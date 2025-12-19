Outlander: Blood of My Blood – Stagione 2 conclude ufficialmente le riprese: rivelate le prime foto dal set

La popolare serie prequel Outlander: Blood of My Blood ha ufficialmente terminato le riprese della sua attesissima seconda stagione. L’annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram di STARZ, che ha condiviso anche una serie di immagini dal set per celebrare il traguardo.

La produzione della stagione 2 era iniziata la scorsa estate, dopo il rinnovo anticipato della serie avvenuto ancora prima del debutto della prima stagione. Le nuove foto confermano il ritorno dei protagonisti Henry (Jeremy Irvine), Julia (Hermione Corfield), Brian (Jamie Roy) ed Ellen (Harriet Slater). Tra i volti già noti compaiono inoltre Jocasta (Maria Doyle Kennedy), Ned (Conor MacNeill) e Malcom (Jhon Lumsden). Presenti anche Dougal (Graham McTavish) e Maura (Bobby Rainsbury), sposatisi nel finale della prima stagione.

Con la fine delle riprese, i fan si chiedono ora quando potranno vedere la nuova stagione. Se il ciclo di post-produzione seguirà il ritmo abituale — spesso lungo quanto le riprese — la stagione 2 di Outlander: Blood of My Blood potrebbe arrivare già da giugno 2026. Si tratta però soltanto di speculazioni: STARZ non ha ancora comunicato alcuna data ufficiale.

Outlander: Blood of My Blood è il prequel di Outlander e racconta le storie dei genitori dei protagonisti Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan). Le vicende delle due coppie si svolgono inizialmente in epoche diverse, fino a intrecciarsi grazie ai viaggi nel tempo. La serie amplia la mitologia dell’universo di Outlander ma funziona anche come racconto autonomo.

Tutti gli episodi della stagione 1 sono disponibili in streaming su STARZ. La stagione 2 non ha ancora una data di uscita.