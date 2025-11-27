Stranger Things: la timeline completa spiegata dalla prima alla quinta stagione

Con la quinta e ultima stagione che conclude la storia, la Stranger Things tempi è così contorta e complessa che richiede un’analisi approfondita. La stagione 1 è iniziata nel novembre 1983, mentre la Stranger Things – stagione 5 si concluderà nel 1987. Il finale della Stranger Things – stagione 4 era un anno prima, nella primavera del 1986.

Detto questo, molte stagioni di Stranger Things fanno riferimento a numerosi eventi storici, che vanno dalla fondazione di Hawkins nel 1800 agli anni ’70, quando sono nati Eleven e gli altri personaggi più giovani. Il trailer della quinta stagione di Stranger Things affronta alcuni di questi eventi storici, concentrandosi in particolare sul cattivo che attraversa l’intera serie: Vecna.

I piani di Vecna sono stati messi in atto fin dall’inizio della cronologia di Stranger Things, con alcuni eventi più remoti che li hanno influenzati. Tenendo presente tutto ciò, ecco la cronologia completa di Netflix Stranger Things, suddivisa in una serie di eventi accessibili.

Cronologia iniziale di Stranger Things

Molto prima che Hawkins fosse invasa dai Demogorgon, dal Mind Flayer e dall’infezione dell’Upside Down, erano accadute una serie di cose che hanno portato agli eventi della cronologia di Stranger Things.

1800 : Viene fondata la città di Hawkins.

: Viene fondata la città di Hawkins. 1923 : L’ultima persona prima di Will Byers scompare quest’anno.

: L’ultima persona prima di Will Byers scompare quest’anno. Anni ’40 : Victor Creel, padre di Henry Creel, combatte nella Seconda Guerra Mondiale, dove ordina il bombardamento di una casa civile in Francia.

: Victor Creel, padre di Henry Creel, combatte nella Seconda Guerra Mondiale, dove ordina il bombardamento di una casa civile in Francia. 1959 : I Creel si trasferiscono nella casa dei loro sogni, ma Henry/Vecna inizia a esercitare i suoi poteri. Uccide la sua famiglia e incastra suo padre per le loro morti.

: I Creel si trasferiscono nella casa dei loro sogni, ma Henry/Vecna inizia a esercitare i suoi poteri. Uccide la sua famiglia e incastra suo padre per le loro morti. 1961 : L’ultima persona a morire suicida a Hawkins (secondo Hopper nella stagione 1) muore quest’anno.

: L’ultima persona a morire suicida a Hawkins (secondo Hopper nella stagione 1) muore quest’anno. 1964 : In un monologo della stagione 4, Hopper menziona di aver lavorato con il corpo chimico per diffondere l’Agent Orange in Vietnam.

: In un monologo della stagione 4, Hopper menziona di aver lavorato con il corpo chimico per diffondere l’Agent Orange in Vietnam. 1966 : Nasce Steve Harrington.

: Nasce Steve Harrington. 1967 : Nascono Nancy Wheeler, Jonathan Byers, Barb Holland e Billy Hargrove.

: Nascono Nancy Wheeler, Jonathan Byers, Barb Holland e Billy Hargrove. 1971 : Nascono Dustin Henderson, Mike Wheeler, Will Byers, Lucas Sinclair, Sara Hopper ed Eleven.

: Nascono Dustin Henderson, Mike Wheeler, Will Byers, Lucas Sinclair, Sara Hopper ed Eleven. 1973 : Joyce Byers inizia a lavorare al Melvald’s General Store.

: Joyce Byers inizia a lavorare al Melvald’s General Store. 1979: Sara Hopper muore di cancro. Il matrimonio di Hopper va in pezzi. Torna nella sua città natale, Hawkins, e diventa capo della polizia.

MKUltra e il Laboratorio Nazionale di Hawkins

Gran parte della seconda stagione di Stranger Things si è concentrata sul retroscena del Laboratorio di Hawkins e sul coinvolgimento del governo nella creazione di individui con superpoteri come Eleven. Questo è ciò che alla fine ha portato Eleven a scoprire che c’erano altre persone come lei, come Kali.

1953 : Il progetto MKUltra viene approvato dal governo degli Stati Uniti. Il Laboratorio Nazionale di Hawkins è uno dei tanti laboratori in tutta la nazione ad avviare gli esperimenti.

: Il progetto MKUltra viene approvato dal governo degli Stati Uniti. Il Laboratorio Nazionale di Hawkins è uno dei tanti laboratori in tutta la nazione ad avviare gli esperimenti. Primi anni ’60 : Kali Prasad, ancora neonata, viene rapita dalla sua casa di Londra.

: Kali Prasad, ancora neonata, viene rapita dalla sua casa di Londra. 1969 : Il dottor Martin Brenner arriva con Kali a Hawkins per iniziare i suoi esperimenti MKUltra.

: Il dottor Martin Brenner arriva con Kali a Hawkins per iniziare i suoi esperimenti MKUltra. 1969-1970 : Kali fugge dal laboratorio con i suoi poteri. Terry Ives partecipa agli esperimenti MKUltra senza sapere di essere incinta.

: Kali fugge dal laboratorio con i suoi poteri. Terry Ives partecipa agli esperimenti MKUltra senza sapere di essere incinta. 1971 : Terry dà alla luce Eleven e viene portata via da Brenner.

: Terry dà alla luce Eleven e viene portata via da Brenner. 1973 : La verità su MKUltra viene rivelata al pubblico e il programma viene interrotto.

: La verità su MKUltra viene rivelata al pubblico e il programma viene interrotto. 1974 : Terry si infiltra nel Laboratorio Hawkins alla ricerca di sua figlia. Viene arrestata e costretta a sottoporsi alla terapia ECT, che la porta a uno stato catatonico permanente.

: Terry si infiltra nel Laboratorio Hawkins alla ricerca di sua figlia. Viene arrestata e costretta a sottoporsi alla terapia ECT, che la porta a uno stato catatonico permanente. 1979: Vecna viene liberato da Eleven e provoca il massacro del laboratorio Hawkins. In seguito, Eleven lo bandisce nella Dimensione X.

Eleven prima di Stranger Things

Eleven ha trascorso la sua infanzia all’interno del laboratorio Hawkins, dove ha affinato i suoi superpoteri, oltre a essere sottoposta a esperimenti e a tentare di spiare i russi. Ma tutto ciò ha contribuito alla sua fuga dalla struttura e all’incontro con Mike e i suoi amici.

1980-1983 : Brenner osserva Eleven schiacciare una lattina di Coca-Cola con i suoi poteri telecinetici. Le viene anche chiesto di uccidere un gatto con la mente, ma non ci riesce. Mentre due guardie la portano in isolamento, lei li uccide con i suoi poteri. Dopo questo evento, Eleven viene costretta a ripetere parole specifiche e si scopre che può trasmetterle attraverso il sistema di altoparlanti del laboratorio Hawkins con la mente. Eleven viene messa in una vasca di deprivazione sensoriale per localizzare una spia russa e trasmettere ciò che sente nella sua mente. Qui entra in contatto per la prima volta con uno dei mostri Demogorgon di Stranger Things provenienti dalla Dimensione X.

: Brenner osserva Eleven schiacciare una lattina di Coca-Cola con i suoi poteri telecinetici. Le viene anche chiesto di uccidere un gatto con la mente, ma non ci riesce. Mentre due guardie la portano in isolamento, lei li uccide con i suoi poteri. Dopo questo evento, Eleven viene costretta a ripetere parole specifiche e si scopre che può trasmetterle attraverso il sistema di altoparlanti del laboratorio Hawkins con la mente. Eleven viene messa in una vasca di deprivazione sensoriale per localizzare una spia russa e trasmettere ciò che sente nella sua mente. Qui entra in contatto per la prima volta con uno dei mostri Demogorgon di provenienti dalla Dimensione X. 1983: Eleven viene rimessa nella vasca di deprivazione sensoriale. Tocca il Demogorgon e crea involontariamente una copia di Hawkins in una dimensione vuota, in seguito conosciuta come Upside Down.

1983: Stranger Things – Stagione 1

La stagione 1 di Stranger Things si concentra principalmente sulla ricerca e il salvataggio di Will Byers, con una trama secondaria che riguarda Eleven e il laboratorio Hawkins. La maggior parte della stagione si svolge nel corso di una settimana, con un breve salto temporale alla fine della stagione.

Domenica 6 novembre

Il Demogorgon che è stato mandato nel nuovo Upside Down da Eleven fugge dal laboratorio Hawkins nel mondo reale.

Will Byers viene portato nell’Upside Down dal Demogorgon.

Le case di Hawkins subiscono sbalzi di tensione e interruzioni di corrente.

Lunedì 7 novembre

Joyce Byers si reca al dipartimento di polizia di Hawkins e denuncia la scomparsa di Will.

Brenner avvia un’indagine sulla fuga di Eleven e del Demogorgon.

Eleven si presenta al Benny’s Burgers e il cuoco, Hammond, chiama i servizi sociali. La chiamata arriva al laboratorio Hawkins, allertando Brenner e la sua squadra. Arrivano al Benny’s Burgers e uccidono Hammond, ma Eleven fugge.

La squadra di Hopper perquisisce il bosco e trova la bicicletta di Will.

Joyce riceve una strana telefonata in cui sente respirare qualcuno e crede che sia Will.

Quella notte, Mike, Lucas e Dustin trovano Eleven nel bosco mentre cercano Will.

Martedì 8 novembre

La squadra di ricerca di Will non trova nulla.

Eleven riconosce Will in una foto a casa di Mike. Rivela i suoi poteri telecinetici a Mike, Lucas e Dustin. Poi dice loro che Will si sta “nascondendo” dal Demogorgon nell’Upside Down e che è bloccato lì.

La squadra di Brenner, fingendo di essere della Hawkins Power & Light, trova indizi sulla scomparsa di Will e sul Demogorgon nel capanno dei Byers.

Quella notte, Nancy e Barb vanno a una festa a casa di Steve. Barb viene rapita dal Demogorgon mentre è seduta a bordo piscina.

Joyce riceve un’altra telefonata la stessa notte con un misterioso respiro e vede un mostro spingere attraverso la carta da parati.

Mercoledì 9 novembre

Nancy scopre che Barb è scomparsa. Va a casa di Steve per indagare e viene spaventata da quello che crede essere un animale. Si scopre che Jonathan ha scattato delle foto alla casa di Steve la notte in cui Barb è scomparsa, e Nancy si allea con lui per capire se la creatura che ha fotografato è quella che l’ha rapita.

Hopper e gli agenti Powell e Callahan scoprono ulteriori dettagli su Brenner e l’Hawkins Lab. Scoprono che era coinvolto nel progetto MKUltra.

Joyce appende le luci di Natale nella sua casa. Riesce a mettersi in contatto con Will. Lui le dice di scappare.

Il corpo di Will viene ritrovato nella cava​​​​​​, sconvolgendo i suoi amici e la sua famiglia.

Giovedì 10 novembre

Eleven dimostra a Mike che Will non è morto mettendosi in contatto con lui via radio. I ragazzi la portano a scuola per permetterle di usare la radio amatoriale dell’AV Club per contattare nuovamente Will.

Un dipendente dell’Hawkins Lab entra nell’Upside Down con una linea di sicurezza attaccata. Viene rimosso dalla linea e trascinato ulteriormente nell’Upside Down.

Hopper capisce che il corpo di Will è un manichino riempito di cotone idrofilo.

riempito di cotone idrofilo. Joyce vede Will attraverso un’apertura nel muro.

Quella notte, Hopper irrompe nell’Hawkins Lab.

Venerdì 11 novembre

Si tiene il funerale di Will.

Hopper trova prove dell’Upside Down nella sua casa. Va da Joyce e le dice che aveva ragione su Will.

Nancy e Jonathan vanno alla ricerca del Demogorgon che ha rapito Barb.

Nancy entra nell’Upside Down attraverso un portale nel bosco.

Sabato 12 novembre

Will incontra Vecna per la prima volta nell’Upside Down, come confermato in un flashback della quinta stagione.

Joyce e Hopper trovano Terry Ives. La sorella di Terry racconta loro del suo coinvolgimento nell’MKUltra e della convinzione di Terry di avere una figlia.

Lucas scopre, con l’aiuto della sua bussola, che il portale per l’Upside Down creato da Eleven si trova al laboratorio Hawkins.

Eleven salva Mike e Dustin dai bulli e dice loro che è lei la responsabile della scomparsa di Will, perché ha aperto il portale.

Mike, Dustin, Lucas, Nancy, Jonathan, Joyce e Hopper costruiscono una vasca di deprivazione sensoriale alla Hawkins Middle School in modo che Eleven possa trovare Barb e Will. Eleven conferma che Barb è morta, ma Will è solo indebolito dall’essere rimasto troppo a lungo nell’Upside Down.

Nancy e Jonathan preparano delle trappole per il Demogorgon. Steve si presenta per parlare, ma Nancy e Jonathan lo reclutano per aiutarli a combattere il mostro.

Mike, Dustin, Will ed Eleven rimangono alla Hawkins Middle per lo Snow Ball. Il Demogorgon appare, così come la squadra di Brenner. Eleven uccide la squadra di Brenner. Lei inchioda il Demogorgon al muro, saluta i ragazzi e scompare mentre uccide il mostro .

. Hopper e Joyce si infiltrano nell’Hawkins Lab per recuperare Will. Trovano il portale, indossano tute protettive ed entrano nell’Upside Down. Trovano Will e lo riportano a casa.

Will si sveglia in ospedale con i suoi amici intorno a lui.

Hopper viene prelevato da un’auto del governo.

Domenica 13 novembre – Lunedì 12 dicembre

Mike inizia a cercare di contattare Eleven, cosa che si protrae nella seconda stagione di Stranger Things .

. Eleven riesce a uscire dall’Upside Down nella Hawkins Middle School e inizia a nascondersi nei boschi fuori città. Mette fuori combattimento un cacciatore usando i suoi poteri telecinetici e gli ruba il cappotto e il cappello per riscaldarsi.

Will espelle una lumaca dell’Upside Down nel suo bagno.

Hopper viene mostrato mentre lascia degli Eggos nel bosco.

Eleven trova Hopper e la porta nella baita di suo nonno nel bosco per tenerla al sicuro.

1983-1984: Tra la prima e la seconda stagione di Stranger Things

Tra la prima e la seconda stagione di Stranger Things passa quasi un anno, ma nel frattempo si verificano comunque eventi importanti:

Il dottor Owen prende il controllo del laboratorio di Hawkins.

Hopper e Joyce iniziano a portare Will dal dottor Owens per sottoporlo a dei test e assicurarsi che l’Upside Down non gli abbia causato danni permanenti.

Una seconda entrata al portale dell’Upside Down viene creata attraverso una serie di tunnel che si estendono sotto Hawkins.

Hopper ed Eleven sviluppano un legame padre-figlia.

Il laboratorio di Hawkins inizia a “bruciare” regolarmente il portale dell’Upside Down per impedirne la diffusione.

I genitori di Barb assumono Murray Bauman per trovare la loro figlia.

Joyce inizia a frequentare Bob Newby.

Billy Hargrove e Max Mayfield si trasferiscono a Hawkins.

1984: Stranger Things – Stagione 2 (e parti della Stagione 3)

La stagione 2 di Stranger Things si svolge interamente nel 1984, così come alcune parti della stagione 3. Anche se questa volta Will non viene rapito, viene posseduto dal Mind Flayer, e tutto ciò che accade quest’anno prepara il terreno per il resto della serie, che potrebbe portare ad alcune importanti morti con l’inizio della battaglia finale.

Giovedì 28 giugno – Mercoledì 31 ottobre

I russi tentano di aprire un varco verso l’Upside Down in una delle loro basi segrete in Russia. Il tentativo fallisce e al team scientifico guidato dal dottor Alexei viene concesso un anno di tempo per capire come aprirlo con successo.

in una delle loro basi segrete in Russia. Il tentativo fallisce e al team scientifico guidato dal dottor Alexei viene concesso un anno di tempo per capire come aprirlo con successo. Kali e la banda che ha formato dopo essere fuggita dal laboratorio di Hawkins sfuggono alla polizia di Chicago dopo aver compiuto una rapina.

Mike, Dustin, Will e Lucas vanno alla sala giochi di Hawkins. Will ha un’altra visione dell’Upside Down, ma questa volta con una creatura simile a un tentacolo in agguato al suo interno.

Billy e Max hanno il loro primo giorno di scuola.

Will ha un appuntamento con il dottor Owens.

Hopper viene avvisato del degrado dei raccolti in diverse fattorie di Hawkins e indaga.

Will ha un’altra visione dell’Upside Down.

Mike, Dustin, Will e Lucas vanno a fare “dolcetto o scherzetto”. Will ha un’altra visione. I ragazzi lo scoprono e lui racconta loro cosa sta succedendo, ma chiede loro di non dirlo a nessuno.

Eleven aspetta Hopper per festeggiare Halloween, ma lui perde la cognizione del tempo.

Eleven rintraccia telepaticamente Mike e lo vede mentre cerca di chiamarla via radio.

Dustin torna a casa e trova una creatura nel suo bidone della spazzatura.

Giovedì 1 novembre

Hopper scopre un collegamento tra il degrado dei raccolti e il laboratorio di Hawkins. Chiede a Owens e al laboratorio di indagare.

Dustin porta la creatura, chiamata Dart, a scuola. La mostra al gruppo. Dart fugge e i ragazzi passano la giornata a cercarlo.

Eleven lascia la baita e il bosco. Va alla Hawkins School e vede Mike da lontano, che ride con Max.

Nancy e Jonathan organizzano un incontro con i genitori di Barb, ma il laboratorio Hawkins intercetta la chiamata.

Will ha un’altra visione a scuola, in cui la creatura tentacolare si attacca al suo corpo.

Venerdì 2 novembre

Nancy e Jonathan vengono portati al laboratorio Hawkins. Il dottor Owens li mette in guardia dal cercare la verità sulla scomparsa di Barb.

Will mostra il Mind Flayer a Joyce e Hopper attraverso dei disegni. I disegni di Will rivelano anche il sistema di tunnel che attraversa Hawkins.

Eleven scopre i file su Terry Ives. Cerca di contattare Terry telepaticamente nel Vuoto.

Dustin torna a casa e scopre che Dart è cresciuto e ha mangiato il gatto di sua madre.

Hopper trova uno dei tunnel nei disegni di Will ed entra. Viene colpito da uno spruzzo di spore e perde conoscenza.

Immagine personalizzata di Debanjana Chowdhury

Sabato 3 novembre

Il laboratorio Hawkins scopre che i campioni di terreno reagiscono negativamente al calore allo stesso modo e teorizza che una mente collettiva controlli tutta la materia e le creature dell’Upside Down.

Eleven va a casa di Terry. La sorella di Terry (zia di Eleven) racconta a Eleven di Terry e di ciò che è successo. Eleven entra nel Vuoto per vedere Terry e trova i ricordi del tentativo di Terry di riportarla indietro.

Nancy e Jonathan trovano Murray Bauman e condividono una registrazione che hanno fatto di Owens. Murray propone di pubblicare un rapporto per chiudere il laboratorio Hawkins.

Bob e Will aiutano a fornire informazioni su come trovare Hopper. Bob, Joyce, Mike e Will trovano Hopper nel tunnel e lo liberano.

Allo stesso tempo, i tecnici del laboratorio iniziano a bruciare i tunnel. Will, collegato all’Upside Down attraverso il Mind Flayer, cade a terra in preda alle convulsioni.

Will viene portato d’urgenza in ospedale.

Quella notte, Eleven scopre di più sull’esistenza di Kali e va a cercarla.

Domenica 4 novembre

Will riprende conoscenza, ma riconosce solo Joyce e Mike. Il dottor Owens ritiene che Will sia stato infettato da un virus che lo collega alla mente collettiva dell’Upside Down.

I Demodog, la versione adulta dei Dart cresciuti dalle lumache vomitate da Will nella prima stagione, compaiono nella discarica. Allo stesso tempo, Will, nei panni del Mind Flayer, induce i membri del laboratorio a dirigersi nel tunnel, dove vengono attaccati dai Demodog.

Kali addestra Eleven ad affinare i suoi poteri.

Eleven ha una visione di ciò che sta accadendo a Hawkins e torna a casa.

I Demodog invadono il laboratorio. Mike dice a Joyce di sedare Will in modo che possa “nascondersi” dal Mind Flayer.

Steve, Max, Dustin, Lucas, Nancy e Jonathan arrivano al laboratorio per prendere Will, Joyce, Bob e Mike. Mentre se ne vanno, Bob viene ucciso da un Demodog, dando a Will, Mike, Joyce e tutti gli altri il tempo sufficiente per fuggire.

Tutti tornano a casa dei Byers. Si basano sulla teoria della mente alveare e capiscono che devono separare Will dal Mind Flayer per salvarlo. In un processo simile a un esorcismo, Will (nei panni di se stesso) batte un segnale in codice Morse mentre il Mind Flayer parla attraverso di lui. Il messaggio di Will è “CHIUDETE IL CANCELLO”.

Lunedì 5 novembre

Il Mind Flayer viene avvisato della posizione di Will a casa dei Byers. Manda un Demodog alla casa, che la squadra uccide.

Eleven ritorna e viene elaborato un piano: Hopper ed Eleven chiuderanno il cancello nel laboratorio, mentre Joyce, Jonathan e Nancy porteranno Will nella baita di Hopper e riscalderanno il suo corpo, esorcizzando definitivamente il Mind Flayer.

Mike, Dustin, Lucas e Max elaborano un piano per andare nei tunnel e appiccare il fuoco, aiutati da Steve.

Joyce, Nancy e Jonathan liberano Will dalle grinfie del Mind Flayer, ma non senza che un pezzo della sua coscienza fugga.

Mike, Dustin, Lucas, Max e Steve riescono a bruciare i tunnel.

Eleven chiude il portale per l’Upside Down​​​​​​, ponendo apparentemente fine alla minaccia del Mind Flayer.

Martedì 6 novembre – Sabato 15 dicembre

Il rapporto di Murray Bauman sul laboratorio di Hawkins lo fa chiudere definitivamente.

Barb riceve un vero funerale.

Il dottor Owen presenta a Hopper un certificato di nascita falsificato per Eleven, rendendo Eleven sua figlia, Jane.

Mike, Dustin, Lucas, Will, Max ed Eleven partecipano allo Snow Ball.

Il Mind Flayer continua a sorvegliare la Hawkins Middle School dall’Upside Down.

1985: Stranger Things – Stagione 3

La terza stagione di Stranger Things porta la serie in una nuova direzione, non solo ambientandola in estate, ma anche mettendo in primo piano i russi come cattivi di Stranger Things per la prima volta. Si concentra inoltre sugli eventi che accadono principalmente a Hawkins piuttosto che nell’Upside Down. La terza stagione è incentrata più sulla scoperta di una cospirazione e, sebbene si svolga nuovamente nell’arco di una settimana, sono successe molte cose.

Venerdì 28 giugno – Sabato 29 giugno

Un’interruzione di corrente colpisce Hawkins, interessando anche il nuovo centro commerciale Starcourt Mall.

Strane cose iniziano ad accadere alla Brimborn Steel Works, situata alla periferia della città, tra cui l’arrivo di migliaia di ratti nell’edificio.

Billy viene trascinato alla Brimborn, dove il pezzo del Mind Flayer che è fuggito da Will possiede Billy e i ratti.

Nancy inizia a indagare sugli strani avvistamenti di ratti il giorno successivo.

La macchina per le comunicazioni a lungo raggio di Dustin intercetta una comunicazione russa.

Domenica 30 giugno

Joyce nota che i magneti del suo frigorifero non aderiscono e in seguito fa delle ricerche al riguardo.

Nancy e Jonathan vedono un ratto catturato dalla signora Driscoll che si comporta in modo strano.

Dustin va a trovare Steve allo Scoops Ahoy, una gelateria nel centro commerciale, e gli racconta del messaggio russo.

Robin, la collega di Steve, ascolta per caso la conversazione tra Steve e Dustin e si offre di aiutare, dato che è brava nelle lingue. Robin riesce a decifrare il codice alla fine del loro turno.

Hopper nota uno strano uomo che esce dall’ufficio del sindaco Kline.

Eleven e Max trascorrono una giornata insieme al centro commerciale dopo che Mike, con cui lei sta uscendo, la ha piantata in asso. Le ragazze incontrano per caso Lucas, Mike e Will al centro commerciale. Eleven è arrabbiata e lascia Mike.

Quella notte, Robin, Steve e Dustin lasciano il centro commerciale Starcourt. Steve capisce che il frammento di musica sentito nel messaggio russo è lo stesso di un’attrazione per bambini nel centro commerciale. Questo porta il trio a concludere che il messaggio è stato registrato all’interno del centro commerciale.

Quella stessa notte, Billy rapisce la sua collega della piscina, Heather Holloway. La trascina a Brimborn per trasformarla in un drone del Mind Flayer.

Eleven e Max organizzano un pigiama party. Le ragazze usano i poteri di Eleven per entrare nel Vuoto e spiare le persone che conoscono. Eleven spia Billy e vede la sua auto e lui accovacciato su Heather. Billy si alza, guarda Eleven e scompare.

Lunedì 1 luglio

Joyce parla a Hopper dei magneti, ipotizzando che il laboratorio Hawkins abbia qualcosa a che fare con essi.

Max ed Eleven vanno a casa degli Hargrove e, dopo alcune indagini, capiscono che Heather è in pericolo.

Robin capisce che il codice russo si riferisce a diversi luoghi all’interno dello Starcourt Mall.

Quella notte, Joyce e Hopper vanno al Laboratorio Hawkins, dove Hopper viene attaccato dal soldato russo Grigori, lo stesso uomo misterioso che Hopper ha visto nell’ufficio del sindaco Kline.

Joyce riesce a vedere Grigori e la targa della sua moto mentre fugge dalla scena.

Max ed Eleven trovano Heather viva, ma lei e Billy si comportano in modo strano.

Billy e Heather drogano i genitori di Heather prima di portarli nel seminterrato dei Brimborn, dove il Mind Flayer li trasforma anche loro in suoi droni.

Dopo il lavoro, Robin e Steve portano Dustin sul tetto del centro commerciale vicino alle baie di carico e scoprono delle guardie armate di guardia.

Nancy e Jonathan tornano a casa di Driscoll, dove la trovano che si comporta in modo strano e mangia fertilizzante. Chiamano la polizia, che porta Driscoll in ospedale.

Martedì 2 luglio

Hopper e Joyce arrivano al municipio per affrontare Kline riguardo a Grigori. Kline rivela che l’uomo, Grigori, lavora per un gruppo di russi che vogliono acquistare dei terreni, tra cui il centro commerciale Starcourt e alcune vecchie fattorie vicino alla centrale elettrica di Hawkins.

Hopper e Joyce decidono di rintracciare i russi. Quella notte, trovano un certo Alexei che lavora nel seminterrato della fattoria Hess e lo prendono in ostaggio prima di fuggire.

Will rivela ai suoi amici che sente la presenza del Mind Flayer e che forse non se n’è andato quando Eleven ha chiuso il portale. Eleven dice al gruppo che lei e Max pensano che ci sia qualcosa che non va in Billy e che potrebbe essere il nuovo ospite del Mind Flayer.

Il gruppo esegue un test del calore per vedere se Billy è posseduto, attirandolo nella sauna della piscina comunale e intrappolandolo. Billy mostra segni di possessione e i ragazzi lo respingono.

Nancy va a trovare Driscoll in ospedale mentre i ragazzi eseguono il test della sauna. Nancy osserva Driscoll tremare e urlare con delle vene nere che le spuntano dal corpo.

Robin dice a Steve e Dustin che pensa che passare attraverso i condotti dell’aria li aiuterà ad entrare nella zona di carico, dove potranno capire cosa stanno facendo i russi. Chiedono aiuto alla sorella minore di Lucas, Erica.

Erica passa attraverso i condotti e apre la porta. I quattro trovano una sostanza insolita in una delle scatole. Il gruppo rimane intrappolato nella stanza, che si trasforma in un ascensore e scende.

Mercoledì 3 luglio

Eleven segue Hopper e Joyce nel Vuoto, rendendosi conto che hanno portato Alexia a casa di Murray nell’Illinois. Hanno bisogno di lui per tradurre per Alexei, in modo da poter scoprire perché i russi sono a Hawkins.

Alexei rivela che i russi vogliono aprire il portale dell’Upside Down.

Nancy e Jonathan si alleano con i ragazzi, rendendosi conto che tutti i residenti malati di Hawkins sono stati infettati dal Mind Flayer. Mike ipotizza che i droni umani del Mind Flayer stiano mangiando sostanze chimiche per aiutarsi a trasformarsi in qualcosa di nuovo.

Il Mind Flayer manda due droni ad uccidere Nancy e Jonathan. I droni si sciolgono e formano un mostro dell’Upside Down che attacca Nancy, prima che Eleven lo uccida.

Dustin, Erica, Robin e Steve raggiungono il quartier generale russo. Vedono gli scienziati che cercano di aprire il portale per l’Upside Down.

Giovedì 4 luglio

Grigori incontra Kline al luna park di Hawkins per chiedergli di trovare un modo per attirare Hopper e Joyce al luna park quella sera.

Hopper chiama l’FBI e chiede che il dottor Owens venga ad aiutarli a combattere i russi.

Robin e Steve vengono fatti prigionieri dai russi, mentre Erica e Dustin fuggono nei condotti dell’aria.

Nancy, Jonathan e i ragazzi tornano alla baita di Hopper. Eleven entra nel Vuoto. Vede Billy, che le dice che le creature dell’Upside Down stanno per conquistare Hawkins. Billy dice anche a Eleven che la seguirà, così come tutte le altre creature dell’Upside Down.

Billy ordina al nuovo e più grande mostro dell’Upside Down, composto dai droni del Mind Flayer, di attaccare Eleven nella baita di Hopper. Il gruppo fugge e si dirige verso Starcourt.

Dustin ed Erica salvano Robin e Steve, e tutti tornano allo Starcourt Mall.

Hopper, Joyce e Murray riescono a sfuggire a Grigori dopo essere stati attirati al luna park da Kline e fuggono. Ricevono il segnale di soccorso di Dustin e si dirigono allo Starcourt.

Si forma un piano: gli adulti chiuderanno il portale nel laboratorio russo sotto lo Starcourt mentre Erica e Dustin li guideranno giù. Eleven, con l’aiuto di Max e Mike, fermerà Billy. Nancy, Jonathan, Robin, Steve, Lucas, Max e Will pianificano di attaccare il mostro dell’Upside Down quando arriverà al centro commerciale.

Gli adulti raggiungono il laboratorio. Hopper deve combattere Grigori e finisce vicino alla macchina che sta aprendo il portale dell’Upside Down. Joyce è costretta a spegnere la macchina, mettendo a rischio la vita di Hopper. La macchina esplode e Hopper sembra morire.

Eleven riesce a comunicare con Billy e lo libera dal Mind Flayer. Billy si sacrifica per salvare Eleven e Max prima che il portale chiuso uccida il mostro fisico del Mind Flayer.

Il dottor Owens e l’esercito americano arrivano allo Starcourt e si mettono subito al lavoro.

Eleven si rende conto che Hopper non è tornato. Joyce la accoglie nella famiglia Byers.

Luglio – ottobre 1985

Kline viene arrestato e destituito dalla carica di sindaco di Hawkins.

Si scopre che una prigione in Kamchatka, in Russia, ospita un prigioniero americano e un Demogorgon. Non è chiaro come i russi siano riusciti a catturarli.

Steve e Robin trovano un nuovo lavoro alla Hawkins Family Video.

Eleven ora vive con la famiglia Byers, ancora senza i suoi poteri dopo l’attacco del Mind Flayer.

Max, Lucas, Dustin, Mike e Nancy aiutano i Byers a traslocare. La famiglia Byers si trasferisce da Hawkins.

1986: Stranger Things – Stagione 4

La quarta stagione diStranger Things si svolge cinque mesi dopo gli eventi della terza stagione.

Questa stagione collega tutte e tre le precedenti, oltre a introdurre altri elementi, come il retroscena di Vecna, che ha avuto luogo ben prima della stagione 1 di Stranger Things. Come per le altre stagioni, la stagione 4 di Stranger Things si svolge nell’arco di circa una settimana.

Domenica 16 marzo – venerdì 21 marzo

Una studentessa popolare di nome Chrissy viene contattata tramite una visione da un’entità misteriosa, in seguito conosciuta come Vecna.

Mike riceve una lettera da Eleven, che abbellisce la sua vita a Lenora Hills, in California, omettendo i dettagli del bullismo che subisce a scuola.

Durante un raduno di incoraggiamento alla Hawkins High, il bullo Jason Carver parla delle strane morti che si sono verificate nel corso degli anni.

Joyce riceve un inquietante pacco dalla Russia contenente una matrioska, che contiene un biglietto che rivela che Hopper è vivo, rivelandolo come il prigioniero americano a Kamchatka dalla fine della terza stagione.

Vengono presentati Eddie Munson e l’Hellfire Club, un’organizzazione di D&D, di cui fanno parte i ragazzi di Hawkins.

Chrissy chiede a Eddie della droga e i due vanno nella sua roulotte. All’interno, lei ha un’altra allucinazione prima di fluttuare verso il soffitto e avere le ossa spezzate da Vecna.

Sabato 22 marzo

Viene trovato il corpo di Chrissy, lasciando Eddie come principale sospettato.

Mike va in California durante le vacanze di primavera per stare con Eleven e Will.

Max crede che l’omicidio di Chrissy abbia qualcosa a che fare con l’Upside Down, quindi chiede a Steve, Dustin e Robin di aiutarla a trovare Eddie.

Joyce, con l’aiuto di Murray, chiama il numero scritto sul biglietto che ha rivelato il destino di Hopper e le viene detto di andare in Alaska se vuole trovarlo.

Nancy si reca alla roulotte di Eddie per indagare sull’omicidio di Chrissy per il giornale. Nancy parla con lo zio di Eddie, da cui viene a sapere di Victor Creel.

Max, Dustin, Steve e Robin trovano Eddie in una baita vicino al Lover’s Lake.

Il collega di Nancy, Fred Benson, viene ucciso da Vecna.

Domenica 23 marzo

Eleven viene contattata da Sam Owens per partecipare al Progetto Nina, che le restituirà i suoi poteri.

La polizia trova il corpo di Fred e Nancy viene informata di Vecna da Max, Dustin, Steve e Robin.

Hopper scopre che Joyce e Murray stanno venendo a salvarlo.

Nancy e Robin fanno ricerche su Victor Creel e scoprono che tutta la sua famiglia è stata uccisa e che lui ha dato la colpa a un demone.

Max, Dustin e Steve irrompono nella Hawkins High e scoprono che sia Fred che Chrissy avevano cercato aiuto per mal di testa, incubi e sangue dal naso.

Max diventa la prossima vittima delle visioni di Vecna.

Mike, Will e Jonathan vengono incontrati dagli agenti federali, che li informano che Eleven è nelle mani di Owens e Brenner per partecipare al Progetto Nina.

Inoltre, li informano del nuovo male che sta tentando di conquistare Hawkins.

Max racconta al resto della banda dei sintomi di Fred e Chrissy, rivelando che anche lei soffre della stessa cosa.

Lunedì 24 marzo

Steve, Lucas e Dustin fanno ulteriori ricerche sugli omicidi di Creel, cercando di collegare l’incidente a Vecna e all’Upside Down.



Nancy e Robin fanno visita a Victor Creel al Pennhurst Mental Hospital, dove lui rivela che la musica può liberare qualcuno dalla maledizione di Vecna riportandolo alla realtà.Mike, Jonathan e Will sfuggono agli agenti federali per cercare di trovare Eleven all’Hawkins Lab.Joyce e Murray incontrano Yuri, un contrabbandiere, con il denaro del riscatto richiesto. Tuttavia, lui li tradisce e cerca di consegnarli al governo russo.

Hopper riesce a fuggire dalla prigione, ma viene ricatturato.

Max viene colpita dalla maledizione di Vecna mentre visita la tomba di Billy, ma viene salvata da Dustin, Lucas e Steve quando suonano la sua canzone preferita.

Mike, Will e Jonathan vengono informati dall’agente Harmon, in fin di vita, che possono trovare Eleven usando un numero specifico che lui fornisce loro.

Martedì 25 marzo

Eddie, Robin, Steve e Nancy vanno al lago, dove trovano un portale per l’Upside Down e lo attraversano.

Joyce e Murray si intrufolano nella prigione russa che detiene Hopper mentre lui combatte contro un Demogorgon.

Eleven viene portata in un vecchio silo missilistico per il Progetto Nina, dove scopre che il dottor Brenner è sopravvissuto agli eventi della prima stagione di Stranger Things. Continua a rivivere i suoi ricordi del periodo trascorso al Laboratorio Hawkins.

Patrick McKinney è il prossimo ad essere maledetto da Vecna al funerale di Chrissy, morendo in seguito nello stesso modo degli altri.

Dopo aver chiamato il numero fornito loro da Harmon, Mike, Will e Jonathan si rendono conto di aver chiamato un computer e decidono di chiedere aiuto a Suzie, la ragazza di Dustin.

Nell’Upside Down, Eddie, Robin, Steve e Nancy irrompono nella casa dei Creel, poi attraversano il resto della versione alternativa di Hawkins, cercando di trovare una via d’uscita attraverso la roulotte di Eddie, ma non prima che Nancy venga catturata.

Eleven riacquista i suoi poteri, ma decide di continuare con il Progetto Nina per accedere ai suoi ricordi repressi.

Mercoledì 26 marzo

Mike e il resto del gruppo californiano arrivano a casa di Suzie, che riesce a rintracciare il numero di telefono in una località del Nevada.

Nei suoi ricordi d’infanzia, Eleven fa amicizia con l’inserviente Henry Creel dopo averlo visto torturato dal resto del personale.

Eleven estrae il chip dal braccio di Henry Creel, che gli permette di usare nuovamente i suoi poteri, e lui massacra tutto il personale del laboratorio Hawkins e i bambini.

Si scopre che Henry è Vecna, la cui storia viene rivelata anche a Nancy mentre è bloccata nell’Upside Down.

Dopo aver scoperto la serie di omicidi di Henry, Eleven lo bandisce nella Dimensione X, il mondo natale dei Demogorgon, delle particelle Mind Flayer e dei Demodog.

Nancy ha una visione di Vecna, in cui Hawkins viene conquistato dall’Upside Down, rivelando il suo piano finale. Nancy in seguito fugge.

Brenner spiega a Eleven che è caduta in coma dopo aver bandito Vecna e ha represso i suoi ricordi.

Eleven fugge dal silo missilistico e si ricongiunge con Mike, Will e Jonathan, che sono arrivati lì grazie all’aiuto di Suzie.

Max, Lucas ed Erica vanno a casa dei Creel.

Hopper, Joyce e Murray fuggono dalla prigione russa.

Giovedì 27 marzo

Dustin, Nancy, Steve, Robin, Eddie, Lucas ed Erica elaborano un piano in quattro fasi per uccidere Vecna, che prevede l’uso di Max come esca e l’ingresso di Nancy, Steve e Robin nella sua tana.



Eleven e il resto del gruppo californiano tornano a Hawkins, ma prima devono costruire una vasca di deprivazione sensoriale per aiutare Eleven a proteggere la mente di Max e sconfiggere Vecna.Joyce, Hopper e Murray tornano alla prigione per uccidere i Demogorgon presenti, alimentati dal frammento di Mind Flayer in possesso dei russi, per guadagnare tempo per i ragazzi e indebolire Vecna.Max viene nuovamente maledetta mentre insegue Vecna e Lucas cerca disperatamente di svegliarla. Il suo Walkman si rompe, permettendo a Vecna di rafforzare la sua presa su Max.Prima che Vecna possa uccidere Max, viene scagliato via da Eleven dalla sua vasca di isolamento e i due ingaggiano una battaglia mentale.Vecna rivela di aver creato la mente alveare nella Dimensione X, controllando fin dall’inizio il Mind Flayer, i suoi burattini, i Demogorgon e i Demodog.Eleven, creando l’Upside Down toccando il Demogorgon da bambina, ha permesso a Vecna e alle sue forze della Dimensione X di invadere la versione alternativa di Hawkins e, quindi, di iniziare l’invasione di Hawkins stessa.

Eleven si libera da Vecna e lo indebolisce, grazie anche agli sforzi di Joyce e Hopper nella prigione e di Nancy e Steve nell’Upside Down.

Vecna viene sconfitto, ma non prima di aver ucciso Max, la quarta delle sue vittime, consentendo la formazione di un varco permanente tra l’Upside Down e Hawkins.

Eleven usa i suoi poteri per rianimare Max, ma lei rimane in coma.

Sabato 29 marzo

Mike, Eleven, il resto del gruppo californiano, Hopper e Joyce tornano tutti a Hawkins.

L’intero cast di Stranger Things assiste all’inizio dell’invasione di Vecna, mentre i portali per l’Upside Down sputano fumo e fuoco rosso nell’aria e Will avverte nuovamente la presenza del Mind Flayer.

1987 – Cronologia della quinta stagione di Stranger Things

La cronologia di Stranger Things è già ricca di eventi da ricordare, ma c’è ancora molto da raccontare. È stato rivelato che la stagione finale si svolgerà circa un anno o 18 mesi dopo la quarta stagione, collocando gli eventi della quinta stagione di Stranger Things nell’autunno del 1987. Gli eventi principali della stagione 5 di Stranger Things, Volume 1, iniziano il 3 novembre 1987, pochi giorni prima dell’anniversario della scomparsa di Will.

Detto questo, ci si aspettano ulteriori colpi di scena negli ultimi quattro episodi della serie. In ogni caso, man mano che la serie svelerà i suoi episodi finali, verranno sollevate e risolte molte altre domande riguardanti la cronologia di Stranger Things.

Vuoi altri articoli su Stranger Things? Dai un’occhiata ai nostri contenuti essenziali qui sotto…