George R.R. Martin rivela quale romanzo non di GOT vuole adattare, e i maggiori registi ci stanno già girando intorno

George R. R. Martin è uno dei più famosi romanzieri moderni. È noto soprattutto per aver scritto le Cronache del ghiaccio e del fuoco, una serie adattata per il grande schermo con il titolo Game of Thrones della HBO e il prequel House of the Dragon. Sebbene le ultime stagioni siano state accolte male, Il Trono di Spade rimane uno dei drammi più amati del XXI secolo, vincendo un totale di 59 Emmy Awards nel corso delle sue otto stagioni. Un altro spin-off, intitolato Un cavaliere dei sette regni, è in lavorazione e la sua uscita è prevista nel corso di quest’anno.

Tuttavia, non tutti gli adattamenti di Martin sono creati allo stesso modo. Quello di quest’anno, In the Lost Lands, adatta uno dei racconti brevi di Martin e finora sta andando malissimo. In the Lost Lands ha ricevuto recensioni terribili, ottenendo un 24% su Rotten Tomatoes. Dopo In the Lost Lands, Martin ha parlato di quale dei suoi lavori vorrebbe vedere adattato per primo.

Martin vorrebbe adattare Fevre Dream

Il romanzo è un romanzo d’epoca sui vampiri

Martin ha scelto Fevre Dream come il prossimo dei suoi libri che vorrebbe vedere adattato sullo schermo. Uno dei suoi primi lavori, Fevre Dream è un romanzo sui vampiri pubblicato nel 1982. L’ambientazione è quella del fiume Mississippi prima della guerra civile, con una trama che inizia nel 1857. Il romanzo è stato descritto come “Bram Stoker incontra Mark Twain” sia dalla critica che dallo stesso Martin. Sebbene il libro non sia mai stato adattato per il cinema o la televisione, Avatar Press ha pubblicato un adattamento a fumetti in 10 numeri nel 2010.

Parlando con Collider, George R.R. Martin ritiene che Fevre Dream sia il prossimo dei suoi romanzi che vorrebbe adattare. Martin ha spiegato che Fevre Dream, che ha definito il suo “figlio prediletto”, una volta era in trattativa per essere adattato dalla Disney. L’accordo non è andato in porto, ma Martin ha i diritti della sceneggiatura e dice che ora c’è “interesse da parte di almeno tre registi abbastanza importanti”. Rispetta molto due di questi registi e del terzo dice che Fevre Dream “sarebbe un buon film da parte loro”. Leggi la citazione completa di Martin qui sotto:

Penso che forse il mio figlio preferito sia il mio libro sui vampiri, Fevre Dream, che, fino a quando non ho iniziato con Il Trono di Spade, era sicuramente il migliore dei miei romanzi precedenti.

Se lo facessero, non vorrei assumere un altro scrittore per avere la sua versione. Voglio la mia versione. Voglio un regista che ami il materiale e che sia un grande regista. Abbiamo avuto l’interesse di almeno tre registi abbastanza importanti, due dei quali mi piacciono molto. Sono grandi, grandi registi e sarebbe fantastico lavorare con loro.

Il terzo è un regista valido, ma non direi che sia nella stessa categoria degli altri due. Tuttavia, sarebbe un buon film da parte loro. Questo sarebbe il progetto dei sogni più di ogni altro.

Cosa significa per il lavoro di George R. R. Martin

Gli scrittori di adattamenti hanno già offeso Martin

Anche se Martin non cita direttamente il team di Game of Thrones, la sua citazione è un grido di protesta per le offese commesse in passato contro il lavoro dell’autore. Martin deve ancora finire la serie di romanzi Il Trono di Spade, quindi la serie TV ha dovuto iniziare a generare contenuti originali nelle stagioni successive. Tali contenuti sono stati molto criticati, quindi è comprensibile che Martin sia più cauto su chi lasciare adattare il suo lavoro in futuro. Se Martin riuscirà a ottenere ciò che vuole, Fevre Dream potrebbe essere un ottimo adattamento.