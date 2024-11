Dune: Prophecy, le prime recensioni elogiano la serie ma evidenziano criticità

L’embargo sulle recensioni di Dune: Prophecy è scaduto e la risposta alla serie HBO in sei episodi è finora per lo più positiva. Anche se tecnicamente si tratta di un prequel dei film di Dune, Denis Villeneuve non è coinvolto e l’enorme distanza temporale significa che non ci saranno crossover. Per la maggior parte, sembra che Dune: Prophecy è una degna aggiunta al franchise fantascientifico, anche se non rompe necessariamente gli schemi. Per i fan dei film innovativi di Villeneuve, è probabile che si tratti di una delusione.

Nella recensione di The Hollywood Reporter si legge: “Anche se fa parte di un marchio, Dune: Prophecy ha molti elementi da introdurre e la serie è già una costruzione lenta, a volte lugubre. Ma mi sono trovato sempre più coinvolto man mano che andava avanti. Forse, alla fine della prima stagione, sarò già conquistato. Per ora, però, tutto avrebbe bisogno di un po’ più di pepe”.

The Wrap è stato molto più positivo sulla serie e spiega: “Non si tratta solo di buona televisione, ma dei primi passi di una nuova epopea promettente e audace che nemmeno le Bene Gesserit potevano prevedere appieno”. Empire, invece, è rimasto meno impressionato. “È un inizio contrastante per questo primo spin-off di Dune, che non riesce a sfuggire completamente all’ombra di Denis Villeneuve”, si legge nella recensione. “Ma la pazienza potrebbe essere premiata; i piani della Bene Gesserit si misurano in secoli, dopo tutto”.

Total Film aggiunge: “Dune: Prophecy, l’adattamento della HBO all’acclamato franchise fantascientifico di Frank Herbert, presenta qualche guizzo di grandezza, ma alla fine viene appesantito da troppi personaggi, da una costruzione del mondo troppo complessa e da sottotrame noiose”.

Secondo Entertainment Weekly, “al momento della recensione erano disponibili solo quattro episodi di Prophecy, quindi non è ancora chiaro se la serie sarà in grado di arrivare al traguardo e di fornire una conclusione gratificante ai suoi numerosi misteri. Ma, a prescindere da chi ne uscirà vivo, una cosa è certa: Prophecy è una solida incursione nell’universo di Dune”.

La recensione di Rolling Stone rivela: “Anche gli irriducibili di Dune avranno la sensazione che la serie, almeno nei quattro dei sei episodi forniti alla stampa, continui a rimanere invischiata nella sua stessa mitologia. E il fatto che la serie sembri inseguire le sue influenze e le convenzioni della narrazione seriale piuttosto che stabilire nuovi standard per il genere è una delusione enorme”.

Sentiamo anche IGN. “Mentre ci sono momenti che richiamano (o dovrebbero essere Harkonnen?) il feeling e la qualità di Dune e Dune: Parte II, Dune: Prophecy non è in grado di sostenerli, almeno non nei primi due terzi”. Infine, anche IndieWire non è rimasto impressionato. “‘Dune: Prophecy“ è troppo attaccato alla portata e troppo fiducioso nell’adorazione del pubblico per la sua I.P. preesistente per sentirsi strano e spettacolare come dovrebbe”.

Al momento, Dune: Prophecy è al 70% su Rotten Tomatoes sulla base di 20 recensioni. Si tratta di un buon punteggio, anche se molto inferiore a quello di Dune (83%) e Dune – Parte Due (92%). Almeno sta andando meglio del film Dune del 1984 di David Lynch, che aveva ottenuto solo il 36%!

Tutto quello che sappiamo su Dune: Prophecy

Dall’ampio universo di Dune, creato dall’acclamato autore Frank Herbert, e 10.000 anni prima dell’ascesa di Paul Atreides, Dune: Prophecy segue due sorelle Harkonnen mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell’umanità e fondano la favolosa setta che diventerà nota come Bene Gesserit.

La serie è ispirata al romanzo Sisterhood of Dune, scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson.

Il cast di Dune: Prophecy comprende Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning e Yerin Ha.

Alison Schapker è showrunner e produttore esecutivo. Diane Ademu-John ha co-sviluppato la serie e funge da produttore esecutivo. Anna Foerster ha prodotto e diretto diversi episodi, tra cui il primo.

La serie sarà disponibile in Italia su Sky da lunedì 18 novembre.