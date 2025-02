Cobra Kai: i creatori parlano del possibile spin-off di Ritorno al Futuro dopo il riferimento nel finale

I co-creatori di Cobra Kai Josh Heald e Jon Hurwitz discutono della possibilità di uno spin-off di Ritorno al futuro, dopo il riferimento nei momenti finali della commedia drammatica sulle arti marziali. Cobra Kai era la continuazione della Karate Kid movie franchise, che è diventata una delle serie di maggior successo di Netflix. Durante il finale della serie, uscito il 13 febbraio, Cobra Kai ha inserito un meta-riferimento a un’altra amata serie degli anni ’80. La scena mostra Hurwitz e Heald seduti al tavolo di un ristorante che discutono di come riunire il cast e la troupe di Ritorno al futuro per una versione alternativa del film.

Secondo TV Insider, il duo ha parlato delle possibilità di adattare Ritorno al futuro come serie TV dopo il divertente riferimento ipotetico alla classica trilogia sui viaggi nel tempo nei momenti finali di Cobra Kai. I due uomini hanno confermato che la scena doveva essere un cenno a Ritorno al futuro, ma è stata fatta anche con molta ironia. Ecco i loro commenti:

Hurwitz: Abbiamo pensato che sarebbe stato divertente per noi due essere presenti. Lo scopo di quella scena finale è in qualche modo quello di vedere Johnny e Daniel come semplici amici, e iniziamo la scena mentre ci stiamo preparando per due amici nella Valle che parlano come parliamo tutti noi. Era una conversazione non dissimile dal tipo di conversazioni che avevamo quando stavamo ideando Cobra Kai. Solo che in questa conversazione, Jake e Jeremy [i nomi dei nostri personaggi] stanno parlando del loro franchise preferito degli anni ’80, Ritorno al futuro, e di un’idea per una serie televisiva che sicuramente non vedrà la luce.

Rispettiamo i desideri di Bob Gale e dell’intero team di Ritorno al futuro. Abbiamo solo amore per loro. Abbiamo pensato che fosse solo un momento divertente per esprimere al mondo l’amore che proviamo anche per il loro franchise.

Heald: Jon ha preso una decisione molto intelligente in quella scena, non mangiando durante la sua battuta. Io, sfortunatamente, ho pensato che sarebbe stato fantastico e naturale se mi fossi messo in bocca un pezzo di sushi, non rendendomi conto che Hayden [Schlossberg], che era dietro la telecamera, avrebbe girato questa cosa circa 16 volte, e non avevo un secchiello per sputare. Così mi sono ritrovato con circa 30 pezzi di sushi nel giro di un’ora e mezza alle 7 del mattino.

Cosa significa questo per un possibile spin-off di Ritorno al futuro

Anche se l’idea piacerebbe a molti, si tratterebbe sicuramente più di una speranza che di una previsione

I commenti di Heald e Hurwitz chiariscono che il riferimento era inteso come poco più di un omaggio umoristico a un altro classico franchise degli anni ’80, e non hanno intenzione di cercare di portare avanti un ritorno al futuro remake. Può anche essere visto come una sorta di meta-cenno al processo che ha portato alla realizzazione di Cobra Kai, con Hurwitz che afferma che ricorda il tipo di conversazioni che lui, Heald e il collega co-creatore Hayden Schlossberg hanno avuto quando si è trattato di concepire la serie. Questo rende il riferimento ancora più dolce.

Il franchise di Ritorno al futuro rimane una delle serie cinematografiche più amate e influenti di tutti i tempi, e da tempo si ipotizza un remake.

Anche se non c’è dubbio che il trio abbia fatto un ottimo lavoro con Cobra Kai e abbia contribuito a far progredire e arricchire la mitologia di Karate Kid, questo ha funzionato perché la serie ha ribaltato la struttura narrativa del film ed ha esplorato la storia dal punto di vista di Johnny Lawrence. Ciò è stato possibile grazie alle azioni moralmente ambigue dei due personaggi principali e al fatto che Johnny e Daniel LaRusso potevano essere entrambi visti come personaggi imperfetti. Le cose sono meno ambigue con Ritorno al futuro, il che rende più difficile capovolgere la storia amata.