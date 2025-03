Chicago Fire Stagione 13, Episodio 16, trailer: il capo Pascal è in crisi dopo una grave perdita

L’ultimo trailer della tredicesima stagione di Chicago Fire, episodio 16, rivela il comandante Dom Pascal (Dermot Mulroney) in preda a una spirale di depressione dopo la devastante perdita della moglie. Assumendo il posto del capo Boden come leader della caserma 51, il capo Pascal è stato una presenza costante nella serie procedurale dei primi soccorritori. Tuttavia, il recente episodio, intitolato “Too Close”, ha inferto un colpo straziante sia al capo che all’intera squadra. Monica (KaDee Strickland), che era stata presentata all’inizio della stagione 13 di Chicago Fire, è morta in un incidente d’auto mentre si recava alla celebrazione del loro anniversario.

Ora, la NBC ha svelato un teaser per il prossimo episodio di Chicago Fire, in cui il capo Pascal sembra essere in difficoltà sotto il peso del suo profondo dolore (tramite TV Promos). Nel trailer, Violet Mikami (Hanako Greensmith) avverte un altro membro della squadra che sta “diventando un po’ ossessivo”, mentre il capo inizia ad accusare una coppia di aver ucciso sua moglie e mette in pericolo se stesso alla stazione. La tredicesima stagione di Chicago Fire, episodio 16, andrà in onda su NBC il 26 marzo. Guarda il trailer qui sotto:

Cosa significa per Chicago Fire

Mentre il comandante Pascal è sconvolto dalla tragica morte della moglie nella tredicesima stagione di Chicago Fire, l’ultimo trailer mostra Violet, Kelly Severide, Chris Herrmann e il resto della caserma 51 sempre più preoccupati per il benessere del loro nuovo comandante. In difficoltà, Pascal inizia a perdere la concentrazione sul lavoro, a scagliarsi contro gli altri e persino a incolparli per l’incidente di Monica: “Avete ucciso mia moglie! Non la passerete liscia!” Il suo comportamento irregolare minaccia di destabilizzare la caserma, lasciando la sua squadra incerta su come aiutarlo.

One Chicago ha perso diversi personaggi nel corso degli anni, ma le morti importanti come quella di Monica sono sempre difficili da elaborare per la squadra. Al di là del danno personale subito da Pascal, questa tragedia crea anche una sfida più grande per i primi soccorritori. Anche se la squadra si è adattata all’assenza del capo Boden, Pascal deve ancora affermarsi pienamente come loro leader. Il suo dolore costringerà Severide e il resto della squadra a stringersi intorno a lui, rafforzando potenzialmente il loro legame nel processo.