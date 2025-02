Bridgerton 4: un video dal set e le prime immagini con Benedict e Sophie

Netflix ha fatto ai fan di Bridgerton uno speciale regalo di San Valentino con un’anteprima della stagione 4. Lo streamer ha svelato diverse immagini della prossima stagione e un video dietro le quinte con il primo filmato dei nuovi episodi, ancora in fase di produzione.

1 di 6

Ora con la nuova coppia protagonista Luke Thompson e Yerin Ha nei panni rispettivamente di Benedict Bridgerton e dell’interesse amoroso Sophie Baek, la nuova stagione “si concentra sul secondogenito bohémien Benedict (Thompson). Nonostante i suoi fratelli maggiore e minore siano entrambi felicemente sposati, Benedict è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un’affascinante Lady in Silver (Sophie di Ha) al ballo in maschera di sua madre”.

Powered by

Cosa sappiamo su Bridgerton 4

I nuovi episodi di Bridgerton si concentreranno sul secondogenito bohémien, Benedict (Luke Thompson). Nonostante i suoi fratelli maggiore e minore siano entrambi felicemente sposati, Benedict è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un’affascinante Dama in Argento al ballo in maschera organizzato da sua madre

Numero episodi: 8

Location delle riprese: Londra, UK

Showrunner / Produttore esecutivo: Jess Brownell

Produttori esecutivi: Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen

L’universo di Bridgerton

Bridgerton ha conquistato gli spettatori di tutto il mondo quando Netflix e Shondaland hanno fatto debuttare l’iconica serie nel 2020. Ciascuna delle sue tre stagioni si è classificata tra le Most Popular di Netflix, mentre il prequel amato dai fan, La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, ha dominato la Global Top 10.

Il franchise ha riunito un fandom globale che si rivolge ad un pubblico appassionato del genere romance, facendo il suo ingresso nella cultura di massa con un successo senza precedenti e scatenando trend, con fan che celebrano il loro amore per la serie attraverso meme, musica, libri, moda, arredamento e altro ancora.

Esperienze dal vivo come The Queen’s Ball: A Bridgerton Experience e una crescente collezione di prodotti hanno trasformato il nome “Bridgerton” in un brand di lifestyle straordinariamente ricercato, che delizia i fan permettendo loro di godersi la propria storia preferita di persona. Con la stagione 4 ora in produzione, il franchise continuerà a offrire alla sua fanbase nuove occasioni per immergersi nell’universo Bridgerton sia sullo schermo che fuori.