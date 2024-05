Evil 4: la serie aggiunge al cast due icone di Hollywood per il finale di serie

L’estate sarà ricca di ritorni di serie emozionanti. Tuttavia, sul versante horror del piccolo schermo, nessuna serie ha tenuto gli appassionati del genere con il fiato sospeso come Evil. Il thriller investigativo soprannaturale debutterà la prossima settimana con la sua quarta e ultima stagione. Ora, in vista della diabolica resurrezione di Evil, la serie ha scritturato Richard Kind (The Watcher) e John Carroll Lynch (Zodiac) come guest star.

Secondo TV Insider, entrambi gli attori appariranno nei quattro “episodi bonus” finali della serie. Mentre la quarta stagione doveva inizialmente avere 10 episodi come la terza, quando è stato annunciato che l’ultima storia sarebbe stata l’ultima di Evil, la Paramount ha concesso allo show quattro episodi extra per concludere tutte le trame principali. La trama aggiunta sembra essere il processo di Leland Townsend (Michael Emerson). Kind interpreterà il giudice Joseph Jeter, che si occuperà del processo del cattivo. È stato descritto come un giudice onesto e ligio alle regole, che sicuramente metterà i bastoni tra le ruote a qualsiasi piano finale di Leland. Dall’altra parte della medaglia legale c’è Lynch, che interpreta l’avvocato di Leland, Henry Stick. Anche se all’inizio Henry potrebbe sembrare una risorsa incompetente per Leland, il personaggio ha dei legami molto potenti e misteriosi.

Di cosa parla la quarta stagione di Evil?

Le prime tre stagioni di Evil sono state come l’incontro tra X-Files e Scooby-Doo, con una dose extra di una mente bizzarra e spaventosa. Seguendo la dottoressa Kristen Bouchard (Katja Herbers), il sacerdote in formazione David Acosta (Mike Colter) e il non credente Ben Shakir (Aasif Mandvi), le tre parti separate vengono riunite dalla Chiesa cattolica per risolvere casi insoliti incentrati sul demonio nell’area di New York. Sebbene all’inizio tutti i loro casi sembrino molto individuali, hanno una cosa in comune. Un uomo inquietante di nome Leland Townsend. La quarta stagione riprenderà dallo scioccante cliffhanger della terza stagione, in cui Leland viene rivelato come il padre del futuro figlio di Kristen. L’ultima stagione avrà un formato procedurale simile a quello delle prime tre, con streghe, maiali posseduti e altro ancora. Tuttavia, la trama di Kristen, simile a quella di Rosemary’s Baby, è ciò che la serie ha costruito per tutto questo tempo. Sarà emozionante vedere come si svolgerà negli ultimi episodi. Soprattutto alla luce dei complicati sentimenti romantici che Kristen e David provano l’uno per l’altra.

Quando debutta la quarta stagione di Evil?

La quarta stagione di Evil debutterà con i primi due episodi su Paramount+ giovedì 23 maggio. I nuovi episodi verranno poi trasmessi ogni giovedì fino al termine dei 14 episodi, portando il totale della serie a 50 episodi. In attesa della possessione finale di Evil, è possibile vedere in streaming le prime tre stagioni su Paramount+ e le prime due stagioni su Netflix. Tutte e tre le stagioni sono disponibili anche in Blu-ray. Oltre a Kind e Lynch, Danny Burstein riprenderà il ruolo del procuratore distrettuale Lewis Cormier della prima stagione anche nella quarta stagione.

Evil in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme: