Barbie: la spiegazione del finale del film

Diretto da Greta Gerwig, che ha co-sceneggiato il film insieme a Noah Baumbach, Barbie (leggi qui la recensione) segue le vicende dell’omonima bambola mentre si avventura dal mondo di Barbieland al mondo reale. Voluto e prodotto anche dalla Mattel, il film unisce i problemi del mondo reale alla fantasia e alla satira, mandando sia Barbie che Ken in un viaggio personale che li cambierà irrevocabilmente. Il film si conclude dunque con Barbie, Gloria e sua figlia Sasha che uniscono le forze con le Barbie sottoposte al lavaggio del cervello per riconquistare Barbieland.

Dopo che i Ken si sono rivoltati l’uno contro l’altro, le Barbie hanno votato per non modificare la costituzione, cacciando Kendom e ringiovanendo Barbieland, con alcuni cambiamenti, tra cui l’assegnazione di alcuni Ken ai tribunali di grado inferiore. La Barbie di Margot Robbie dice al Ken di Ryan Gosling, che sta attraversando una crisi esistenziale, che deve capire chi è senza di lei. Nel frattempo, la stessa Barbie non è sicura di cosa succederà o di come finirà la sua storia. Non crede di poter più essere la Barbie stereotipata e, grazie alla saggezza della sua creatrice Ruth Handler, decide di diventare umana.

Barbie decide di diventare umana, anche se questo significa morire

Barbie prende una decisione importante alla fine del film. Piuttosto che rimanere a Barbieland, dove è perfetta e ogni giorno è un giorno fantastico, Barbie sceglie di diventare umana per sempre. La Barbie stereotipata è pienamente consapevole di ciò che questa decisione comporta: vivere come un essere umano significa che alla fine morirà. Eppure Barbie decide di correre il rischio; preferisce vivere una vita piena di significato, in cui dare un senso al mondo, piuttosto che vivere per sempre come un’idea. Essere nel mondo reale ha reso Barbie insicura di sé stessa e della sua vita perfetta.

Provava così tante emozioni, attraversava crisi esistenziali e ricordi – felici e tristi – che le facevano desiderare di imparare e sperimentare più di quanto Barbieland potesse offrirle. Barbie era sbalordita da ciò che il mondo reale aveva in serbo per lei. Era ben lungi dall’essere perfetto, ma ciò non significava che Barbie non potesse cercare di migliorarlo a modo suo, proprio come aveva fatto con Barbieland. Barbie voleva esplorare veramente cosa significasse essere imperfetta, confrontarsi con il bene e il male che derivavano dall’essere umana. Sentiva di poter fare più bene nel mondo reale e forse capire quale sarebbe stato il suo finale.

Ken abbandona il patriarcato

Nel corso del film, Ken diventa in un certo senso il cattivo della vicenda. Avventurandosi nel mondo reale, ha imparato a conoscere il patriarcato e lo ha abbracciato, riportandolo a Barbieland. I suoi piani per il Kendom alla fine falliscono, ma Barbie lo ha aiutato a capire che è normale essere vulnerabili, persi ed emotivi. Ken, come Barbie, ha affrontato una crisi esistenziale, ma non era preparato ad affrontarla durante tutto il film. Solo quando gli è stato detto che poteva semplicemente esistere come Ken, senza dover essere legato a Barbie, è stato in grado di liberarsi della tossicità del suo comportamento. Le idee patriarcali non risolvevano i suoi problemi e doveva lasciarle alle spalle.

Il futuro di Barbieland

Con le Barbie che hanno riportato Barbieland al suo stato originale dopo la conquista da parte di Kendom, le cose sono tornate più o meno alla normalità per le bambole. Tuttavia, hanno tutte vissuto esperienze troppo intense, subendo gli effetti del patriarcato, crisi di identità e la rivelazione del mondo reale e dei suoi problemi. Ken probabilmente esplorerà chi è senza Barbie, e questo potrebbe aprire la strada a una versione del personaggio più sicura di sé, ma non tossica. Il resto dei Ken seguirà l’esempio, soprattutto perché non volevano davvero combattere, ma piuttosto passare il tempo in spiaggia con le Barbie.

Le Barbie, nel frattempo, sono diventate più inclusive, permettendo persino a Barbie Stramba di unirsi a loro piuttosto che continuare a vivere in alienazione. Le Barbie hanno anche permesso ad alcuni dei Ken di unirsi a loro nei tribunali, anche se in misura minore, il che ha segnato un grande cambiamento per Barbieland. Fondamentalmente, alla fine del film Barbie, le Barbie e i Ken si capiscono molto meglio. I cambiamenti (anche se piccoli) attuati e la comprensione acquisita dalle realizzazioni della Barbie stereotipata potrebbero indirizzare il resto dei residenti di Barbieland verso l’esplorazione di sé.

Perché Ruth Handler ha creato Barbie senza un finale

Ruth Handler è stata l’ideatrice della bambola Barbie, che ha chiamato così in onore di sua figlia Barbara Handler. Anche se la Barbie stereotipata non conosce più il suo finale, Ruth afferma di aver creato Barbie senza un finale. La bambola Barbie è un’idea che vive per sempre. Barbie è un simbolo che ha influenzato generazioni di ragazze. È stata creata – con un significato attribuitole, sia dalla Mattel che dai consumatori – e poi rifatta, reimmaginata o leggermente modificata per stare al passo con i tempi. Barbie non può essere uccisa; rimane l’immagine della perfezione a prescindere da tutto, un’icona duratura – nel bene e nel male.

Il significato più profondo dietro la decisione della Mattel di mettere Barbie in una scatola

Quando Barbie si avvicina al consiglio di amministrazione della Mattel, questi cercano rapidamente di rimetterla nella sua scatola. L’immagine è piuttosto letterale, ma la scatola stessa è anche un esempio del tentativo di Mattel e soci di ostacolare il potenziale di Barbie, soffocando i suoi obiettivi. Nella scatola, possono controllare le sue azioni; lei può essere per sempre una bambola perfetta, avvolta in un imballaggio di plastica. Inoltre, la scatola è anche legata allo scrittore Marcel Proust. Non appena Barbie entra nella scatola, fa un commento sulla memoria proustiana, suscitata dall’odore della scatola. La scatola stessa è una rappresentazione di qualcosa del passato, mentre Barbie sta entrando nel presente.

Il vero significato del finale di Barbie

Barbie affronta dunque la politica di genere, ma in fondo si tratta della volontà di guardarsi dentro, esplorare la propria identità al di là di ciò che è stato assegnato dalla società e lottare per il cambiamento, anche se fa paura. Non sorprende che sia Barbie che Ken abbiano una crisi di identità. Anche se i personaggi la affrontano in modo diverso, Barbie e Ken sono persi di fronte a una nuova realtà e non riescono più a definire se stessi con la stessa facilità di un tempo. Inoltre, ora che hanno aperto gli occhi, non possono tornare indietro e devono entrambi impegnarsi per crescere come persone.

Il finale mostra come il patriarcato sia dannoso sia per le donne che per gli uomini. Le Barbie ne hanno sentito il peso a Kendom, dove il loro comportamento è stato descritto come lavaggio del cervello e sono state private del loro potere, della loro voce e della loro autonomia. Mentre i Ken avevano il potere e mostravano un comportamento tossico, il crollo emotivo e la crisi esistenziale di Ken lo hanno liberato dalle idee patriarcali secondo cui gli uomini non dovrebbero mostrare emozioni o esplorare la propria identità. Ken cercava di controllare le Barbie e di rendere la loro vita miserabile, quando invece avrebbe dovuto praticare l’auto-riflessione. Inoltre, il fatto che Barbie non sappia più chi è dimostra che è normale essere confusi e imperfetti.

LEGGI ANCHE: