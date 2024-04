X-Men: le riprese del reboot dei Marvel Studios potrebbero iniziare prima del previsto

Dopo alcune forti delusioni subite tra il 2022 e il 2023, i Marvel Studios sembrano essere tornati a concentrarsi sulla qualità piuttosto che sulla quantità, prediligendo alcuni titoli anziché altri. Tuttavia, ciò significa inevitabilmente che alcuni personaggi e franchise saranno messi da parte, probabilmente a favore di quelli che possono produrre successi garantiti. Tra quelli su cui si starebbe puntando di più per il futuro vi sono ovviamente gli X-Men, già comparsi nel finale di The Marvels e a cui è dedicata la serie animata X-Men ’97 (qui la recensione) attualmente in corso. Si attende però ora un film live action a loro dedicato, che possa introdurli definitivamente nel MCU.

Secondo Production Weekly, il piano prevede che questo reboot dei Marvel Studios inizi la produzione alla fine del 2025. Al momento la cosa non è confermata ed è da prendere con le dovute precauzioni, ma se ciò venisse confermato si tratterebbe di un significativo anticipo sui tempi rispetto a quanto inizialmente si preventivava. La pubblicazione afferma inoltre che Shang-Chi 2 inizierà la produzione il prossimo marzo, mentre le riprese di Armor Wars sono previste per il 2024. Inoltre, a quanto pare, le telecamere potrebbero iniziare a girare nel corso di quest’anno anche per Vision Quest, che dovrebbe rivelare cosa ne è stato del Visione Bianco visto in WandaVision.

Tornando agli X-Men, però, se tale data dovesse essere confermata, ciò significherebbe che tali personaggi potrebbero facilmente comparire in Avengers: Secret Wars, il film che concluderà la Saga del Multiverso. L’obiettivo sembra naturalmente essere quello, dato che tale atteso lungometraggio dovrà configurarsi come un’esperienza quanto più epica possibile, includendo numerosissimi personaggi del MCU in vista di scenari futuri ad oggi imprevedibili. Non resta dunque che attendere maggiori indicazioni per scoprire se davvero un film interamente dedicato agli X-Men e targato Marvel Studios potrebbe arrivare da qui al 2027.

Cosa c’è da sapere su X-Men ’97?

La nuovissima serie X-Men ’97, composta da 10 episodi, è arrivata in streaming a partire dal 20 marzo. X-Men ’97 rivisita l’epoca iconica degli anni ‘90, mentre gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato. Il cast delle voci nella versione originale include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler).