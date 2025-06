Daredevil: Rinascita, Vincent D’Onofrio risponde alle accuse sull’indebolimento di Kingpin

Daredevil: Rinascita (qui la recensione) era stata originariamente concepita come un nuovo inizio per l’Uomo senza paura. Come nel caso della DCU, la serie avrebbe dovuto mantenere alcuni degli attori della serie Netflix Daredevil, ma ignorare in gran parte ciò che era accaduto in precedenza. Poi, però, è avvenuta una revisione creativa. La serie Disney+ è diventata essenzialmente la quarta stagione, riportando in scena personaggi che in precedenza sarebbero stati accantonati, tra cui Karen Page e Foggy Nelson.

Nella nuova stagione, inoltre, Wilson Fisk diventa sindaco e prende il controllo della città. Nel finale, schiaccia poi la testa del commissario della polizia di New York a mani nude, probabilmente la scena più cruenta mai vista nell’MCU. Nonostante ciò, un fan ha recentemente scritto su X all’interprete di Fisk, Vincent D’Onofrio, affermando che la Disney ha “indebolito” la sua versione del Kingpin del crimine. Come ci si poteva aspettare, l’attore non è d’accordo.

“Devo dire che non sono d’accordo con tutto ciò che dici. Ad essere sincero, le mie interpretazioni sono state definite in molti modi, ma mai indebolite”, ha affermato D’Onofrio. “Tuttavia, non recito la parte solo per te, e tu non guardi la TV solo per me. Quindi siamo pari, e accetto la tua critica. Non importa la mancanza di sportività, correttezza e legittimità”.

Il fan in questione ha continuato a insistere sulla questione, spingendo la star di Daredevil: Rinascita a rispondere: “Sono io a controllare la performance del mio personaggio. Lei è un po’ inesperto quando si tratta di realizzare uno show. I dettagli, la sceneggiatura, le tecnologie e la struttura e l’architettura complessiva nella definizione della trama e nell’esecuzione delle performance”.

“Continua a dire che il problema è la sceneggiatura. Forse non le piace. A molti invece piace. Non possiamo accontentare tutti, ma possiamo accontentare milioni di persone, e loro lo hanno detto. I nostri fan sono molto rumorosi“. “Mettiamo che io fossi al tuo posto e odiassi la rappresentazione di Kingpin tanto quanto te”, ha continuato D’Onofrio. “Ne starei alla larga. Sosterrei la narrazione che amo invece di criticare gli sceneggiatori e la performance di qualcuno”, ha concluso l’attore.

La trama e il cast di Daredevil: Rinascita

In Daredevil: Rinascita della Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con capacità straordinarie, lotta per ottenere giustizia nel suo vivace studio legale, mentre l’ex boss mafioso Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue le sue iniziative politiche a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano inevitabilmente su una rotta di collisione. Entrambi torneranno nella Stagione 2.

La serie vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

La prima stagione è disponibile su Disney+.