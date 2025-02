Bridgerton: come la storia d’amore della quarta stagione è paragonabile a quella delle stagioni precedenti

Il prossimo romanzo dei Bridgerton sarà presto rivelato e lo showrunner è fiducioso che Luke Thompson lo gestirà perfettamente. Adattamento della serie di libri di Julia Quinn, la serie ha esplorato un romanzo diverso in ogni stagione ed è giunto il momento per Benedict (Luke Thompson) di trovare la sua compagna. Nell’adattamento di Netflix di Un gentiluomo per amore, sarà ufficialmente il protagonista. Al momento, la serie Bridgerton – stagione 4 non ha una data di uscita ufficiale, ma dovrebbe arrivare alla fine del 2025 o nel 2026.

Mentre la produzione continua, la showrunner Jess Brownell è affascinata dalla performance di Thompson. In un’intervista con Collider, Brownell ha elogiato la “meravigliosa sensibilità e consapevolezza di sé” di Thompson. Pur promettendo una stagione fedele al libro, Brownell ha spiegato che Benedict, interpretato da Thompson, ha motivazioni diverse e nuovi modi di approcciarsi a Sophie (Yerin Ha). Ecco la sua dichiarazione:

Penso che questa stagione sia la più fedele al libro. Sai, si presta davvero all’adattamento, solo per quanto riguarda la trama. Sì, penso che sia molto simile. Naturalmente, alcune piccole cose sono cambiate. La motivazione dei personaggi, soprattutto quella di Benedict, è molto diversa dal libro, in quanto Luke Thompson conferisce al personaggio una meravigliosa sensibilità e consapevolezza di sé. Nella storia di Benedict che cerca di corteggiare Sophie, penso che il personaggio sia un po’ più delicato e riflessivo, forse, nel modo in cui si comporta.

Cosa significa fedeltà per la quarta stagione di Bridgerton

Luke Thompson la renderà unica

I libri Bridgerton di Julia Quinn sono sempre serviti da guida generale per la serie. Tuttavia, non sono mai stati seguiti alla perfezione. Michael è stato interpretato come Michaela, ad esempio, e la serie ha avuto molto più dramma. Cambiare le motivazioni di Benedict era in qualche modo inevitabile. Dopo tutto, la versione del personaggio nel libro tentava di manipolare Sophie. Piuttosto che offrirle una relazione paritaria, non desiderava altro che usarla come amante, trovando nel frattempo un’altra sposa. Lo stesso non si può dire per la rappresentazione più “sensibile” su Netflix.

Un’offerta da un gentiluomo è stato pubblicato nel 2001 ed è il terzo libro della serie.

Benedict è già una forza potente all’interno della famiglia, quindi lo squilibrio di potere tra le due star della stagione sarà difficile da gestire. Se non fosse per la rappresentazione “più delicata” di Thompson, il personaggio potrebbe semplicemente diventare insopportabile. La fedeltà probabilmente coinvolgerà l’andamento della trama, mentre il dialogo e le motivazioni stesse saranno molto diversi. La performance di Thompson potrebbe persino aggiungere profondità a un dialogo immutato.