Star Wars: Samuel L. Jackson sarebbe in trattativa per tornare nel ruolo di Mace Windu

Samuel L. Jackson, che nel Marvel Cinematic Universe interpreta Nick Fury, è stato introdotto come Maestro Jedi dalla spada laser viola nel primo dei prequel di Star Wars di George Lucas, La minaccia fantasma, e alla fine è stato ucciso (o almeno così si pensa) ne La vendetta dei Sith, quando Anakin Skywalker lo ha tradito tagliandogli un braccio e l’Imperatore Palpatine ha usato il suo fulmine di Forza per farlo precipitare da una finestra.

Nonostante l’apparente morte del personaggio, i fan da sempre ipotizzano che possa essere sopravvissuto, e Jackson stesso ha spesso affermato che Windu è ancora tra i vivi. Di recente, l’attore ha dichiarato con enfasi a Empire che Mace “non è morto”, prima di chiarire che sarebbe più che disposto a tornare nella Galassia Molto, Molto Lontana per un nuovo film o una serie Disney+.

“È come se, ok, Obi-Wan fosse morto quando è iniziato il quarto episodio, quindi forse tutti pensano che io sia morto e scopriremo cosa è successo a Mace Windu”, ha detto in una precedente intervista. “Posso tornare come un Jedi con un braccio solo o con una mano sola che è ancora in giro e che non è morto davvero”.

“Potrei essere un ologramma fantasma”, ha aggiunto. “Non mi interessa, voglio solo rimanere associato al franchise. Non che non lo faccia, perché ho recitato in tre film”. Ora, lo scooper MTTSH sostiene che Jackson sarebbe ufficialmente in trattativa per tornare nell’universo di Star Wars per un misterioso progetto.

Non abbiamo altri dettagli (potrebbe trattarsi di un progetto live-action o animato), ma non sarebbe troppo sorprendente se Jackson riprendesse il ruolo di Mace Windu dopo che abbiamo già visto una serie di personaggi classici come Obi-Wan Kenobi, Boba Fett e Anakin Skywalker/Darth Vader rivisitati per i nuovi show di Disney+. Magari il suo ritorno potrebbe avvenire in uno dei film “prequel” attualmente in sviluppo.

La saga degli Skywalker si è conclusa, ma ci sono ancora molti film di Star Wars in arrivo. Lucasfilm ha iniziato ad annunciare ufficialmente i prossimi film alla Star Wars Celebration 2023, segnalando che Star Wars tornerà presto sui grandi schermi. Lo sviluppo è stato posticipato a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori, ma Lucasfilm ha comunque recentemente confermato che questi progetti sono ancora in lavorazione.

Al momento la Lucasfilm ha fissato tre date di uscita:

22 maggio 2026

18 dicembre 2026

17 dicembre 2027

Solo la prima di queste è stata annunciata ufficialmente, quindi le altre date di uscita potrebbero cambiare. Con queste premesse, scopri a questo link tutti i progetti cinematografici della Lucasfilm per il prossimo decennio.

