Cobra Kai: Netflix rivela la data della première e il primo teaser degli episodi finali

La fine di un’era sta arrivando: Cobra Kai si concluderà all’inizio del prossimo anno. Netflix ha appena condiviso un nuovo sneak peek della terza e ultima parte degli episodi della Stagione 6, che include l’annuncio di una data di première.

Come si legge nel video, la stagione 6, parte 3, di Cobra Kai debutterà su Netflix il 13 febbraio 2025. “Quattro decenni di storia hanno portato a questo momento”, dichiara una voce fuori campo nel trailer di annuncio. Si sente anche la frase: “Questa può essere la fine, ma Cobra Kai non muore mai”. Un breve sguardo alle battaglie finali dello show viene mostrato nell’anteprima, che può essere guardata qui sotto.

“Tutti i grandi cattivi sono ancora in gioco”, ha dichiarato a Tudum il co-creatore della serie Hayden Schlossberg a proposito di ciò che accadrà nei cinque prossimi episodi. “Ci sono ancora Kreese, Silver, Sensei Wolf, il maestro Kim Da-Eun. Tutti sono ancora sulla scacchiera. Nulla è stato risolto. Abbiamo in serbo un sacco di divertimento con tutti i personaggi lasciati a pezzi alla fine dell’episodio 10”.

Anche la star della serie William Zabka, che interpreta Johnny Lawrence, ha parlato del finale a Variety: “Questo è il momento giusto per concludere e il modo giusto per farlo. [I produttori hanno fatto atterrare la serie in un modo inaspettato, edificante e onesto… È un gran finale per tutti, e siamo così grati di aver avuto sei stagioni per raccontare l’intera storia”.

“È necessario toccare il fondo per risalire, e questo è il punto in cui ci troviamo”, ha aggiunto Ralph Macchio, che interpreta Daniel LaRusso dal 1984. “Sono molto eccitato. È impostato per abbracciare quel grande finale da film degli anni ’80 che ho la sensazione che troveremo e andremo avanti. Mi sembra giusto far atterrare l’aereo, Cobra Kai propriamente detto… [e che] questo capitolo si stia concludendo”.

La stagione 6, parte 3, concluderà la storia di Cobra Kai

Il primo dei tre capitoli della Stagione 6 è stato rilasciato su Netflix il 18 luglio. La Stagione 6, Parte 2 seguirà il 15 novembre. Si sapeva che la parte finale degli episodi sarebbe stata rilasciata nel 2025, anche se la data specifica è stata appena annunciata. I fan sanno anche che c’è ancora molto da fare per il franchise, anche se questo significa che la serie sta per finire. Questo include potenziali spinoff che seguiranno i personaggi introdotti in Cobra Kai.

Nel frattempo, il franchise tornerà presto sul grande schermo. Macchio si è unito a Jackie Chan per apparire nel prossimo sequel Karate Kid: Legends, che vede Ben Wang nel ruolo del nuovo “Karate Kid”. Il film arriverà nelle sale il 30 maggio 2025, pochi mesi dopo la fine di Cobra Kai.

Cobra Kai è in streaming su Netflix e gli episodi finali debutteranno il 13 febbraio 2025.