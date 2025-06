Ironheart: Ryan Coogler rivela come la serie anticiperà Avengers: Doomsday

Sebbene il produttore esecutivo di Ironheart, Ryan Coogler inizialmente non avesse in mente una serie spin-off dedicata a Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne e apparsa per la prima volta nel film Black Panther: Wakanda Forever del 2022 come giovane genio della tecnologia di Chicago, una volta che il team della Marvel gli ha proposto l’idea, il futuro del personaggio nell’MCU è stato deciso.

“No, no, mi piace fare un passo alla volta”, ha detto Coogler a Deadline sul tappeto rosso della premiere a Los Angeles della serie Disney+ tenutasi all’El Capitan Theatre. Il regista del recente I Peccatori ha detto che il personaggio di Riri è nato inizialmente come “contraltare di Shuri [Letitia Wright]”, qualcuno che potesse mostrare la sua crescita mentre ricopriva il ruolo di “mentore” e “sorella maggiore”.

È stato solo quando il team creativo era già “a buon punto” con il film che è stato avvicinato dai colleghi produttori esecutivi di Ironheart, Brad Winderbaum e Zoie Nagelhout per parlare di una serie. “Era ovviamente complicato, volevamo assicurarci di lasciare abbastanza spazio mentre definivamo chi fosse Riri, ma è stato davvero emozionante”, ha detto Coogler.

Ciò che è emerso di interessanta dalla chiacchierata di Coogler con Deadline, però, è che la serie serve anche come introduzione dell’MCU alla magia spettrale che incontra la tecnologia attraverso il personaggio malvagio The Hood (Anthony Ramos), un criminale di basso livello che si imbatte in un mantello magico alimentato dalle stesse forze descritte in Doctor Strange.

“È pazzesco uscire con questo film proprio ora, in un momento in cui l’intelligenza artificiale è sulla bocca di tutti e l’etica tecnologica è al centro dell’attenzione”, ha osservato Coogler, “ma anche… quando abbiamo iniziato non sapevamo che ci sarebbe stati Dr. Destino contro gli Avengers e lui è un personaggio dell’editoria famoso per aver fuso tecnologia e magia, quindi Ironheart è un ottimo esempio di ciò che ci aspetta in quello che probabilmente sarà il film più importante nella storia della Marvel”.

Quello che sappiamo di Ironheart

Ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, la serie Ironheart di Marvel Television mette a confronto la tecnologia con la magia quando Riri Williams (Dominique Thorne), una giovane e geniale inventrice determinata a lasciare il segno nel mondo, torna nella sua città natale, Chicago.

La sua innovativa interpretazione della costruzione di armature di ferro è brillante, ma nel perseguire le sue ambizioni, si ritrova coinvolta con il misterioso ma affascinante Parker Robbins, alias “The Hood” (Anthony Ramos).

La serie vede la partecipazione anche di Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Manny Montana, Matthew Elam e Anji White. Chinaka Hodge è la sceneggiatrice e produttrice esecutiva; gli episodi sono diretti da Sam Bailey e Angela Barnes.

I primi tre episodi di Ironheart debutteranno su Disney+ il 24 giugno 2025.