The White Lotus – Stagione 2, la spiegazione del finale): le maggiori rivelazioni dell’episodio 7

Il finale della seconda stagione di The White Lotus è stato esplosivo per la miniserie dark dramedy di Mike White, e il secondo capitolo dell’antologia si è concluso con, tra gli altri momenti scioccanti che meritano ulteriori spiegazioni, la morte di un personaggio amato. Il ritorno nel 2022 di The White Lotus ha visto protagonisti vacanzieri e gente del posto in Sicilia piuttosto che alle Hawaii. Tuttavia, la fortunata serie della HBO ha continuato a esplorare la corruzione, la ricchezza e i privilegi, anche se con maggiore attenzione agli scandali sessuali. Il messaggio principale della seconda stagione di The White Lotus è che il denaro e la cattiva condotta sessuale possono avere conseguenze fatali.

Mentre il tema del primo volume erano le insidie del denaro e del potere, The White Lotus stagione 2 pone il denaro e il sesso come motivo principale, con le relazioni dei ricchi vacanzieri siciliani che hanno vari effetti trionfali o tragici sul loro finale. Il finale ha visto la morte di un importante personaggio di White Lotus, l’inizio di nuove storie d’amore e abbastanza note criptiche e rivelazioni scioccanti da raccogliere il plauso del pubblico e della critica, oltre al rinnovo della terza stagione da parte della HBO. Tuttavia, l’episodio 7 della seconda stagione di The White Lotus spiega alcune delle conclusioni della trama meglio di altri.

Cosa succede nel finale della seconda stagione di The White Lotus

Un breve riassunto di “Arrivederci”

Il finale della seconda stagione di The White Lotus è arrivato con l’episodio 7, “Arrivederci”, che ha visto la conclusione dei quattro principali archi narrativi. Ethan (Will Sharpe) e Cameron (Theo James) arrivano alle mani dopo che Harper (Aubrey Plaza) ha divulgato le avance di Cameron. Se non fosse stato per l’intervento di un passante, Ethan avrebbe probabilmente annegato il suo ex amico del college. Invece, dopo essersi calmato, Ethan si confida con Daphne (Meghann Fahy). I due poi se ne vanno insieme, forse per avere un incontro appassionato tra loro.

Anche se non viene rivelato se Daphne ed Ethan fanno sesso, quando Ethan e Harper tornano ad essere intimi prima della fine dell’episodio, c’è una passione riaccesa nel loro fare l’amore. Nonostante quanto siano state difficili le loro vacanze siciliane, Ethan e Harper stanno ancora insieme alla fine della seconda stagione di The White Lotus, così come Daphne e Cameron. Se questo lieto fine ha sorpreso alcuni, ciò che ha scioccato gli spettatori è stata la morte di un personaggio incredibilmente popolare di The White Lotus: Tanya, interpretata da Jennifer Coolidge.

Tanya muore nel finale della seconda stagione di The White Lotus dopo aver affrontato Quentin (Tom Hollander) riguardo a Greg (Jon Gries). Questa è l’unica trama della seconda stagione che continua dalla prima stagione di The White Lotus. Tanya cade da una barca e muore, ma prima spara a Quentin e ai suoi soci. Il corpo di Tanya viene scoperto da Daphne, che è inorridita. Nel frattempo, Albie (Adam DiMarco), Dom (Michael Imperioli) e Bert (F. Murray Abraham) non hanno avuto il ritorno a casa in Italia che si aspettavano.

Infine, ma non per questo meno scioccante, è stata rivelata la portata dei piani di Lucia (Simona Tobasco). Sebbene nessuna di queste conclusioni sia stata del tutto soddisfacente, ci sono diversi elementi del finale della seconda stagione di The White Lotus spiegati in modo poco chiaro nell’episodio stesso, ma sono semplici da analizzare e rendono il finale molto più soddisfacente quando compresi appieno, poiché rivelano completamente i temi centrali della serie antologica della HBO.

Greg stava davvero imbrogliando Tanya sin dalla prima stagione di White Lotus?

I sentimenti di Greg per Tanya sono sempre stati falsi

Il finale della seconda stagione di The White Lotus ha spiegato che i sospetti di Tanya su suo marito Greg erano fondati. I due si sono conosciuti nella prima stagione di The White Lotus e si sono sposati poco dopo. Greg si è comportato in modo sospetto per tutta la seconda stagione di The White Lotus, ricevendo telefonate segrete e poi lasciando a metà la vacanza che aveva insistito per fare da soli. Prima del finale della seconda stagione di The White Lotus, Tanya confermò la teoria principale secondo cui Greg era il cowboy di cui Quentin si era innamorato anni prima, e Greg e Quentin stavano progettando di uccidere Tanya per i suoi soldi.

Mentre Greg sembrava sinceramente affezionato a Tanya nella prima stagione di The White Lotus, le sue azioni con Quentin indicano che lei era una truffatrice di vecchia data. Greg non era ricco quando andò al resort White Lotus alle Hawaii, quindi probabilmente prese Tanya come bersaglio, sperando che fosse facile da sedurre, sposare e divorziare rapidamente per prendersi i suoi soldi. Tuttavia, Tanya fece firmare a Greg un accordo prematrimoniale, quindi dovette collaborare con Quentin per trovare una scappatoia per ottenere i suoi milioni. Ciò significava ucciderla in mare e lasciare Tanya con Portia in Sicilia per avere un alibi.

Poiché Tanya è morta nel The White Lotus stagione 2 finale dopo essere scivolata e annegata, Greg potrebbe ereditare i suoi soldi. Tuttavia, la polizia sarà in grado di risalire a Greg attraverso Quentin e i suoi soci, comprese le loro telefonate segrete insieme per pianificare l’omicidio di Tanya. In tal caso, Greg non otterrà il suo patrimonio. Tuttavia, non è chiaro chi erediterà invece la sua ricchezza, poiché non sembra che Tanya abbia parenti. Una possibilità avanzata online dagli spettatori è che la sua assistente Portia possa finire per ottenere i soldi dopo la fine della seconda stagione di The White Lotus.

Perché Tanya doveva morire nel finale della seconda stagione di The White Lotus

La morte del personaggio di Jennifer Coolidge ha reso il finale della seconda stagione di The White Lotus più d’impatto

Poiché Tanya era un amato personaggio di White Lotus che tornava e la cospirazione di Greg e Quentin per ucciderla era diventata ovvia dal finale della seconda stagione di The White Lotus, sembrava che sarebbe sopravvissuta alla sua vacanza siciliana, soprattutto dopo aver sparato e ucciso i cospiratori. Tuttavia, The White Lotus le ha dato una conclusione operistica adatta alla diva drammatica. Il creatore Mike White ha rivelato nel segmento “Inside the Episode” della seconda stagione di The White Lotus che Tanya sarebbe sempre morta nella seconda stagione, poiché nella prima aveva osservato che l’unica grande esperienza che non aveva ancora vissuto era la morte.

Tanya era un bersaglio facile per Quentin e i suoi amici, ma ha capito il piano di Quentin e Greg dopo che Portia ha chiamato per confermare i suoi sospetti. È stato inaspettato che Tanya abbia preso la pistola e abbia sparato a quasi tutti gli uomini sullo yacht, e ancora di più che sia morta per un suo errore. Anche se sarebbe stato emozionante per Tanya tornare per la terza stagione di The White Lotus, ha avuto un finale appropriato.

Ethan e Daphne sono davvero andati a letto insieme sull’isola?

Se Ethan e Daphne abbiano tradito Cameron e Harper rimane ambiguo

Mentre Ethan ha tentato di uccidere Cameron quasi annegandolo nel finale della seconda stagione di The White Lotus, sia i Sullivan che gli Spiller sono sopravvissuti alla vacanza, così come i loro rispettivi matrimoni, anche se potrebbero esserci state più infedeltà di quante mostrate sullo schermo. Ethan era furioso perché Cameron aveva sedotto sua moglie Harper, ma il personaggio interpretato da Aubrey Plaza ha insistito che tutto quello che Harper e Cameron hanno fatto è stato baciarsi.

È ancora del tutto possibile che Cameron e Harper abbiano fatto sesso prima che Ethan arrivasse nella stanza d’albergo, ma Daphne insegna a Ethan che non importa. Cameron e Daphne possono giocare troppo tra loro, ma Ethan si rende conto che ha bisogno di accettare un pizzico di mistero per accettare la relazione di Harper. Ethan riesce a lasciar perdere la relazione tra Harper e Cameron facendo finalmente sesso con sua moglie, e il finale della seconda stagione di The White Lotus suggerisce che ciò è stato possibile solo perché anche lui ha avuto un incontro sessuale.

Quando Ethan confida a Daphne i suoi timori che sia successo qualcosa tra Harper e Cameron, Daphne porta Ethan su un’isola isolata. Anche se The White Lotus non rivela cosa sia successo tra loro, Ethan e Daphne probabilmente sono diventati fisicamente intimi. Per cambiare completamente idea, sembra che Ethan abbia fatto sesso con Daphne, la moglie di Cameron, nel finale della seconda stagione di The White Lotus, il che gli dà la tranquillità e allo stesso tempo la possibilità di vendicarsi di Cameron.

Il finale della seconda stagione di The White Lotus suggerisce che Cameron sa che il figlio di Daphne non è suo

Le relazioni extraconiugali non sono una novità per Cameron e Daphne

Daphne e Cameron sono entrambi a conoscenza delle rispettive relazioni ma si rifiutano di parlarne. Daphne ammette persino a Harper di avere una relazione di lunga data con il suo personal trainer, a cui segue Daphne che insinua che suo figlio con Cameron sia stato generato da lui. Daphne descrive l’allenatore come biondo con gli occhi azzurri, e quando “per caso” mostra a Harper una foto di suo figlio, lui ha gli stessi tratti fisici. Si presume che Cameron non ne fosse a conoscenza, ma un momento nel finale della seconda stagione di The White Lotus dice il contrario.

Quando Daphne chiama suo figlio, lui continua a chiedere “papà,” mentre Cameron, il personaggio di Theo James in White Lotus, ignora le sue chiamate mentre si guarda allo specchio. Cameron alla fine cede, ma deve forzare il suo cipiglio risentito in un sorriso falso prima di uscire dal bagno. Daphne accetta le numerose relazioni di Cameron avendone una lei stessa, quindi Cameron sembra essere consapevole che questo ha finito per produrre un figlio che non era suo. Tuttavia, deve accettare il figlio illegittimo come suo, indicando che entrambi accettano a malincuore le conseguenze delle loro decisioni e dei loro stili di vita.

Sì, Lucia ha ingannato Albie per tutto il tempo, ma lui ha scoperto di Dom?

Albie non ha mai scoperto perché Lucia era in hotel nella seconda stagione di The White Lotus

Una delle conclusioni meno scioccanti della seconda stagione di The White Lotus è la relazione tra Lucia e Albie. Anche se Lucia ha iniziato a stare in hotel perché il padre di Albie, Dom, la pagava per fare sesso, l’ingenuo Albie pensava sinceramente che Lucia fosse innamorata di lui. Lucia recitava bene la sua parte, facendo credere ad Albie che la loro relazione potesse andare oltre una semplice relazione transazionale in Sicilia. Alla fine, Lucia convinse persino Albie a darle 50.000 euro per pagare Alessio, che lei sosteneva fosse il suo protettore.

Il finale della seconda stagione di The White Lotus rivela l’entità del raggiro di Lucia nei confronti di Albie e che non era l’unica coinvolta nella truffa. Lucia lascia rapidamente l’hotel dopo che Albie le ha dato i soldi, dimostrando in seguito che Alessio era solo un amico di Lucia coinvolto nella truffa. Albie accetta la sconfitta e ammette a Dom che continuerà a essere un facile bersaglio che si innamora di donne danneggiate, ma Dom non confessa mai che è stato lui ad assumere Lucia.

Poiché Dom stava cercando di dimostrare di essere cambiato durante il viaggio, non ammette ad Albie che andava a letto con Lucia, poiché ciò potrebbe mettere a repentaglio i progressi che stava facendo con la madre di Albie, Abby (doppiata da Laura Dern).

Il vero significato del finale della seconda stagione di The White Lotus

Il finale della seconda stagione di The White Lotus ha spiegato il potere che deriva dal sesso e come la gelosia, l’avidità e le manipolazioni ad esso associate influenzino la vita dell’élite ricca. The White Lotus stagione 2 posiziona il sesso come un gioco pericoloso, dove pochi ne escono migliori di prima. Probabilmente Albie non si farà più ingannare da una prostituta, ma sarà ancora facilmente manipolabile dalle donne. Dom continuerà a “cercare” di cambiare, ma non ha fatto alcun progresso durante il viaggio in Italia della seconda stagione di The White Lotus, il che indica che soccomberà ancora ai suoi desideri, salvato da bugie e denaro.

Il rapporto tra Ethan e Harper è stato rafforzato dal fatto che hanno finalmente affrontato la questione della mancanza di sesso, con la gelosia delle relazioni extraconiugali che ha riacceso la scintilla nel loro matrimonio. Tuttavia, il finale della seconda stagione di The White Lotus indica che la gelosia come motivo trainante di una vita sessuale più attiva non è salutare, poiché il rapporto tra Daphne e Cameron si sta preparando a un’esplosione. Per Portia e Albie, la loro ingenuità ha portato a una notevole manipolazione, ma entrambi ora si rendono conto che stanno meglio insieme.

Sono state Mia e Lucia a finire in cima e ad avere i risultati migliori nel finale della seconda stagione di The White Lotus, poiché entrambe erano completamente sicure della propria sessualità mentre usavano l’innocenza e la vulnerabilità degli altri per ottenere ciò che volevano, compresa la sicurezza finanziaria e lavorativa. Il finale della prima stagione di The White Lotus ha fatto sì che la gente del posto e i dipendenti del resort fossero sfruttati dai ricchi ospiti, mentre il finale della seconda stagione vede la gente del posto trionfare, poiché usa il sesso per manipolare finanziariamente gli ospiti e continuare a vivere meglio di prima.

Come il regista della seconda stagione di The White Lotus ha svelato il finale

Il creatore Mike White ha felicemente espresso le sue opinioni sul finale della seconda stagione di The White Lotus, oltre a discutere delle sue preoccupazioni riguardo alle teorie dei fan (tramite The Ringer). Il creatore dello show ha spiegato che c’era la preoccupazione che la gente indovinasse correttamente cosa succede nel finale della seconda stagione, ma ha anche apprezzato alcune delle teorie più ridicole. White ha osservato:

Il novantacinque per cento delle teorie che la gente stava proponendo, mi dicevo: “Sarebbe uno shock!” Ma non c’è modo che sembri meritato o giustificato… Sarebbe uno shock, ma non sarebbe soddisfacente, non credo.

Quando si tratta del vero finale della seconda stagione di The White Lotus, White spiega che è come una specie di opera. Il creatore ha rivelato:

Sai che la fine è segnata, ma c’è un certo piacere nel guardare il destino inesorabile.

Questo spiega diverse decisioni creative prese da Mike White durante la creazione della seconda stagione di The White Lotus. Al pubblico è stato detto nella scena iniziale che ci sarebbero state molte morti, per esempio. White ha anche spiegato la decisione di fare l’ultima ripresa di The White Lotus stagione 2 di Mia e Lucia. Mike White ha osservato:

Mi piacciono perché sanno quello che vogliono e sono anche lì per aiutarsi a vicenda. Si danno una spinta a vicenda, si sostengono a vicenda… Paragonatele a Tanya e Portia, dove c’è tutta questa colpa e proiezione, e inoltre vivono in una specie di nebbia tutta loro.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione di The White Lotus

Un personaggio della prima stagione ritorna

Il finale della seconda stagione di The White Lotus non ha spiegato nulla su cosa aspettarsi dalla terza stagione, anche se questo sarebbe sempre stato il caso dato che lo show è una serie antologica. Tuttavia, la terza stagione di The White Lotus uscirà il 28 febbraio 2025. Il creatore Mike White ha fornito alcune informazioni sui suoi obiettivi per la prossima puntata, ammettendo che mentre la prima stagione si è concentrata sul denaro e la seconda sul sesso, il tema della terza stagione potrebbe essere la morte e la spiritualità.

Al momento non è stata confermata la data di uscita della terza stagione di The White Lotus, ma è attualmente in produzione.

Sono stati inoltre rivelati diversi dettagli sui personaggi della terza stagione di The White Lotus. Al momento non ci sono collegamenti chiari con i personaggi della seconda stagione, a parte il ritorno di Natasha Rothwell nel ruolo di Belinda. Non si sa come i nuovi episodi proseguiranno (o se proseguiranno) dopo la fine della seconda stagione di The White Lotus, anche se la nuova location è la Thailandia. Di seguito è disponibile la guida completa di Screen Rant su tutto ciò che si sa finora sulla terza stagione di The White Lotus.

Come si confronta il finale della seconda stagione di The White Lotus con quello della prima

Entrambe le stagioni di The White Lotus offrono la stessa idea di essere in paradiso, ma rendendosi conto che manca qualcosa o che qualcosa non va. Tuttavia, le due stagioni hanno temi diversi, che portano a due finali molto diversi. Entrambe le stagioni hanno avuto tradimenti, relazioni infedeli e infine omicidi, ma ciò che è stato notevole è che la prima stagione si è concentrata principalmente sulle famiglie in vacanza e sulle loro relazioni, il che l’ha resa un po’ più riconoscibile e tragica, mentre le persone della seconda stagione si sono sentite un po’ meno coinvolte.

Un’altra grande differenza tra i due finali è che la prima stagione era impostata in modo che chiunque potesse morire, il che ha contribuito a portare al finale a sorpresa. Tuttavia, la seconda stagione non ha lasciato molto spazio a dubbi, anche se quell’ultima morte ha comunque scioccato gli spettatori. La prima stagione ha dato uno sguardo realistico alle famiglie e alle loro relazioni interrotte, mentre la seconda stagione ha separato le famiglie e si è concentrata maggiormente sulle relazioni sessuali con tradimenti e vendette.

I critici hanno visto entrambe le stagioni più o meno allo stesso modo. Metacritic mostra che la media delle recensioni è di 82 per la prima e 81 per la seconda stagione. Tuttavia, sembra che i fan siano divisi sulle due stagioni. È stato creato un thread su Reddit che sostiene specificamente che la prima stagione è stata superiore alla seconda, con molti Redditor che affermano che la prima stagione è stata un “capolavoro” e la seconda difficile da seguire. La cosa più importante che i fan hanno notato tra le due è che le relazioni sessuali nella seconda stagione di White Lotus non sono mai state all’altezza del dramma familiare.

Come è stato accolto il finale della seconda stagione di White Lotus

I critici hanno elogiato la seconda stagione come migliore della prima

La seconda stagione di White Lotus ha ottenuto un punteggio Rotten Tomatoes migliore della prima, con il 94% di Fresh Certified, che è superiore al 90% della prima stagione.

Anche il pubblico ha dato un punteggio alto, pari al 75%. Tuttavia, molti spettatori sembrano preferire la prima stagione. Un recensore di Rotten Tomatoes ha scritto: “Non è buona come la prima stagione, secondo me, ma è comunque fantastica. Non mi è piaciuto il finale…”

Per quanto riguarda il motivo dell’antipatia per il finale della seconda stagione, un intero thread su Reddit ha discusso il finale. Una delle grandi lamentele riguardava la morte di Tanya, con l’OP che scriveva: “Non capisco perché hanno dovuto uccidere Tanya… che senso ha dopo che ha capito tutto e ha lottato per la sua vita e ha vinto… non ha senso per me che sia morta buttandosi in acqua… Voglio dire, avrebbe potuto rimanere sulla barca fino all’arrivo della polizia“. Tuttavia, @MissBluePants ha spiegato perché questo fosse perfetto:

Nel ‘dietro le quinte’ Mike White lo definisce ‘una morte stupida’. ”Mi ha fatto ridere pensare che avrebbe eliminato tutta questa cricca di assassini e che, dopo averlo fatto con successo, sarebbe morta in modo così stupido. Sembrava proprio una cosa da Tanya”.

Detto questo, molti fan hanno pensato che il finale della seconda stagione di The White Lotus avesse concluso tutto alla perfezione: Redditor kt2gsgsa ha scritto: “Tutto nella seconda stagione è stato come un’elevazione della prima. La posta in gioco era molto più alta, le scene erano più grandi, i personaggi erano più spigolosi e ha funzionato a tutti i livelli”.