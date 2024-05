Chicago Med riceverà un’importante scossa per la stagione 10

Chicago Med della NBC ha un nuovo showrunner per la stagione 10: Allen MacDonald. MacDonald è stato scelto anche come produttore esecutivo del medical drama. Secondo Deadline, il nuovo showrunner MacDonald ha recentemente ricoperto il ruolo di produttore esecutivo e co-showrunner di Harlan Coben’s Shelter di Prime Video, al fianco del protagonista Harlen Coben. Prima di partecipare alla miniserie mystery, MacDonald ha lavorato come sceneggiatore e produttore per il teen drama di successo 13 Reasons Why di Netflix, CSI della CBS e Forever e Body of Proof della ABC.

MacDonald occupa il posto lasciato vacante in Chicago Med dai precedenti showrunner Diane Frolov e Andy Schneider. La coppia lavorava a Chicago Med, creata da Dick Wolf, dall’inizio della serie nel 2015. Parlando con The Hollywood Reporter della loro uscita di scena, i due hanno dichiarato:

“Siamo stati onorati di essere stati scelti da Dick Wolf per dirigere Chicago Med e abbiamo apprezzato enormemente la nostra associazione con Wolf Entertainment e Universal Television. Amiamo Chicago Med e vi abbiamo dedicato tutte le nostre energie creative, ma dopo nove stagioni sentiamo che è giunto il momento di andare avanti ed esplorare altre possibilità. Abbiamo avuto il privilegio di lavorare con un grande staff di sceneggiatori, un team di produzione e un brillante cast di attori. Ci mancheranno tutti“.

Di cosa parla Chicago Med?

Chicago Med segue i medici e gli infermieri che compongono il dipartimento di emergenza del fittizio Gaffney Chicago Medical Center. La serie affronta una serie di battaglie personali e professionali del personale medico, che lavora duramente per curare il maggior numero possibile di pazienti e salvare il maggior numero di vite. La stagione 9 di Chicago Med ha debuttato sulla NBC il 17 gennaio 2024 e si concluderà mercoledì 22 maggio 2024 con il tredicesimo episodio intitolato “I Think I Know You, but Do I Really?“. Il cast della stagione comprende Marlyne Barrett nel ruolo di Maggie Lockwood, S. Epatha Merkerson nel ruolo di Sharon Goodwin, Oliver Platt nel ruolo del Dr. Daniel Charles, Dominic Rains nel ruolo del Dr. Crockett Marcel, Steven Weber nel ruolo del Dr. Dean Archer, Jessy Schram nel ruolo della Dr. Hannah Asher e Luke Mitchell nel ruolo del Dr. Mitch Ripley. Anche Ashlei Sharpe Chestnut, star di Star Trek: Picard, si è recentemente unita alla serie nel ruolo della studentessa di medicina Naomi Howard.

Prendere le redini della serie dopo nove stagioni con la coppia Frolov e Schneider non è cosa da poco. Con i suoi crediti eclettici alle spalle, MacDonald prenderà il timone in vista della decima stagione della serie, che dovrebbe andare in onda nell’autunno del 2024 e che dovrebbe occupare la sua normale fascia oraria del mercoledì alle 20:00 ET.