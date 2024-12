Spider-Man 4: la sceneggiatura potrebbe essere sottoposta a una profonda revisione

Sembra che Spider-Man 4 possa essere in condizioni peggiori di quanto si possa immaginare. A questo punto, diversi scooper hanno affermato di aver sentito da fonti affidabili che la storia non è ancora pronta, indicando che la sceneggiatura potrebbe essere sottoposta a una profonda revisione a causa di divergenze di opinione tra la star Tom Holland e il capo dei Marvel Studios Kevin Feige. Ora Daniel Richtman è intervenuto con un aggiornamento.

Secondo l’insider, il film “è ancora lontano dall’inizio della produzione” perché “non c’è ancora una bozza di ripresa definitiva”. “Con aspettative altissime dopo il successo di No Way Home, Feige e la Sony hanno sentito la pressione di dover fare un salto di qualità e offrire qualcosa di ancora migliore. Ho sentito che il team di sceneggiatori sta lavorando duramente alla rielaborazione della trama per affrontare questi problemi e migliorare la storia”.

Già qualche giorno fa un altro scooper, MTTSH, aveva riportato che Feige non sarebbe soddisfatto dell’attuale sceneggiatura e che “ora la stanno riscrivendo e cambiando tutto”. La sceneggiatura non è ancora pronta e non lo sarà per un po’”. Al momento si tratta unicamente di rumor non confermati, motivo per cui bisognerà attendere ancora un po’ per scoprire se il film riuscirà a rispettare la propria tabella di marcia o entrare in un giro di complicazioni come accaduto all’ancora incerto Blade.

Cosa sappiamo su Spider-Man 4?

Precedenti indiscrezioni hanno affermato che Tom Rothman della Sony e Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, hanno avuto dei disaccordi per quanto riguarda la storia di Spider-Man 4, con quest’ultimo che sperava di ridimensionare il Multiverso per un’avventura più piccola. Rothman, invece, si dice che voglia capitalizzare il successo di No Way Home riportando Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker.

Più di recente, abbiamo sentito che entrambi gli studios si sono accordati su una storia prevalentemente terrestre con alcuni elementi multiversali, anche se il film viene ancora descritto come un “evento di livello Avengers”. Oltre a Tom Holland, Zendaya dovrebbe riprendere il suo ruolo di MJ in Spider-Man 4. Si dice inoltre che Sydney Sweeney potrebbe interpretare Black Cat, mentre è stato ampiamente riportato – ma non confermato – che Charlie Cox, Vincent D’Onofrio e Paul Rudd potrebbero a loro volta apparire come Daredevil, The Kingpin e Ant-Man.