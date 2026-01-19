Coldwater: la nuova serie thriller di Andrew Lincoln non eguaglia The Walking Dead su Rotten Tomatoes

La nuova serie thriller di Andrew Lincoln, Coldwater, ha debuttato con recensioni solide ma non all’altezza dei risultati ottenuti dall’attore con The Walking Dead. I punteggi su Rotten Tomatoes raccontano infatti una differenza netta tra il nuovo progetto e le produzioni che hanno reso Lincoln un volto iconico della serialità contemporanea.

Attualmente, Coldwater registra un 73% di gradimento dalla critica e un 64% dal pubblico, risultati considerati “Fresh” secondo i parametri del sito, ma comunque inferiori rispetto a quelli della serie madre e del recente spin-off The Walking Dead: The Ones Who Live. The Walking Dead mantiene infatti un 79% di Tomatometer e un 78% di Popcornmeter, mentre The Ones Who Live ha convinto maggiormente la critica con un 88%, pur fermandosi al 76% sul fronte del pubblico.

Un thriller più intimo e distante dall’epica post-apocalittica

In Coldwater, Lincoln interpreta John, un uomo che decide di trasferire la propria famiglia in un piccolo villaggio scozzese dopo un evento traumatico avvenuto a Londra, durante il quale non è intervenuto per fermare un atto di violenza. Il paese, apparentemente tranquillo, è guidato da Tommy, personaggio interpretato da Ewen Bremner, che si presenta come un leader carismatico e irreprensibile.

A mettere in discussione questa facciata è Fiona, la moglie di John, interpretata da Indira Varma, che nutre fin da subito sospetti sull’uomo e sull’intera comunità. La tensione cresce episodio dopo episodio, portando alla luce segreti oscuri e dinamiche manipolatorie che trasformano il villaggio in una trappola psicologica.

La serie, composta da sei episodi, è stata trasmessa inizialmente su ITVX nel Regno Unito e sta ora arrivando su Paramount+ con una distribuzione settimanale, a partire dal 9 gennaio e fino a febbraio. Un formato compatto, che rende Coldwater una visione meno impegnativa rispetto alle lunghe stagioni dell’universo di The Walking Dead.

Nel frattempo, il futuro di Lincoln nei panni di Rick Grimes resta incerto. The Ones Who Live era concepita come miniserie e non ha piani ufficiali per una seconda stagione, ma le numerose serie derivate ancora in corso alimentano le speculazioni su un possibile ritorno del personaggio, magari in un ultimo crossover.

Anche se Coldwater non ha raggiunto l’impatto culturale delle avventure post-apocalittiche di Rick Grimes, resta un thriller accolto positivamente e rappresenta una nuova direzione per l’attore, lontana dagli zombie ma non dal dramma intenso.