Bridgerton: quanto è storicamente accurato la serie Netflix?

Bridgerton è uno degli show più popolari di Netflix. La serie romantica segue principalmente la numerosa famiglia Bridgerton mentre si innamora e affronta le complessità della propria classe sociale all’inizio del XIX secolo. Con costumi eleganti e storie d’amore classiche, non sorprende che Bridgerton abbia attirato l’attenzione delle masse, ma è importante ricordare che, sebbene la serie sia ambientata nell’epoca della Reggenza, la storia è a dir poco approssimativa. Anche la serie prequel, Queen Charlotte: A Bridgerton Story, incentrata sulla regina Carlotta (Golda Rosheuvel e India Amarteifio) e su re Giorgio (James Fleet e Corey Mylchreest), monarchi realmente esistiti, non si sforza di essere perfettamente accurata. Il franchise, nel suo complesso, adotta un approccio alternativo all’epoca, immaginando un’alta società molto più inclusiva. Ma nonostante alcuni personaggi ed eventi puramente fittizi, altri elementi della serie sono radicati nella realtà.

La serie stessa è basata sui romanzi di Julia Quinn, il che aggiunge uno strato di separazione dalle radici storiche. La serie della Quinn, come la maggior parte delle storie d’amore dell’epoca Regency, si ispira alla versione dell’epoca Regency dell’autrice Georgette Heyer, che di per sé non era del tutto accurata. Poiché anche i romanzi si allontanano dalla storia del periodo, non dovrebbe essere una sorpresa che ci siano più di un paio di cose che non corrispondono alla realtà. Anche se Bridgerton non pretende mai di essere un documentario, gli storici hanno riconosciuto le verità fattuali al suo centro.

Bridgerton non pretende di essere perfettamente accurato

Bridgerton ha sempre incluso elementi che sono la prova immediata delle sue radici romanzesche. Tanto per cominciare, pochissimi personaggi sono tratti dalla storia, l’unico esempio è la famiglia reale, e anche questi personaggi sono stati modificati intenzionalmente. Naturalmente, la serie include altri personaggi basati su figure storiche ma che non le rappresentano direttamente. Tuttavia, la stragrande maggioranza dei personaggi è un’invenzione di Quinn, senza alcun collegamento storico. Ciò non è anormale per questo tipo di serie, ma è importante riconoscere che i personaggi storici sono l’eccezione in questa serie.

Anche guardando alle premesse generali di Bridgerton, le imprecisioni sono evidenti. La serie presenta Signori e Signore di tutte le razze, e si basa sull’idea di una Regina Charlotte nera che, con il suo matrimonio con Re Giorgio, ha dato vita a un’alta borghesia più variegata. Questo, ovviamente, non è mai accaduto e gli anni della serie si collocano solo poco dopo la messa al bando della tratta degli schiavi in Gran Bretagna e prima della sua fine nelle numerose colonie britanniche. Tuttavia, questa spiegazione permette alla serie di ingaggiare attori di talento indipendentemente dalla loro razza. L’altra imprecisione piuttosto evidente di Bridgerton è la musica, che utilizza arrangiamenti orchestrali di successi attuali piuttosto che musiche adeguate all’epoca. Sebbene la natura anacronistica della colonna sonora non abbia alcun impatto sulla storia, vale la pena di notarla perché dimostra i molti modi in cui Bridgerton rifiuta la storia per fare qualcosa di diverso.

La scenografia e i costumi di “Bridgerton” è in gran parte realistica

Sebbene la serie presenti alcune imprecisioni, i bellissimi abiti non sono tra questi. La dottoressa Lizzie Rogers ha dichiarato a People che gli abiti empirici con vita e scollatura quadrata, così diffusi nella serie, erano certamente popolari, e anche le gonne più ampie della regina sono accurate, dato che la vera regina Carlotta era nota per favorire una moda più tradizionale. Sebbene i tessuti e i disegni siano più elaborati rispetto alla moda storica, le silhouette sono fedeli all’epoca, il che rappresenta una divisione interessante, che offre al pubblico costumi straordinari che sembrano ancora reali.

Tuttavia, la moda di Bridgerton apporta un cambiamento significativo, eliminando le acconciature. Anche se le acconciature sono accurate, secondo Rogers le donne dell’epoca indossavano quasi sempre una cuffietta. Tuttavia, anche in questo caso, c’è un elemento di verità, poiché la serie usa l’acconciatura per trasmettere l’età, mostrando in modo specifico quali giovani donne sono fuori dalla società e quali no – per esempio, i diversi stili di capelli di Eloise (Claudia Jessie) nella stagione 1 rispetto alle stagioni 2 e 3. In una società così attenta alle apparenze, la moda è una parte importante della serie, e gli stilisti sono stati in gran parte fedeli alla storia nel creare queste bellissime immagini.

Ma l’accuratezza visiva non si ferma qui. Un altro aspetto della serie che è reale è rappresentato dalle scenografie. Le case delle famiglie centrali sono piene di opere d’arte e di mobili ornamentali, che Rogers identifica come accurate per le famiglie dell’alta borghesia dell’epoca: “Questo era davvero importante per… mostrare la propria ricchezza [e] la propria posizione sociale”. Rogers elogia anche la palette di colori, in particolare i blu Bridgerton, affermando che i colori pastello erano popolari tra questa classe sociale. Questi dettagli rendono facile perdersi nel mondo coerente e bello che la serie crea, e l’accuratezza visiva rende il resto più credibile.

La società di Bridgerton è radicata nella verità

Una parte cruciale di Bridgerton che Rogers conferma essere storicamente accurata è costituita dagli eventi della stagione sociale, in particolare i balli di debutto. Questo evento è presente in ogni stagione, quando le giovani donne si presentano nel tentativo di catturare l’attenzione di un marito e, se sono fortunate, della Regina. La tradizione risale all’epoca dei Tudor, ma nel 1780 si legò al ballo della Regina Carlotta, in cui le giovani donne venivano “presentate da un membro della famiglia che era stato presentato a corte” e introdotte nella società. Questa cerimonia è cruciale per Bridgerton, in quanto è il momento in cui la regina Carlotta valuta le nuove dame, scegliendo di solito il diamante della stagione, quindi è logico che sia almeno in parte accurata, in quanto senza di essa ci sarebbe ben poco da raccontare.

L’elemento più importante della serie è esagerato rispetto alle sue radici storiche. Bridgerton mostra un foglio scandalistico anonimo che scuote il ton, anche se pochi sanno che è scritto dalla spesso ignorata Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Senza i pettegolezzi di Lady Whistledown, la serie sarebbe molto diversa, ma il famoso foglio scandalistico è solo in parte reale. Rogers ha spiegato che il processo è accurato, soprattutto perché la nuova stampa a vapore permetteva una maggiore velocità. Certo, non esisteva Lady Whistledown, ma il ton aveva un grande amore per il gossip. Tuttavia, i giornalisti di gossip dell’epoca operavano in modo un po’ diverso, non avendo mai il coraggio di chiamare per nome le loro vittime. La franchezza di Whistledown le permette di avere un maggiore controllo sul modo in cui i membri del Ton si guardano l’un l’altro, aggiungendo drammaticità alla serie, ma non è accurata. “Se si vedessero [i pettegolezzi] in una vera rubrica… sarebbero fatti in modo che le persone saprebbero di chi si parla, ma non lo direbbero direttamente, perché in questo modo si aggirano le leggi sulla diffamazione“, dice Rogers, suggerendo che la posizione richiedeva grande attenzione. L’uso dei nomi in Lady Whistledown è un cambiamento particolarmente significativo per la serie, ma mantiene lo spirito della storia, fornendo un esempio del perché l’anonimato fosse fondamentale.

