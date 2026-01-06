Sebastian Stan in trattative per un ruolo in The Batman – Parte II

Dopo aver ingaggiato Scarlett Johansson per un nuovo ruolo in The Batman – Parte II, il regista Matt Reeves sembra aver ingaggiato una delle sue co-star in Avengers per un altro nuovo ruolo nel prossimo sequel. Alcune fonti hanno riferito a Deadline che Sebastian Stan è in trattative per unirsi all’attesissimo sequel dei DC Studios in un ruolo il cui ruolo è ancora sconosciuto. Se l’accordo si chiudesse, si unirebbe a Robert Pattinson, che riprenderà il ruolo del Crociato Incappucciato nel prossimo sequel che Reeves sta scrivendo e dirigendo. I DC Studios non hanno risposto alla richiesta di commento.

La produzione del film Warner Bros.-DC Studios dovrebbe iniziare in primavera e uscirà nelle sale il 1° ottobre 2027.

The Batman di Reeves è stato il primo grande successo cinematografico per la Warner Bros. dopo il Covid, dopo aver implementato una strategia di distribuzione day-and-date su HBO Max. Il film con Pattinson e Zoë Kravitz ha incassato 369,3 milioni di dollari al botteghino nazionale e 772 milioni di dollari in tutto il mondo.

Stan non è estraneo al cinema tratto dai fumetti, avendo interpretato il ruolo del Soldato d’Inverno negli ultimi dieci anni, riprendendolo di recente nel film dei Marvel Studios Thunderbolts*.

È stato anche recentemente visto nel ruolo acclamato dalla critica di Donald Trump in The Apprentice, che gli è valso una nomination all’Oscar come miglior attore.