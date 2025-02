Chicago Fire – Stagione 13: data di uscita, cast, trama, trailer e tutto quello che sappiamo

Chicago Fire ha lanciato la serie di successo One Chicago per la NBC, ed è stata ora rinnovata per una tredicesima stagione. Debuttata nel 2012, la serie segue i vigili del fuoco e i paramedici della fittizia caserma 51 di Chicago, che rispondono ad alcune delle emergenze più pericolose che scuotono la città. Come molti dei migliori procedurali, Chicago Fire brilla perché si concentra tanto sulle strazianti avventure quanto sulle complicate vite personali dei personaggi.

Naturalmente, il successo immediato di Chicago Fire ha spinto la NBC a lanciare una miriade di spinoff ambientati nello stesso universo, e alla fine il genio televisivo Dick Wolf è salito a bordo per dirigere l’intera serie One Chicago . Nonostante la sua rapida espansione, Chicago Fire è rimasta fedele alla sua forma e continua a offrire un dramma avvincente stagione dopo stagione. Anche se la stagione 12 è stata ritardata a causa degli scioperi di Hollywood del 2023, nulla ha intaccato la popolarità della serie o del franchise, e la serie di punta non mostra segni di arresto a breve.

Powered by

Chicago Fire – Stagione 13: ultime notizie

In vista del ritorno di One Chicago il mercoledì a settembre, la NBC ha rivelato un teaser che rappresenta il primo assaggio della nuova stagione. Rivelato sull’account ufficiale Instagram di One Chicago, il teaser presenta prevalentemente Chicago Fire e mette in evidenza l’arrivo del nuovo capo, Dom Pascal. Nonostante all’esterno sembri affabile, il nuovo stile di comando di Pascal mette chiaramente in difficoltà gli altri personaggi, e la tensione sarà alta nella stagione 13.

Chicago Fire – Stagione 13 – Data di uscita

Chicago Fire è stata rapidamente rinnovata per la 13ª stagione insieme al resto degli show di One Chicago, e ora la NBC ha rimesso in palinsesto la serie. I mercoledì di One Chicago tornano il 25 settembre, e lo show di punta sarà ancora una volta la serie più giovane, Chicago Med. Lo show di punta, Chicago Fire, andrà in onda con la sua tredicesima stagione alle 21.00 del mercoledì.

Chicago Fire in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:

Chicago Fire Stagione 13 Cast

Anche se la lista completa del cast è ancora lontana, non è difficile fare ipotesi su chi riprenderà il proprio ruolo nella 13ª stagione. Spettacoli come Chicago Fire hanno ensemble piuttosto coerenti, ma i tumultuosi cambiamenti avvenuti prima della stagione 12 si stanno ripetendo anche per la stagione 13. Ciononostante, i fan possono aspettarsi di rivedere molti volti familiari, tra cui il Severide di Taylor Kinney, che ha fatto il suo grande ritorno nella 12ª stagione. Sebbene si sia unito alla serie solo all’inizio della 12ª stagione, Rome Flynn non tornerà nel ruolo di Derrick Gibson nella 13ª stagione.

Altre due importanti partenze hanno scosso la stagione 12, anche se una era molto più attesa dell’altra. In primo luogo, Kara Killmer ha lasciato la serie dopo 10 stagioni nel ruolo di Sylvie Brett, e la stagione si è conclusa con le dimissioni del capo del distretto Wallace Boden, interpretato da Eamonn Walker. Dermot Mulroney è stato scelto per interpretare il nuovo capo Dom Pascal, che si dice abbia uno stile di leadership diverso. La paramedica Lyla Novak, interpretata da Jocelyn Hudon, sarà un personaggio ricorrente per riempire il vuoto lasciato dalla partenza di Brett.

Chicago Fire Stagione 13 – Storia

La storia della 13a stagione di Chicago Fire sarà caratterizzata dalla conclusione della 12a stagione, che ha visto Boden ritirarsi dal suo ruolo di capo e scegliere il suo successore, Christopher Hermann. Tuttavia, è stato rivelato che il capo sarà un nuovo personaggio di nome Dom Pascal (interpretato da Dermot Mulroney), lasciando intendere che il cambio della guardia potrebbe essere tumultuoso. Anche se prevedere la trama generale è impossibile in questo momento, è garantito che la tredicesima stagione vedrà una nuova serie di emergenze cittadine che metteranno a dura prova i limiti della squadra della caserma 51.

Trailer di Chicago Fire – Stagione 13

La NBC ha iniziato a pubblicizzare le nuove stagioni della serie One Chicago condividendo un promo su Instagram che accenna a tutti e tre gli show che ritornano. Lastagione 13di Chicago Fire è al centro della scena, quando l’arrivo del capo Dom Pascal non è accolto così calorosamente dal team della caserma 51. Anche se di breve durata, il teaser suggerisce che le tensioni rimarranno alte per tutta la prossima stagione.