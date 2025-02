I Goonies 2 ufficialmente in lavorazione con Steven Spielberg come produttore

Dopo precedenti notizie che smentivano la cosa, sembra ora che i Goonies stiano tornando per davvero! Come riportato da Variety, la Warner Bros. ha ingaggiato Potsy Ponciroli per scrivere la sceneggiatura del sequel, come è stato annunciato venerdì, quasi 40 anni dopo il film originale uscito nelle sale nel 1985. Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger e Holly Bario produrranno per la Amblin Entertainment insieme a Chris Columbus, che ha scritto la sceneggiatura originale de I Goonies. Lauren Shuler Donner sarà la produttrice esecutiva. Al momento il sequel non ha ancora un regista e non sono stati rivelati dettagli sulla trama.

Josh Brolin, Sean Astin, Corey Feldman, Ke Huy Quan e Martha Plimpton hanno recitato nel film originale del 1985 su un gruppo di ragazzi che trovano un’antica mappa per un tesoro nascosto. Diretto da Richard Donner e prodotto da Steven Spielberg, I Goonies ha guadagnato 125 milioni di dollari in tutto il mondo al botteghino con un budget di soli 19 milioni di dollari. È diventato un classico di culto e nel 2017 è stato selezionato per essere conservato nel Registro Nazionale dalla Biblioteca del Congresso.

Recentemente, Quan ha recitato in un film d’azione tutto suo, Colpi d’amore, uscito nelle sale ad inizio mese. Dopo aver recitato da bambino ne I Goonies, Quan ha avuto una ripresa della sua carriera grazie all’interpretazione del premio Oscar in Everything Everywhere All at Once e a un ruolo nella serie Marvel e Disney+ Loki. Ha parlato di una reunion del cast di quell’iconico film proprio alla prima mondiale di del suo nuovo film, dove la sua co-star Feldman lo ha raggiunto al TCL Chinese Theater di Hollywood.

“È una delle domande più frequenti che ricevo nella mia vita”, ha detto Quan rispondendo alla possibilità di un sequel. “Mi piacerebbe molto che accadesse”. Feldman ha poi aggiunto: “Tutto quello che posso dire è di riunirci tutti insieme. Tutti hanno un bell’aspetto. Sean sta bene. Josh sta bene. Stiamo ancora tutti bene e siamo tutti vivi. I Goonies non dicono mai “morire”… quindi c’è speranza”. Speranza che sembra ora concretizzarsi e ai fan del classico del 1985 non resta ora che attendere maggiori novità su questo atteso sequel.

