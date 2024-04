Game of Thrones: gli showrunner sono stati presi alla sprovvista dalle reazioni all’ottava stagione

L’ultima stagione di Game of Thrones ha suscitato forti polemiche e ha portato a petizioni per rifare da capo tutti gli episodi che la compongono. Ciò naturalmente non avverrà mai e la nuova serie legata a quel mondo, House of the Dragon sta ora contribuendo a far dimenticare ciò che i fan hanno tanto odiato di quell’ottava stagione. Sebbene non sia ancora chiaro in che misura l’ultimo libro della serie, Song of Ice and Fire, sarà diverso, si pensa che George R.R. Martin abbia dato agli showrunner David Benioff e D.B. Weiss una bozza dei suoi piani, il che probabilmente significa che Bran Stark finirà sul Trono di Spade anche nel romanzo, che ai fan piaccia o meno.

L’ottava stagione ha visto anche l’uccisione di Daenerys Targaryen da parte di Jon Snow, un altro colpo per gli spettatori di Game of Thrones che hanno seguito le vicende di entrambi i personaggi per quasi un decennio. Parlando ora con Josh Horowitz, proprio gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss hanno ammesso che la reazione negativa al finale della serie li ha colti di sorpresa e, sebbene si aspettassero che il finale sarebbe stato divisivo, sembra che il duo non avesse previsto quanto effettivamente la stagione avrebbe diviso le opinioni.

“Penso che sapevamo che sarebbe stato controverso, penso che speravamo che sarebbe stato un po’ più 50/50“, ha detto Benioff. “Penso che si speri in una proporzione migliore di… non volevamo assolutamente che ci fosse così tanto odio. Eravamo preparati a un po’ di odio“. Weiss ha aggiunto: “Credo di non aver tenuto conto degli effetti del network. Gli effetti della rete possono aiutare lo show quando lavorano a tuo favore, come un ciclo di feedback positivo. È ipocrita amarlo quando soffia nella tua direzione e decidere che è la fine del mondo quando va nella direzione opposta“.