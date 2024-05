Jamie Foxx e Cameron Diaz “tornano in azione” nelle prime immagini di Back in Action

Uno dei nuovi progetti più interessanti di Netflix ha finalmente una data di uscita ufficiale. Back in Action, interpretato da Jamie Foxx e Cameron Diaz, sarà lanciato sulla piattaforma il 15 novembre 2024. Jamie Foxx ha coltivato un bel rapporto con Netflix negli ultimi anni, recitando in diversi film per la piattaforma come Day Shift, un thriller horror sui vampiri con Dave Franco e Natasha Liu Bordizzo, e They Cloned Tyrone, una commedia dark con John Boyega e Teyonah Parris. Cameron Diaz è sparita dalla circolazione dal 2014, l’ultima volta è apparsa in Annie con Jamie Foxx e Rose Byrne, e ora i due si riuniranno dopo 10 anni per il suo ritorno alla recitazione.

Secondo la logline ufficiale del film, Back in Action segue Emily e Matt, anni dopo aver abbandonato la vita da spie della CIA per mettere su famiglia. Quando la loro copertura salta, vengono risucchiati di nuovo nel mondo dello spionaggio internazionale. Seth Gordon, già regista di Baywatch e di alcuni episodi di The Good Doctor, si occuperà della regia e della sceneggiatura insieme a Brendan O’Brien. Oltre a Jamie Foxx e Cameron Diaz, reciteranno nel film anche Glenn Close, Kyle Chandler, Andrew Scott e McKenna Roberts, mentre Foxx e Gordon saranno produttori insieme a molti altri.

