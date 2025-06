James Gunn rivela se anche il Batman del DCU avrà i mutandoni

In una recente intervista, la costumista di Superman Judianna Makovsky ha rivelato che la decisione di far indossare all’Uomo d’Acciaio interpretato da David Corenswet gli iconici slip rossi è stata presa all’ultimo minuto e che lo stesso James Gunn era molto indeciso a riguardo. “C’erano molte persone che non volevano gli slip e molte altre che invece li volevano. James era molto indeciso. E devo dire che mi sono rifiutata di arrendermi”, ha dichiarato Makovsky.

Alla fine, si è deciso di optare per il look classico, ma questo significa che Superman ha creato un precedente? I fan devono aspettarsi che anche Batman, Lanterna Verde, Martian Manhunter e altri eroi DC seguano la scelta adoperata per l’Ultimo Figlio di Krypton? “Non abbiamo ancora deciso. Le mutande vanno bene. Vedremo cosa succederà”, ha detto Gunn a Comicbook. Ha poi aggiunto: “Penso che sia meno probabile che alcuni degli altri personaggi indossino i pantaloncini”.

A riguardo, concentrandosi su Batman, ha dichiarato: “Sono più parte del costume di Superman che di quello di Batman, anche se nei fumetti Batman li ha indossati spesso”. Sembra poi che nel film Superman ci sarà un motivo specifico che spiega perché Superman indossa i mutandoni rossi sopra il costume, ma la discussione ha preso un’altra piega per evitare spoiler.

Come noto, il primo sguardo al costume di David Corenswet è stato rivelato nel maggio 2024 e ci sono state molte discussioni su questi dettagli, incentrate sulla decisione di includere i pantaloncini. A più di un anno di distanza, l’opinione pubblica è notevolmente cambiata e molti fan ora vedono il costume in modo più positivo. Per quanto riguarda Batman, però, sembra che possiamo aspettarci un costume senza questo particolare dettaglio.

Leggi anche:

Tutto quello che sappiamo su The Brave and the Bold

Parlando l’anno scorso dei piani dei DC Studios per The Brave and the Bold, James Gunn ha detto: “Questa è l’introduzione del Batman del DCU. È la storia di Damian Wayne, il vero figlio di Batman, di cui non conoscevamo l’esistenza per i primi otto-dieci anni della sua vita. È stato cresciuto come un piccolo assassino e assassina. È un piccolo figlio di puttana. È il mio Robin preferito“. “È basato sulla run di Grant Morrison, che è una delle mie run preferite di Batman, e la stiamo mettendo insieme proprio in questi giorni“.

Il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha aggiunto: “Ovviamente si tratta di un lungometraggio che vedrà la presenza di altri membri della ‘Bat-famiglia’ allargata, proprio perché riteniamo che siano stati lasciati fuori dalle storie di Batman al cinema per troppo tempo“. Il film sarà scritto e diretto da Andy Muschietti. Alla sceneggiatura, oltre a Muschietti, dovrebbe esserci anche Rodo Sayagues, noto per aver firmato le sceneggiature di La casa, Man in the Dark e Alien: Romulus.