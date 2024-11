Il Gladiatore II, la storia vera di chi sono gli imperatori romani che appaiono nel film

Sta finalmente er debuttare al cinema Il Gladiatore II, con il Lucius di Paul Mescal che va a caccia di gloria sulle sabbie del Colosseo. Tutto dipende dal fatto che i due imperatori, Caracalla (Fred Hechinger) e Geta (Joseph Quinn), glielo permetteranno. Sì, questa volta ce ne sono due, ed entrambi sembrano altrettanto scapestrati del Commodo del Gladiatore (Joaquin Phoenix), se non di più. Caracalla e Geta hanno governato in un momento cruciale della storia di Roma e, come sempre, la storia potrebbe fornirci le risposte al perché il sequel abbia deciso di scegliere proprio loro come sovrani.

Perché ci sono due co-imperatori nel Il Gladiatore II?

L’idea che Roma sia guidata da più di un individuo non è poi così strana. Durante la Repubblica Romana, ad esempio, ci furono due casi di triumvirato. Il primo era costituito da Cesare, Pompeo e Crasso, mentre, più tardi, Ottaviano (che forse conoscete come Augusto), Marco Antonio e Lepido governarono insieme. In epoca imperiale, tuttavia, i co-imperatori divennero qualcosa di ricorrente quando l’impero si avvicinò al suo declino. In questo senso, Caracalla e Geta sono più che leader per chi pensa all’Impero Romano ogni giorno; sono anche simboli della sua decadenza.

Non è una novità che Il Gladiatore originale non sia molto accurato dal punto di vista storico. L’eroe del primo film, Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe), ad esempio, è completamente inventato, ma l’imperatore Commodo è esistito. Il suo assassinio, avvenuto l’ultimo giorno del 192 d.C., diede inizio a un periodo di instabilità a Roma noto come l’Anno dei Cinque Imperatori. Nel 193 d.C., Pertinax succedette a Commodo, ma le sue scarse capacità politiche e la sua volontà di attuare riforme lo portarono ad essere assassinato mesi dopo. Didius Julianus acquistò letteralmente il titolo di imperatore dalle guardie pretoriane, ma anche lui non durò a lungo, venendo deposto e ucciso da Septimius Severus, che il Senato incoronò come Cesare. Il suo rivale politico, Pescennius Niger, si autoproclamò imperatore e ne seguì una guerra civile. Per poter dedicare tutta la sua attenzione alla guerra, Severo fece di Clodio Albino il suo co-imperatore. Cinque imperatori in un anno, molto stabili.

Severo riuscì comunque a pacificare l’impero e, nel 198 d.C., nominò suo co-imperatore il figlio maggiore, Caracalla. Pochi anni dopo, nel 209 d.C., anche Geta fu nominato co-imperatore. Questo diede inizio alla cosiddetta dinastia dei Severi. Poiché Caracalla e Geta non andavano affatto d’accordo e le loro storie finirono piuttosto tragicamente, la maggior parte dei membri della dinastia dei Severi erano in realtà membri della famiglia di Giulia Domna, moglie di Severo e madre di Caracalla e Geta.

Caracalla e Geta governarono insieme per meno di un anno

Il trailer de Il Gladiatore II mostra Caracalla e Geta che si scambiano risate, urlano dalle tribune del Colosseo e accolgono il generale Marco Acacio (Pedro Pascal) – che tra l’altro è completamente inventato – al suo arrivo a Roma. Nella realtà, però, i due non andavano d’accordo nonostante fossero fratelli e avessero governato con il padre fino alla sua morte, quindi gli eventi del nuovo film potrebbero essere accaduti solo nell’anno 211 d.C., quando governarono insieme per meno di un anno intero.

I resoconti storici affermano che, alla morte di Severo, Caracalla e Geta non condivisero mai una stanza senza la presenza della madre, Giulia Domna, o delle loro stesse guardie. Vivevano nel costante timore che l’uno facesse assassinare l’altro e persino il palazzo imperiale dovette essere diviso in due sezioni per evitare che si vedessero o interagissero l’uno con l’altro. Si racconta anche che i due decisero di dividere l’impero in due, ma furono convinti diversamente dalla madre. L’Impero romano sarebbe stato diviso, ma non per un altro secolo. Non si trattava di fratelli che non si sopportavano come imperatori, ma del fatto che l’impero era diventato così grande e instabile da non riuscire più a stare insieme.

Alla fine, nel dicembre di quell’anno, Caracalla chiese alla madre di organizzare un colloquio di pace tra lui e Geta nel suo appartamento. Era l’unico modo per vedere Geta senza le loro guardie. Non si sa con certezza se Caracalla uccise Geta di persona o se lo fece uccidere da qualcun altro presente, ma l’unico comune denominatore in tutti i resoconti è che Geta morì tra le braccia della madre, una scena che è stata ritratta in dipinti di artisti iconici come Jacques Louis David e Edward Francis Burney. Caracalla, tuttavia, non si fermò lì. Dopo aver ucciso Geta, ordinò anche una damnatio memoriae contro Geta, vale a dire che tutti i documenti relativi a Geta dovevano essere cancellati. Migliaia di soldati, politici e persino civili legati a Geta furono massacrati e il suo volto fu persino cancellato dal Tondo dei Severi, una famosa rappresentazione della famiglia dei Severi.

Ne Il Gladiatore II potrebbe esserci un altro imperatore

Uno degli elementi più enigmatici del trailer de Il Gladiatore II è il personaggio di Denzel Washington, Macrinus. “Sarai il mio strumento”, dice a Lucio con un’espressione piuttosto minacciosa. Nella sinossi viene descritto come un trafficante di armi per gli eserciti romani, che fornisce i gladiatori per i combattimenti al Colosseo. Sembra anche che abbia un proprio rancore nei confronti degli imperatori. Ancora una volta, la storia può fornire indizi sulla direzione che prenderà questa nuova storia.

Macrino è in realtà l’imperatore che succedette a Caracalla nel 217 d.C.. Sotto Severo prestò servizio come burocrate e, in seguito, sotto Caracalla fu a capo delle Guardie Pretoriane. Alla fine, però, Macrino iniziò a raccogliere attenzione e sostegno, al punto che iniziò a circolare una profezia secondo cui avrebbe deposto l’imperatore. All’epoca, Caracalla stava conducendo una guerra contro l’Impero Partico, nell’odierna Turchia, ma, quando ne venne a conoscenza, decise di far uccidere Macrino. Nel frattempo, Macrino, temendo proprio questo, iniziò ad agire per impedirlo e fece in modo che un soldato scontento, suo amico, di nome Martialis, uccidesse Caracalla. L’imperatore aveva negato a Martialis il grado di centurione, e il soldato approfittò di una sosta di Caracalla durante un viaggio per fare i suoi bisogni, e uccise l’imperatore su ordine di Macrino.

Per poco più di un anno, Macrino governò con il figlio Diadumeniano come co-imperatore. Cercò la pace con i numerosi regni stranieri che minacciavano Roma in quel periodo. Tuttavia, il costo finanziario di questa iniziativa provocò disordini tra gli eserciti romani, che del resto dipendevano dalla guerra per sopravvivere. In mezzo all’instabilità, sia lui che Diadumeniano furono catturati dalle forze avversarie e giustiziati, lasciando spazio all’ascesa al potere di un parente più giovane di Caracalla, Elagabalo.

Ridley Scott non è noto per cercare di essere fedele agli eventi storici, e ci sono molti anni tra la maggior parte degli eventi citati. Difficilmente potrebbero essere inseriti in un film se raccontati fedelmente e cronologicamente; poiché il primo Gladiatore non era incentrato sull’imperatore romano, non lo sarà sicuramente nemmeno il suo sequel, che si concentrerà invece sul Lucio di Paul Mescal. Tuttavia, non si può negare che una storia incentrata sulla transizione del potere nell’Antica Roma sia destinata a essere piena di drammi e intrighi – e anche di sangue.

Il Gladiatore II uscirà nelle sale il 14 novembre 2024.