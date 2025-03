The White Lotus – Stagione 3, Episodio 6: il trailer promette soldi, potere e donne

Il trailer della terza stagione di The White Lotus, episodio 6, anticipa cosa aspettarsi dopo gli eventi di una notte folle in Thailandia. L’ultima stagione della serie di successo della HBO segue un nuovo gruppo di personaggi in vacanza nel lussuoso resort thailandese del White Lotus. Dopo che l’episodio 5 ha rotto la formula tradizionale dello show ed è stato ambientato interamente di notte, il prossimo episodio 6 seguirà ancora una volta i personaggi della terza stagione di The White Lotus mentre inizia un nuovo giorno in paradiso. L’episodio andrà in onda il 23 marzo su Max.

Nel trailer pubblicato da Max TV per il prossimo episodio di The White Lotus, Belinda cita Scarface mentre parla con suo figlio, che è finalmente arrivato al resort thailandese. Dice: “Prima prendi i soldi, poi il potere, poi le donne”, riferendosi a come si comporta la gente in Thailandia. Il trailer anticipa anche cosa faranno i personaggi nel prossimo episodio, incluso il dramma tra Jaclyn, Cate e Laurie, mentre Rick chiederà aiuto a Frank, appena introdotto, a Bangkok. Guarda il trailer completo qui sotto:

Cosa significa il trailer dell’episodio 6 per la terza stagione di The White Lotus

L’episodio 6 sarà caratterizzato da un nuovo giorno pieno di drammi in Thailandia

Con l’arrivo di Zion, il figlio di Belinda, The White Lotus – stagione 3 è un passo più vicina alla sparatoria che è stata anticipata all’inizio dell’episodio 1. Non è ancora chiaro cosa accadrà esattamente durante la sparatoria, ma è stato mostrato attraverso la prospettiva di Zion all’inizio della stagione. Questa scelta potrebbe essere un indizio che Belinda potrebbe essere in qualche modo coinvolta nella sparatoria, il che avrebbe senso dato che la sua rivalità con Greg, noto anche come Gary, si sta facendo sempre più accesa.

Nel frattempo, l’episodio 6 continuerà a seguire Rick alla ricerca dell’uomo che avrebbe ucciso suo padre a Bangkok. Il trailer conferma che Sam Rockwell apparirà di nuovo nella terza stagione di The White Lotus, nell’episodio 6, dopo il suo sorprendente ruolo nell’episodio 5. Tornando al resort, l’episodio mostrerà anche i membri della famiglia Ratliff dopo che Saxon e Lochlan hanno trascorso una notte selvaggia e Timothy ha quasi commesso suicidio. Inoltre, Jaclyn, Cate e Laurie continueranno a scontrarsi tra loro il giorno dopo la loro notte di festa con Valentin e i suoi amici.