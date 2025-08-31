Chad Powers: il trailer della nuova serie con Glen Powell

I film di Glen Powell, da Top Gun: Maverick a Tutti tranne te, sono noti per ritrarre l’attore come un rubacuori, ma il suo ruolo nella nuova serie di Hulu Chad Powers, di cui è ora disponibile il trailer ufficiale, lo vedrà interpretare un personaggio più buffo. Si tratta di una serie comica che seguirà Powell nei panni di Russ Holliday, un giocatore di football professionista che rovina la sua carriera e si trasforma in un personaggio stupido per poter giocare di nuovo.

Chad Powers, creata da Powell e Michael Waldron, debutterà su Hulu il 30 settembre. La serie è basata su una trovata pubblicitaria realmente messa in atto dal quarterback professionista Eli Manning per la sua serie ESPN intitolata Eli’s Places, in cui si è travestito da Chad Powers, un personaggio dai modi gentili.

Il trailer ufficiale di Chad Powers ha ora svelato ulteriori dettagli su ciò che ci aspetta. Nel filmato di 2 minuti e 38 secondi, agli spettatori viene mostrato come il quarterback Russ Holiday abbia commesso un grave errore in una partita importante, distruggendo per sempre la sua carriera. Dopo aver visto un cartellone pubblicitario del film Mrs. Doubtfire, Russ capisce che il modo perfetto per riconquistare la sua fama è diventare una persona completamente diversa.

Oltre al trailer dello show, sono state pubblicate diverse immagini tramite TV Insider. Due delle quattro immagini ritraggono Powell nei panni di Chad, mentre una mostra l’attore nei panni di Russ Holiday. Una quarta immagine ritrae il personaggio dell’allenatore interpretato da Steve Zahn in piedi su un campo in sospeso tra altri due allenatori.

Il trailer suggerisce inoltre che lo show sarà una commedia sulla falsariga di Tootsie e altri film in cui i personaggi indossano travestimenti per diventare completamente qualcun altro. Ciò è in linea con i commenti di Waldron su Tootsie e Mrs. Doubtfire come due delle maggiori fonti di ispirazione dello show. Manning ha creato il personaggio di Chad Powers per Eli’s Places al fine di comprendere l’esperienza di far parte di una squadra alla Penn State, quindi è probabile che la serie esplorerà temi simili.

Le immagini sembrano inoltre confermare che la serie sarà leggera e divertente, ma avrà anche un cuore. Waldron anticipa che Chad è un “vero stronzo del 2025, ma il tipo di persona con cui si può comunque empatizzare e amare”. Anche la fotografia sembra brillante e ricca di dettagli, il che indica che gli spettatori potranno godersi una storia dettagliata accompagnata da immagini di qualità quando sintonizzeranno Chad Powers alla fine del prossimo mese.