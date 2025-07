Emma Thompson nelle prime immagini di Down Cemetery Road

Apple TV+ ha svelato le prime immagini di “Down Cemetery Road”, l’attesissimo nuovo thriller con protagonista e produttrice esecutiva Emma Thompson (“Ragione e sentimento”), vincitrice di un Oscar®, un BAFTA, un Golden Globe e un Emmy, insieme a Ruth Wilson (“Luther”), vincitrice di un Golden Globe e di due Olivier Award. La serie farà il suo debutto su Apple TV+ il 29 ottobre con i primi due episodi degli otto totali, seguiti da nuovi episodi ogni mercoledì fino al 10 dicembre.

Quando una casa esplode in un tranquillo sobborgo di Oxford e una ragazza scompare, la vicina Sarah Tucker (Wilson), ossessionata dall’idea di trovarla, chiede aiuto all’investigatrice privata Zoë Boehm (Thompson). Zoë e Sarah si ritrovano improvvisamente coinvolte in una complessa cospirazione nella quale scoprono che persone credute morte da tempo sono ancora in vita, mentre i vivi stanno rapidamente raggiungendo i morti.

Prodotta da 60Forty Films, “Down Cemetery Road” è scritta da Morwenna Banks (“Slow Horses”), che è anche produttrice esecutiva insieme a Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Tom Nash di 60Forty Films, Thompson e l’autore di “Down Cemetery Road” Mick Herron. Natalie Bailey (“Bay of Fires”) è la regista principale della serie.

La serie si aggiunge al celebre spy drama vincitore di un Emmy “Slow Horses” di Apple TV+, recentemente rinnovato per una settima stagione, con la quinta stagione in arrivo il prossimo 24 settembre. “Slow Horses”, di cui Banks è anche autrice, è basato sulla serie di libri “Slough House” di Herron e vede come protagonista il vincitore dell’Oscar® Sir Gary Oldman.

