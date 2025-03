SWAT cancellato dalla CBS ancora una volta, lo showrunner risponde alla “notizia straziante”

S.W.A.T. è stata cancellata per la terza volta dalla CBS. Basato sulla serie televisiva del 1975 e sull’adattamento cinematografico del 2003 con lo stesso titolo, il dramma poliziesco della CBS era stato originariamente cancellato nel 2023 dopo la sesta stagione. Tuttavia, il network ha successivamente annullato la decisione pochi giorni dopo il primo annuncio, rivelando infine che lo show sarebbe tornato per una settima e ultima stagione. Anche questa decisione è stata ribaltata nel maggio dello scorso anno, quando la CBS ha rinnovato a sorpresa l’ottava stagione di S.W.A.T..

Come riportato da Deadline Hollywood, la CBS ha ora cancellato S.W.A.T. per la terza volta, subito dopo che anche FBI: Most Wanted e FBI: International sono stati cancellati. Lo showrunner della serie, Andrew Dettmann, ha definito la notizia “straziante” e ha elogiato il cast e la troupe dello show, con cui ha lavorato nelle ultime otto stagioni. Ecco i suoi commenti:

È una notizia straziante, soprattutto perché è stato un immenso piacere lavorare con questo cast e questa troupe per realizzare uno show di cui siamo sempre stati orgogliosi. Sono davvero un gruppo di persone straordinarie che hanno lavorato così duramente e sono state così dedite per tutte queste otto stagioni, superando innumerevoli sfide. Non posso che lodarli. Mi sento così privilegiato di aver fatto parte della famiglia S.W.A.T.

Cosa significa l’ultima cancellazione di S.W.A.T. per il longevo poliziesco

Nonostante abbia sfidato le probabilità e sia tornata in onda due volte dopo la cancellazione, il rapporto originale di Deadline suggerisce che questo ultimo annuncio significhi che l’ottava stagione di S.W.A.T. sarà l’ultima della serie. Ciò suggerisce che, mentre la decisione di invertire le precedenti cancellazioni di S.W.A.T. è stata il risultato dell’offerta di incentivi finanziari più favorevoli da parte di Sony Pictures Television alla CBS, questa volta la CBS avrebbe deciso di non impegnarsi affatto in trattative di rinnovo.

Pertanto, il pubblico probabilmente non dovrebbe aspettarsi che S.W.A.T. riceva lo stesso tipo di grazia dell’ultimo minuto che ha già ricevuto più di una volta negli anni passati. Inoltre, la CBS è attualmente nella posizione di dover fare spazio nel suo palinsesto per gli spin-off precedentemente annunciati di Fire Country e Blue Bloods, Sheriff Country e Boston Blue. Il network sembra stia spostando la sua attenzione, il che non lascia spazio alla nona stagione di S.W.A.T..