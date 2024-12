Doctor Who: il trailer della seconda stagione presenta una nuova compagna

È stato pubblicato un nuovo teaser trailer della seconda stagione del nuovo Doctor Who con Ncuti Gatwa nei panni del Quindicesimo Dottore. Nella prossima stagione, il Dottore di Gatwa sarà affiancato da una nuova compagna, come già riportato in precedenza.

Il primo teaser, condiviso da Disney+ a Natale, introduce Varada Sethu come nuova compagna del Dottore. Una breve scena del teaser la vede gridare al Dottore: “Devi riportarmi a casa!”. In particolare, mentre una nuova compagna fa il suo ingresso nella mischia, Ruby Sunday di Millie Gibson rimane, visto che anche lei fa un’apparizione nel video. Questo smentisce le voci secondo cui la Gibson sarebbe stata completamente sostituita da Sethu. La nuova stagione arriverà nel 2025, ma per il momento i fan possono guardare il nuovo trailer qui sotto.

Il titolo ufficiale della nuova stagione, secondo Disney+, recita: “Il Dottore incontra Belinda Chandra e inizia un’epica missione per riportarla sulla Terra. Ma una forza misteriosa impedisce il loro ritorno e la squadra del TARDIS che viaggia nel tempo deve affrontare grandi pericoli, nemici più grandi e terrori più grandi che mai”.

Una nuova compagna entra nella serie Doctor Who

Il trailer è stato presentato dopo il nuovo speciale natalizio di Doctor Who, intitolato “Joy to the World”. Con Gatwa nei panni del Quindicesimo Dottore, la star di Bridgerton Nicola Coughlan è apparsa come ospite speciale nel ruolo di Joy. Si è trattato di una reunion di Barbie, dato che Gatwa e Coughlan sono apparsi entrambi nel film di successo di Greta Gerwig. Questo ha reso ancora più facile il coinvolgimento della Coughlan.

“È stata un’offerta molto semplice e un’accettazione molto semplice. Che donna deliziosa”, ha dichiarato a THR lo showrunner Russell T Davies. “Era adorabile. È stato un set meraviglioso con lei. Era molto, molto felice. Ncuti l’ha adorata; sono state delle riprese molto belle. È stato molto gentile da parte sua lasciarci per poi diventare due volte più famosa. (Ride) Abbiamo apprezzato molto l’impegno che ha messo in questo gioco pubblicitario”.

Per quanto riguarda il futuro dello show dopo la seconda stagione di Gatwa, nulla è garantito. In vista del ritorno dello show nel 2025, non è stato annunciato ufficialmente un rinnovo, ma l’intenzione è quella di continuare almeno per un’altra stagione. Davies ha già sottolineato come questa decisione sia fuori dal suo controllo, ma il team di Doctor Who si sta preparando ad andare avanti. Nel frattempo, è prevista anche la realizzazione di una serie spinoff incentrata sui Sea Devils.

“È una decisione dell’industria, è come qualsiasi attività commerciale – queste cose richiedono tempo”, ha detto Davies riguardo al futuro dello show, secondo GamesRadar. “Penso che la decisione arriverà dopo la trasmissione della seconda stagione. È quello che ci aspettiamo, è quello verso cui ci siamo sempre diretti”.

Doctor Who è in streaming su Disney+.