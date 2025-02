Euphoria – Stagione 3 in trattativa con un attore candidato all’Oscar

Euphoria di HBO sta finalmente andando avanti con la sua tanto attesa terza stagione e una grande star di Hollywood potrebbe unirsi al cast. Dopo numerosi ritardi, la terza stagione è ufficialmente tornata in pista dopo una pausa di quasi tre anni. HBO aveva inizialmente previsto l’inizio della produzione all’inizio del 2024, ma i conflitti di programmazione e lo sciopero del settore hanno ritardato i tempi. Tuttavia, HBO ha confermato che il cast è tornato sul set e le riprese sono in corso. Il cast della terza stagione di Euphoria si sta inoltre arricchendo di altre star, tra cui la star della NFL diventata attrice Marshawn Lynch, la vincitrice di un Grammy Rosalia, Toby Wallace e Adewale Akinnuoye-Agbaje.

Come riportato da The Hollywood Reporter, Sharon Stone è in trattative per unirsi a Euphoria per la sua terza stagione. Anche se il suo potenziale personaggio rimane segreto, la vasta carriera di attrice di Stone e la sua storia di interpretazione di personaggi complicati e dinamici la rendono un’aggiunta intrigante allo show. Questo articolo arriva dopo un nuovo annuncio di casting per la terza stagione, in cui è stato confermato che il cast principale sarebbe tornato, il che significa che Stone sarebbe stata affiancata da Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Hunter Schafer, Alexa Demie, Eric Dane e Colman Domingo, insieme a Martha Kelly e Chloe Cherry, che sono state promosse a membri regolari in questa stagione.

Cosa significa per la terza stagione di Euphoria

Un nuovo capitolo per la serie drammatica di successo della HBO

Il possibile coinvolgimento di Sharon Stone in Euphoria segna un’entusiasmante svolta per la serie. Se l’attrice si unirà al cast, il suo ruolo potrebbe portare una nuova prospettiva all’universo della serie. La terza stagione di Euphoria presenterà un salto temporale, portando i personaggi oltre gli anni del liceo, ambientando potenzialmente la serie al college o dopo. Mentre alcuni membri del cast originale non torneranno per la terza stagione, come Barbie Ferreira (Kat) e Storm Reid (Gia), il potenziale ruolo di Stone potrebbe essere legato a una delle nuove trame del personaggio.

Con una prima immagine appena rilasciata della terza stagione di Euphoria che vede Zendaya riprendere il ruolo di Rue, la terza stagione ha riacceso l’attesa e si prevede che prenderà una piega più cupa e matura.

Tenendo presente il salto temporale, l’apparizione di Stone potrebbe essere collegata alla guarigione di Rue, oppure potrebbe essere una nuova antagonista che sfida uno dei personaggi principali. Inoltre, il nuovo cast di star affermate come Stone e Rosalía suggerisce una direzione creativa ancora più ambiziosa.