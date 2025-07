Eddie Murphy offre aggiornamenti su Shrek 5 e lo spin-off su Ciuchino

Eddie Murphy ha condiviso alcune novità sul nuovo film di Shrek e ha fornito anche dettagli su uno spin-off dedicato a Ciuchino che sarebbe attualmente in fase di realizzazione. Durante la promozione del suo nuovo film, The Pickup, Murphy ha infatti innanzitutto rivelato che sta ancora lavorando al doppiaggio di Shrek 5, la cui uscita è prevista per il 23 dicembre 2026. “Siamo ancora in sala di registrazione e, letteralmente, stiamo ancora lavorando a Shrek”, ha detto l’attore a ScreenRant.

Per quanto riguarda il film spin-off con protagonista il suo personaggio Ciuchino, Murphy ha detto che inizieranno a lavorarci a settembre, aggiungendo: “Stiamo realizzando un film su Ciuchino, che uscirà tra tre anni, ma siamo già a circa due anni di lavoro su Shrek 5. Siamo ancora in cabina di registrazione e a settembre inizieremo a lavorare su Ciuchino“. Murphy ha poi chiarito che il progetto su Ciuchino è un film “simile a quello dedicato al Gatto con gli stivali”.

“Ciuchino avrà un film tutto suo, con una piccola storia che vede protagonisti sua moglie drago e i suoi figli, metà drago e metà ciuchini”, ha continuato. “Hanno scritto una storia divertente. Lo faremo, a partire da settembre“. Non resta dunque che attendere ulteriori novità su questo ulteriore progetto appartenente al franchise di Shrek. Un franchise particolarmente redditizio, portato avanti negli ultimi anni solo da Il gatto con gli stivali ma ora apparentemente pronto a riportare sul grande schermo anche i grandi protagonisti dei primi film.

Cosa sappiamo di Shrek 5 con Eddie Murphy

Shrek 5 è ufficialmente in fase di sviluppo presso DreamWorks Animation e rappresenta il ritorno di uno dei franchise animati più amati di sempre, a distanza di oltre un decennio dall’ultimo capitolo (Shrek e vissero felici e contenti, uscito nel 2010). La lavorazione del quinto film è stata per anni oggetto di rumor, speculazioni e tentativi di reboot, ma solo nel 2023 è arrivata la conferma ufficiale: il progetto non sarà un remake, ma un vero e proprio sequel che continuerà la storia originale. A dirigere il film ci sarà Walt Dohrn, che aveva già lavorato ai precedenti capitoli come sceneggiatore e doppiatore.

Una delle notizie più importanti riguarda il ritorno del cast vocale originale: Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Ciuchino) e Cameron Diaz (Fiona) sono tutti confermati. Zendaya entrerà invece a far parte del cast nel ruolo della figlia di Shrek e Fiona. Per quanto riguarda la trama, non sono stati ancora diffusi dettagli ufficiali, ma secondo alcune indiscrezioni il nuovo film potrebbe esplorare il tema della famiglia allargata e del passare del tempo, con Shrek ormai padre di figli grandi che affronta nuove responsabilità.

Shrek, come noto, è basato sul libro illustrato del 1990 dello scrittore e fumettista William Steig. La serie è iniziata con il film del 2001, che ha presentato agli spettatori Shrek, un orco che intraprende una missione per salvare la principessa Fiona (Diaz). Il successo del primo film ha aperto la strada a sequel come Shrek 2 (2004), Shrek terzo (2007) e Shrek e vissero felici e contenti (2010). La serie comprende anche lo spin-off Il gatto con gli stivali (2011) e il suo sequel, Il gatto con gli stivali 2: L’ultimo desiderio (2022), che è stato nominato agli Oscar.