Cobra Kai, la spiegazione del finale di serie: Chi vince il Sekai Taikai?

Il finale della sesta stagione di Cobra Kai ha segnato la fine del capitolo più memorabile della serie The Karate Kid dalla sua nascita. Proprio quando sembrava che Miguel vs. Axel sarebbe stato il round finale del torneo Sekai Taikai di Cobra Kai, la competizione ha ricevuto una proroga a sorpresa. Pochi minuti prima dell’episodio finale, è stato rivelato che la rimonta tardiva di Miguel è culminata in un pareggio tra Cobra Kai e gli Iron Dragons. Di conseguenza, è stato necessario un tie-break: un combattimento finale tra i sensei dei dojo in competizione.

Questo ha preparato il terreno per un montaggio di allenamento in stile Rocky, seguito da una resa dei conti accesa tra Johnny Lawrence e Sensei Wolf. Con i consigli di Daniel, Johnny ha superato le avversità in perfetto stile Karate Kid. Ha avuto un lieto fine, come la maggior parte dei personaggi di Cobra Kai. Anche se non è stato così per tutti i protagonisti, Cobra Kai ha tracciato un percorso di speranza per alcuni dei personaggi preferiti dai fan, tra cui Chozen Toguchi e il Maestro Kim.

Cobra Kai ha ucciso tre personaggi di Karate Kid in una scena

Kreese muore proteggendo Johnny

Cobra Kai ha aperto il finale della serie con una delle scene più importanti delle sue sei stagioni. Non volendo lasciare al caso la vittoria della sua squadra, Terry Silver ha ordinato a Dennis di agire contro la famiglia di Johnny. Se fosse riuscito a organizzare un rapimento, sarebbe stato senza dubbio il peggior atto mai commesso dal cattivo di Karate Kid III. Ma Cobra Kai non ha lasciato che Terry Silver arrivasse a tanto; a quanto pare Kreese sospettava che Silver si sarebbe abbassato a tanto e si è intrufolato sulla barca. In uno sconvolgente sviluppo fuori campo, Kreese ha ucciso Dennis, il che significa che entrambi gli scagnozzi di Silver del terzo film sono ora morti.

L’intervento di Kreese ha gettato le basi per un inaspettato ma emozionante incontro di vendetta tra il personaggio di Martin Kove e Terry Silver. Come accadde quando Terry Silver e Kreese si affrontarono nella seconda parte della sesta stagione di Cobra Kai, Silver aveva il vantaggio fisico e avrebbe vinto l’incontro, ma Kreese gli tolse la situazione dalle mani. Lanciando un mozzicone di sigaro sulla benzina versata, fece sì che la barca andasse a fuoco, uccidendo entrambi i cattivi di Karate Kid allo stesso tempo.

Anche se si è a lungo ipotizzato che uno o entrambi i personaggi non sarebbero sopravvissuti alla fine dello show, il tempismo è stato comunque sorprendente. Anche se ha avuto un confronto a cuore aperto con Kreese, non c’è stato un addio finale tra loro, né Johnny ha mai saputo del sacrificio di Kreese. Detto questo, il finale ha dato un senso al personaggio, in quanto può essere giustamente classificato come “morte del guerriero”, e uno che qualcuno come Kreese avrebbe preferito a qualsiasi altro. Dopo tutto, è morto proteggendo la persona a cui teneva di più.

Come Johnny Sfidare il maestro Wolf, nonostante fosse il lottatore più debole

La battaglia tra Kreese e Silver ha permesso un incontro equo tra Johnny e Wolf. Ma anche se non c’era il rischio che Silver manipolasse il risultato, era ovvio fin dall’inizio che il vantaggio era di Wolf. Johnny era stato chiaramente battuto nel loro precedente incontro e Cobra Kai aveva già fatto molto per dimostrare che Wolf era il lottatore più forte di Cobra Kai. Era più sano, più forte, più giovane e presumibilmente anche più abile. Non solo, ma aveva anche un titolo Sekai Taikai.

Johnny alla fine sconfisse Wolf andando contro la sua stessa mentalità “colpisci per primo”.

Non aiutò il fatto che Johnny si lasciò innervosire da Wolf prima dell’incontro, perdendo la concentrazione e lasciando che Wolf segnasse due punti consecutivi. Ma grazie ad alcuni consigli e a un discorso motivazionale dell’ultimo minuto da parte di Daniel, Johnny riuscì a combinare la propria esperienza e il proprio stile di combattimento con l’enfasi di Daniel sull’equilibrio per combattere gli attacchi di Wolf.

Ciò che consolidò davvero la sua vittoria fu la decisione di Johnny di correggere l’errore che aveva commesso contro Daniel in Karate Kid. Invece di correre a testa bassa per segnare il punto decisivo, Johnny ha lasciato che fosse Wolf a venire da lui, ha neutralizzato una mossa e ha segnato il colpo vincente. Johnny alla fine sconfigge Wolf andando contro la sua stessa mentalità “colpisci per primo”.

Spiegazione della nuova partnership tra Johnny e Daniel

Dopo la vittoria su Wolf, Johnny ha riavuto il suo vecchio dojo Cobra Kai, grazie a Daniel che ha negoziato un accordo con Zarkarian, il proprietario del centro commerciale. Come dimostrato dalle scene finali, Johnny tornerà ad insegnare agli adolescenti “la Via del Pugno,” come ha fatto nelle prime due stagioni, anche se con una visione aggiornata dei tre principi guida di Cobra Kai.

Oltre a riprendere le attività di Cobra Kai, Daniel continuerà a gestire il suo dojo Miyagi-do. Dopo aver parlato con Amanda, Daniel si è reso conto che essere un sensei fa parte di ciò che è. Ma invece di avere dojo completamente indipendenti, i due hanno formato una partnership unica, che ha alcune somiglianze con la loro alleanza nelle stagioni 4 e 5. Entrambi hanno i propri dojo, ma condividono e sostanzialmente si prestano gli studenti l’un l’altro per garantire che ricevano una formazione adeguata sia nel combattimento offensivo che in quello difensivo.

Cobra Kai ha finalmente confermato il “crimine” del signor Miyagi

Inoltre, Cobra Kai ha trovato il modo di dare una risposta a Daniel riguardo alle sue persistenti preoccupazioni sul passato del signor Miyagi. Una storia della madre di Daniel, che aveva anche una relazione personale con il signor Miyagi, ha presentato a Sam una collana che aveva precedentemente ricevuto dal signor Miyagi. A quanto pare, la collana era la ragione della “violenta rapina e aggressione” di cui il signor Miyagi era presumibilmente responsabile nel 1947.

Come spiegò la madre di Daniel, il signor Miyagi stava cercando di recuperare la collana, che era appartenuta a sua moglie e, prima ancora, a sua madre. Sua moglie l’aveva quando era stata rinchiusa in un campo di internamento giapponese e le era stata rubata da una delle guardie. Dopo aver ascoltato la storia, Daniel ora capisce che la persona che il signor Miyagi aveva picchiato nel 1947 era il ladro, il che significa che il suo mentore era innocente.

Cosa è successo ai ragazzi dopo il torneo Sekai Taikai

I dojo di Johnny e Daniel saranno privi della loro classe di diplomandi, ma ciò non significa che tutti loro abbiano abbandonato il karate. Per Robby e Tory in particolare, diventerà il loro lavoro, poiché entrambi hanno firmato un contratto con un’azienda di branding che li pagherà per fare dimostrazioni in giro per il mondo. Gli altri, invece, sono concentrati sui rispettivi studi. Miguel realizzerà il suo sogno frequentando la Stanford University, Sam sta seguendo un programma di formazione di un anno a Okinawa e Dimitri ha rinunciato a frequentare il MIT per unirsi a Hawk al Cal Tech.

Nel frattempo, gli studenti più giovani, come Kenny, Anthony e Devon, continueranno la loro formazione con Johnny e Daniel e parteciperanno a tornei, come l’All Valley. Il finale della serie conferma che Anthony si allena principalmente sotto la guida di Daniel, mentre Devon è un Cobra Kai. Nella scena post-crediti di Cobra Kai, Johnny e Daniel considerano la possibilità di far scambiare i due dojo per il prossimo All Valley. A quanto pare, Devon e Anthony, oltre a Kenny, sono ora i combattenti più forti dei due dojo.