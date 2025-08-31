Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth cauto sulla possibilità che anticipi Thor 5

Chris Hemsworth è stato il primo attore che abbiamo visto aggiungersi al cast di Avengers: Doomsday all’inizio di quest’anno. Quello che non sappiamo è esattamente quale sarà il contributo del Dio del Tuono nel film. Thor: Love and Thunder si è concluso con l’asgardiano ora accompagnato nelle sue avventure da una potente giovane figlia adottiva, “Love”. Suo fratello, Loki, nel frattempo, si trova al centro del Multiverso, e la loro riunione promette di essere una parte importante della storia raccontata dai fratelli Russo.

Deadpool & Wolverine sembrava anche confermare che l’asgardiano troverà un nuovo alleato nel Mercenario Chiacchierone, Deadpool. In precedenza era stato riferito che la Marvel Studios sta pianificando un quinto film su Thor, ma Hemsworth ha scelto con cura le parole quando la BBC gli ha chiesto se Avengers: Doomsday preparerà effettivamente il terreno per un’altra avventura solitaria.

“Non lo so. Vedremo dove porterà Avengers: Doomsday“, ha detto l’attore. ”Stiamo in qualche modo svelando tutto questo mentre parliamo e cercando di capire dove andrà ciascuno di questi personaggi“. Riguardo a com’è stato lavorare al prossimo film corale, Hemsworth ha detto a Etalk: “Quando ci siamo separati dopo l’ultimo film, non sapevamo se lo avremmo rifatto, ed eccoci qui. Alcuni dei vecchi membri del cast, come me, e poi molti nuovi arrivati”.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).