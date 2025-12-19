Stranger Things 5: Gaten Matarazzo anticipa morti importanti nel finale di serie, “Preparate i fazzoletti”

Con Stranger Things ormai vicinissima alla conclusione dopo quasi un decennio, cresce l’ansia dei fan per l’epica stagione finale, che terminerà a fine mese. Cast e creatori stanno mantenendo il massimo riserbo, soprattutto riguardo al destino dei personaggi più amati e a chi potrebbe non ottenere il proprio lieto fine.

In una nuova intervista con ET, Gaten Matarazzo, volto di Dustin Henderson, ha preparato il pubblico a un epilogo profondamente emotivo: «Capisco l’ansia. Vi sento. Siamo qui per sostenervi qualunque cosa accada. Se il vostro personaggio preferito non sarà più con noi… chi lo sa? Non ho parole di conforto. L’unica cosa che posso dire è: preparatevi. Prendete fazzoletti, gelato, amici e famiglia.»

Il trailer di Stranger Things 5 – Volume 2 ha contribuito ad alimentare le teorie sui possibili addii. Una battuta già sentita in stagione 3 torna infatti a riecheggiare tra Dustin e Steve Harrington (Joe Keery): «Se tu muori, muoio anch’io.» Un giuramento che fa temere il peggio per entrambi, soprattutto considerando che Steve è sempre stato un favorito del pubblico.

Durante un’apparizione da Jimmy Fallon, i creatori Matt e Ross Duffer hanno ulteriormente giocato con le speculazioni: dopo aver allineato sul tavolo alcune Funko Pop dei personaggi, hanno fatto “cadere” proprio quella di Steve. Molti fan l’hanno interpretato come un indizio sul destino finale del personaggio.

In realtà, Steve sarebbe dovuto morire già nella stagione 1, ma i Duffer furono così colpiti dalla performance di Joe Keery da decidere di tenerlo nella serie, trasformandolo in uno dei pilastri più amati dello show. Proprio per questo, ora che la serie giunge al termine, alcuni temono che il suo arco narrativo possa chiudersi in modo tragico.

Stranger Things giungerà al termine il 31 dicembre, con l’ultimo episodio della serie. Il Volume 2, in arrivo il 25 dicembre, includerà tre episodi che mostreranno finalmente le conseguenze delle nuove rivelazioni: dai poteri risvegliati di Will, alla riunione di Eleven con sua sorella Kali, passando per il destino imminente di Dustin, Steve e degli altri protagonisti.

Il Volume 1 della stagione 5 è già disponibile su Netflix. Il Volume 2 debutta il 25 dicembre, mentre il gran finale arriverà il 31 dicembre.