Yellowjackets – stagione 3, episodio 5, la spiegazione del finale

La stagione 3, episodio 5, di Yellowjackets si conclude con Shauna Shipman (Sophie Nélisse) che prende una decisione brutale nei confronti del coach Ben Scott (Steven Krueger). Durante il periodo trascorso nella natura selvaggia, Shauna ha subito un trauma significativo, compresa la perdita del suo bambino, e ha scelto di diventare sempre più spietata per sopravvivere. Nella terza stagione di Yellowjackets, nel finale dell’episodio 4, la natura spietata di Shauna la porta a fare pressione sui suoi compagni affinché votino per la colpevolezza del coach Ben. Mentre il gruppo decide quale dovrebbe essere il suo destino ora, nell’episodio 5 Shauna suggerisce addirittura che dovrebbe essere dato alle fiamme.

Nella Yellowjackets attuale linea temporale, l’episodio 5 si concentra in gran parte sulle conseguenze della morte di Lottie Matthews (Simone Kessell). Misty Quigley (Christina Ricci), la Shauna adulta (Melanie Lynskey) e Walter Tattersall (Elijah Wood) indagano e scoprono parti del passato di Lottie che non conoscevano. Van Palmer (Lauren Ambrose) è sconvolta dalla notizia della morte di Lottie e si preoccupa che a Taissa Turner (Tawny Cypress) non sembri dare troppo fastidio.

Powered by

Perché Shauna fa pugnalare il piede dell’allenatore Ben a Melissa

Mentre la colonna sonora delle Yellowjackets suona “Rid of Me” di PJ Harvey, l’adolescente Shauna fa pugnalare il piede rimasto all’allenatore Ben a Melissa (Jenna Burgess). La decisione di impedire all’allenatore Ben di camminare di nuovo viene presa dal gruppo dopo aver deciso di non ucciderlo. Credono di aver ancora bisogno dell’allenatore Ben vivo, ma vogliono anche prendere misure per assicurarsi che non possa scappare. Mentre questa decisione viene presa come gruppo, Shauna ha le sue ragioni personali per volere che sia Melissa a pugnalargli il piede.

A Shauna piace sentirsi potente e gode del potere che ha su Melissa, che include convincerla a pugnalare Coach Ben. Dice a Melissa che non dovrebbe aver paura delle sue “parti cattive”, il che fa eco a ciò che Melissa dice all’inizio dell’episodio sul fatto che è per questo che le piace Shauna. Oltre al potere, vedere Melissa fare questo all’allenatore Ben fa sentire Shauna più vicina a lei, il che la porta a tenere la mano insanguinata di Melissa davanti al resto del gruppo in seguito, rendendoli consapevoli di questa relazione.

La visione di Akilah e come salva l’allenatore Ben

Akilah (Nia Sondaya) ritorna nella caverna dove ha avuto una visione nella terza stagione, episodio 3, di Yellowjackets. Questa volta, la visione di Akilah la vede su una scogliera, e sotto di lei c’è una versione gigante dell’allenatore Ben sospesa in aria. Fa da ponte che permette ad Akilah di attraversare in sicurezza la voragine sotto di lei e raggiungere l’altro lato, dove ci sono i rumori del traffico, lo scorcio di una città, e lei sente la speranza. Akilah crede che questa visione dimostri che l’allenatore Ben è la chiave per far trovare la strada di casa ai Yellowjackets.

Mentre l’adolescente Taissa (Jasmin Savoy Brown) si prepara a sparare e uccidere Coach Ben, Lottie (Courtney Eaton) e Travis Martinez (Kevin Alves) intervengono e gli salvano la vita. Se Coach Ben è davvero la chiave per permettere ai Yellowjackets di fuggire dalla giungla, non possono ancora ucciderlo, perché hanno bisogno di lui vivo, affinché la visione di Akilah possa avverarsi. Con questo atto di pietà seguito dal resto del piede di Coach Ben che viene pugnalato, forse sarebbe stato meglio per lui essere colpito rapidamente e in modo pulito da Taissa, ma questa non è più un’opzione per lui.

Cosa sta succedendo alla Taissa adulta?

Alla fine dell’episodio, la Taissa adulta è turbata e vuole cambiare aria, ma all’inizio dell’episodio si sente spensierata, anche dopo aver saputo della morte di Lottie. Il cambiamento di atteggiamento di Taissa avviene dopo che ha avuto la prima opportunità dopo tanto tempo di vedere suo figlio, Sammy (Aiden Stoxx), che le chiede: “Non sei più la mia mamma?” prima di allontanarsi da lei. Questi momenti suggeriscono che la parte più sinistra di Taissa ha il controllo su di lei.

Sammy ha visto entrambi i lati di sua madre e sembra avere una capacità unica di identificare quale lato ha il controllo. In apparenza, Taissa potrebbe non rendersi conto che il suo lato mangia-sporco ha preso il sopravvento e che è diventato abile nel mascherarlo. La morte di Lottie potrebbe non turbare Taissa perché è stata l’altra metà a ucciderla. Se così fosse, per Van sarà un tradimento devastante scoprire che la sua rinnovata relazione con Taissa è stata costruita su una bugia nella terza stagione di Yellowjackets.