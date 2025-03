Daredevil: Rinascita, lo showrunner affronta i paragoni sfavorevoli con il Daredevil di Netflix

Daredevil di Netflix ha dato il tono a quell’angolo dell’universo cinematografico Marvel, rendendo inevitabili i paragoni con la serie sequel Daredevil: Rinascita (Daredevil: Born Again). Ciononostante, lo showrunner di Daredevil Steven DeKnight si è affrettato a difendere la serie precedente quando un fan ha criticato le sue acrobazie. Entrambe le serie hanno come protagonisti Charlie Cox nei panni di Matt Murdock/Daredevil e Vincent D’Onofrio nei panni di Wilson Fisk/Kingpin, e presentano anche scene di combattimento elaborate e violente. Questa tendenza è iniziata con l’ormai famigerata sequenza in cui Matt elimina un gruppo di scagnozzi che hanno rapito un bambino. È stata altrettanto brutale e memorabile.

Da allora, ogni stagione successiva di Daredevil ha dato una nuova interpretazione al concetto, così come Daredevil: Rinascita (Daredevil: Born Again). Tuttavia, il revival, avendo un budget più elevato e maggiori risorse tecniche, ha incorporato acrobazie più complesse, amplificate dalla computer grafica.

Alcuni membri del pubblico hanno espresso il loro entusiasmo per questi cambiamenti, che rendono le abilità di Daredevil più simili a quelle dei fumetti. Uno di questi fan, @theogdaredevil, ha twittato: “È pazzesco come Daredevil abbia iniziato a diventare più agile e acrobatico/a muoversi più come il Daredevil dei fumetti da quando è entrato nel [MCU]. ([Per favore non] distorcere le mie parole. [So] che [è] canonico nel [MCU], ma [sai] esattamente cosa [intendo] quando [dico] [MCU].) ” Hanno anche incluso una raccolta di scene di combattimento per illustrare il loro punto di vista.

Questo ha attirato l’attenzione di DeKnight, che ha spiegato che la differenza era “puramente una questione finanziaria”. Ha poi aggiunto: “Nella serie Netflix non avevamo i soldi per farlo. Se li avessimo avuti, l’avremmo fatto”.

Cosa significano i commenti di Steven DeKnight su Daredevil

Per capire le differenze nel modo in cui vengono rappresentate le abilità di Matt, è importante notare i rispettivi budget delle serie. Secondo Comic Book Resources, Daredevil ha avuto un budget di 56 milioni di dollari per una sola stagione, mentre Daredevil: Born Again ha un budget di circa 200 milioni di dollari. Per scomporlo ulteriormente, i 13 episodi di Daredevil costerebbero 4,3 milioni di dollari ciascuno, mentre i 9 di Daredevil: Born Again costerebbero circa 22,2 milioni di dollari.

Tenendo presente questa disparità, è logico che Daredevil: Born Again abbia avuto più risorse per produrre le scene di combattimento. Di conseguenza, ci saranno sicuramente alcune differenze tra le serie. Principalmente, Daredevil ha più acrobazie viscerali, mentre quelle di Daredevil: Born Again sono più fluide. Stilisticamente, quest’ultima tenta di ricreare ciò che il suo predecessore ha fatto con risultati variabili.