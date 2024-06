Stranger Things: Jamie Campbell Bower anticipa una quinta stagione assolutamente “folle”

C’è grande attesa e mistero sulla stagione 5 di Stranger Things, che arriverà prossiamente su Netflix. Ad aumentare le aspettative ci pensa ora anche l’attore Jamie Campbell Bower, distintosi nella quarta stagione per il ruolo di Herny Creel/Uno/Vecna. Bower ha infatti anticipato che la stagione finale della serie sarà ancora più folle della precedente. Durante l’ultimo episodio di iHeart’s I’ve Never Said This Before with Tommy DiDario, l’attore ha dichiarato che mentre la quarta stagione ha portato la serie a un livello completamente nuovo, la prossima sarà ancora più fuori dal mondo.

“Se pensavate che la scorsa stagione fosse folle, questa stagione è semplicemente fuori controllo, selvaggia, pazzesca. Lo è davvero, davvero tanto. È più grande. È completamente folle. È in continua crescita“. “L’attore ha poi parlato della versione di Broadway della serie di successo, intitolata Stranger Things: The First Shadow, che offre uno sguardo ai primi giorni di Vecna, affermando di aver imparato di più sul suo personaggio dopo aver visto lo spettacolo dal vivo sul palco di Londra.

“È stato molto interessante anche avere lo spettacolo teatrale a Londra, che sono andato a vedere, che risale a Henry prima che lo incontrassimo nella quarta stagione. E molte delle domande o dei pensieri che avevo su quel personaggio hanno trovato una risposta guardando lo spettacolo e scoprendone di più, è stato davvero interessante per me“. Anche se la data di uscita esatta non è ancora stata annunciata, la stagione 5 si preannuncia dunque come un’epica conclusione della saga del Sottosopra.

Quanti episodi avrà Stranger Things 5?

La quinta stagione di Stranger Things dovrebbe essere composta da otto episodi, il primo dei quali si intitolerà “The Crawl“. Non è stata annunciata una data di debutto, ma prima del ritardo la serie doveva tornare sugli schermi all’inizio del prossimo anno. Potrebbe ancora arrivare prima della fine del prossimo anno, ma c’è una piccola possibilità che non sia pronto prima del 2026. Le riprese sono iniziate di recente dopo la risoluzione degli scioper .

Il cast di Stranger Things Stagione 5

La quinta stagione di Stranger Things è interpretata da Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton, Sadie Sink, Maya Hawke, Priah Ferguson, Cara Buono e Brett Gelman. L’ultima foto del cast ha confermato anche il ritorno dei membri del cast della quarta stagione Jamie Campbell Bower nel ruolo di Vecna/One/Henry Creel e Amybeth McNulty nel ruolo di Vickie. A loro si aggiungerà la veterana di Terminator Linda Hamilton, il cui personaggio non è ancora stato rivelato.

