Il film post-MCU di Vanessa Kirby è un thriller poliziesco Netflix, e il primo trailer è agghiacciante

Vanessa Kirby sta facendo il suo debutto nell’MCU nei panni di Sue Storm in I Fantastici quattro: Gli Inizi, ma il suo prossimo film Netflix potrebbe essere ancora più emozionante. Continua a fare passi da gigante nella sua carriera e sta diventando una delle star più importanti di Hollywood. L’attrice ha debuttato al cinema nel 2010 e ha continuato a lavorare in progetti sempre più importanti.

Il ruolo che l’ha resa famosa, quello della principessa Margaret nelle stagioni 1 e 2 di The Crown, le è valso numerosi riconoscimenti, tra cui una nomination ai Primetime Emmy come migliore attrice non protagonista. Dopo il suo debutto in questa serie, ha recitato in ruoli importanti in franchise di successo, tra cui Mission: Impossible e Fast & Furious. Nel 2021 ha ottenuto una nomination all’Oscar per il ruolo da protagonista in Pieces of a Woman.

È un’attrice eccellente e una star d’azione, e il suo prossimo ruolo nella Marvel è il culmine di tutto ciò che ha fatto nella sua carriera fino ad ora. Dopo Fantastic Four, interpreterà nuovamente la Donna Invisibile nel film Avengers: Doomsday del 2026. Tuttavia, prima di unirsi agli Avengers, reciterà in un nuovo thriller Netflix, di cui è appena uscito il primo trailer cupo e inquietante.

Netflix pubblica il primo trailer di Night Always Comes

Kirby torna su Netflix con Night Always Comes. Basato sul romanzo del 2021 di Willy Vlautin, il film vede Kirby nei panni di Lynette, che cerca di creare un nuovo futuro per sé stessa e per il fratello affetto da disabilità dello sviluppo. Dopo che sua madre ha speso l’anticipo per la loro casa per comprare una nuova auto, Lynette ricorre a metodi pericolosi e illegali per raccogliere 25.000 dollari in una notte.

Al fianco di Kirby c’è un cast impressionante che include Jennifer Jason Leigh, Zack Gottsagen, Randall Park, Eli Roth e Julia Fox. Il film è diretto da Benjamin Caron con una sceneggiatura scritta da Sarah Conradt. Il film è previsto in anteprima su Netflix il 15 agosto 2025.

Netflix ha recentemente pubblicato il primo trailer di Night Always Comes, che mette in risalto la performance violenta e determinata di Kirby nei panni di Lynette. Durante la notte, la ragazza si ritrova in situazioni losche, tra cui il furto di un’auto e diverse risse. La sua disperazione è evidente in tutto il trailer, e sarà emozionante vedere come si evolverà la notte.

Cosa significa questo trailer per Night Always Comes

L’ultimo film di Kirby per Netflix, Pieces of a Woman, le è valso una nomination all’Oscar, e Night Always Comes sembra essere un altro veicolo per mostrare la sua versatilità come attrice. Ha una presenza imponente e sarà emozionante vedere come interpreterà un thriller poliziesco.

È anche piacevole vedere Kirby continuare ad accettare ruoli drammatici nonostante la sua ascesa nella Marvel. Dopo Fantastic Four, sarà molto impegnata con i preparativi per il prossimo film degli Avengers. Speriamo che abbia ancora tempo per interpretare ruoli di questo tipo, permettendo al pubblico di vedere quanto sia ampia la sua gamma di interpretazioni dopo il film Netflix.