diego di questo fine settimana, e un altro importante aggiornamento del DCU è stato rivelato in vista del panel della serie nella Hall H.

Deadline ha rivelato che Booster Gold, una serie in streaming su HBO Max in programma, ha incaricato David Jenkins, creatore di Our Flag Means Death, di scrivere l’episodio pilota. Se Gunn e Peter Safran saranno soddisfatti della sua interpretazione del supereroe viaggiatore nel tempo, alla fine sarà lui a ricoprire il ruolo di showrunner.

Booster Gold è stato annunciato all’inizio del 2023 come parte del programma “Capitolo 1: Dei e Mostri” del DCU. In precedenza era stato rivelato che la serie aveva perso il suo showrunner originale, mentre circolavano voci, riportate anche da Cinefilos.it, secondo cui la star di Eternals, Kumail Nanjiani, sarebbe in lizza per interpretare il personaggio principale.

Lo scorso dicembre, Gunn ha ampiamente eluso una domanda su Nanjiani che interpretava Booster Gold quando ha detto: “Non siamo ancora arrivati a quel punto per quanto riguarda Booster Gold. Le sceneggiature non sono ancora esattamente dove vorrei che fossero”. Aveva aggiunto: “L’obiettivo fin dall’inizio era quello di dare l’onore che meritavano i grandi personaggi: Wonder Woman, Batman e Superman. Ma anche di sostenere personaggi meno noti come Peacemaker, Booster Gold e la Cacciatrice”.

Chi è Booster Gold?

Booster Gold è stato creato dallo scrittore Dan Jurgens ed è apparso per la prima volta in Booster Gold n. 1 nel 1986. Il suo vero nome è Michael Jon Carter, un’ex stella del football del XXV secolo che diventa un eroe viaggiatore nel tempo.

Carter, disilluso dalla mancanza di successo e fama ai suoi tempi, ruba tecnologie avanzate, tra cui una tuta potenziata e un aiutante robotico di nome Skeets, e torna indietro nel XX secolo per diventare un supereroe. Inizialmente motivato dalla fama e dalla fortuna, Booster alla fine si trasforma in un vero eroe, usando le sue capacità per proteggere gli innocenti e far rispettare la giustizia.

Quando Booster Gold fu annunciato per la prima volta, fu descritto come una storia incentrata sul personaggio principale, che usa tecnologie di base del futuro per fingere di essere un supereroe nel presente.