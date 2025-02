Cobra Kai: il creatore spiega il confronto emotivo tra Johnny e Kreese nella sesta stagione

Mentre la sesta stagione di Cobra Kai conclude i viaggi di diversi personaggi chiave di Karate Kid, il co-creatore della serie Hayden Schlossberg spiega come la conversazione emotiva tra Johnny Lawrence (William Zabka) e John Kreese (Martin Kove) abbia portato al termine la loro complicata relazione. Nell’ultima stagione, inizialmente, Kreese e Johnny si sono ritrovati su fronti opposti, mentre il primo cercava di portare il dojo titolare al Sekai Taikai con l’aiuto di Kim Da-Eun. Tuttavia, dopo una stagione di tensione e ostilità, i due riescono a mettere da parte il passato e a perdonarsi a vicenda prima del finale di Cobra Kai.

In onore del finale della serie, Variety ha intervistato il co-creatore Hayden Schlossberg per discutere alcuni dei momenti più importanti della terza parte della sesta stagione di Cobra Kai, incluso il motivo per cui il confronto emotivo tra Johnny e Kreese è stato per lui eccezionale. Schlossberg ha spiegato che quel momento ha rappresentato un momento chiave di catarsi per Johnny, non solo perché è stato in grado di sfogare la rabbia e il rancore accumulati nei confronti del suo mentore per oltre trent’anni, ma anche perché ha riconosciuto le influenze positive che Kreese ha avuto su di lui. Quel momento gli ha dato l’opportunità di chiudere con il suo mentore:

Powered by

Ce ne sono così tanti, perché ci siamo affezionati molto a questi personaggi e agli attori nel corso di sei stagioni. Tutte queste grandi scene culminanti sono state emozionanti. Quella che mi colpisce di più è la scena tra Johnny e Kreese, in cui hanno questo intenso colloquio e Johnny sfoga tutte le sue lamentele e Kreese si scusa. Vedi questo studente che vuole perdonare e non può perdonare, ma almeno può accettare il fatto che Kreese gli ha dato certe qualità che gli piacciono. Questo gli permette di andare avanti e di poter riprendere Cobra Kai.

Inoltre, Schlossberg ha dichiarato che il peso del momento si poteva sentire durante la produzione, poiché le interpretazioni di Zabka e Kove hanno contribuito a far emergere l’importanza del momento e hanno fatto emergere un nuovo aspetto del loro rapporto nella vita reale, dopo essersi conosciuti per oltre 40 anni. Ecco il ricordo di Schlossberg:

È una scena così intensa, e il fatto che questi due attori abbiano avuto una relazione davanti alla telecamera per 40 anni ha aggiunto intensità al momento. È una scena così viscerale per i fan, dove si vede Johnny piangere e viene fuori l’adolescente che è in lui. Sembra così reale, ed essere lì mentre giravamo è stato emozionante per tutti.

Cosa significano i commenti di Schlossberg per l’addio di Johnny e Kreese a Cobra Kai

I due hanno affrontato ostacoli simili per trovare un modo migliore

Per Johnny, gran parte del suo viaggio attraverso Cobra Kai è consistito nell’uscire dall’ombra del suo passato, sia che si trattasse della rivalità con Daniel LaRuso (Ralph Maccio) o delle cicatrici lasciate dal mentore che un tempo temeva. Tuttavia, Kreese è emerso rapidamente come un ostacolo ai suoi piani, fingendo i suoi tentativi iniziali di fare ammenda per riprendere il controllo. Tuttavia, il messaggio di redenzione della serie si applicava anche a Kreese, poiché l’opportunità di provare un nuovo approccio didattico e l’arrivo del suo ex co-fondatore, Terry Silver (Thomas Ian Griffith), gli hanno dato una prospettiva tanto necessaria.

Nonostante le buone intenzioni, sia Johnny che Kreese hanno avuto un percorso di miglioramento non semplice, poiché il primo a volte ha seguito gli insegnamenti peggiori del suo mentore e il secondo ha affrontato diversi ostacoli o tentazioni anche mentre cercava di fare la cosa giusta. Ma alla fine, il loro ultimo scambio ha segnato la fine del loro tempo insieme, poiché Johnny ha trovato una conclusione con Kreese riguardo al suo addestramento e Kreese ha finalmente lasciato andare il suo bisogno di potere e di vendetta. Sebbene Kreese alla fine abbia concluso il suo percorso di redenzione con un sacrificio fatale, la sua ultima conversazione con Johnny è stata la risoluzione più importante.